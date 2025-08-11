পোলিশ টেলিভিশন শরতের সময়সূচী সম্মেলন থেকে পদত্যাগ করেছে

– এটি একটি চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত, যার ফলে বর্তমান পরিস্থিতি এবং আপনার টেলিভিশন সংস্থানগুলি দায়ী করার প্রয়োজনীয়তার ফলে। বর্তমান বাস্তবতায়, আমাদের পরম অগ্রাধিকার দর্শকদের জন্য একটি প্রোগ্রাম অফার – আমরা আজ এটিতে সমস্ত শক্তি এবং সংস্থানকে কেন্দ্র করে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা প্রেস সভা, ছবির পরিকল্পনা এবং সরাসরি যোগাযোগের অন্যান্য ফর্মগুলির মাধ্যমে সমস্ত প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করব – আমাদের টিভিপি বিজ্ঞাপন এবং বিপণন অফিস বলেছে।
পূর্ববর্তী দুটি টিভিপি তফসিল সম্মেলন – এই বছর বসন্ত এবং 2024 সালে শরত্কাল – ইউএল -এর কমপ্লেক্সে অবস্থিত নতুন টিভিপি শ্যুটিং হলে হয়েছিল। ওয়ারোনিকজা 2024 সালে বসন্তের মরসুমের আগে, সম্মেলনটিও সংগঠিত হয়নি – এটি টিভিপিকে তরল পদার্থে পরিণত করার এবং এর কর্তৃপক্ষকে পরিবর্তন করার ঠিক সময় ছিল।
2024 সালে একটি বড় ক্ষতি সহ টিভিপি
পরিবর্তে একটি শরতের সময়সূচী সম্মেলনের পরিবর্তে, টিভিপি ছোট প্রেস সভা এবং ছবির পরিকল্পনায় সাংবাদিকদের সফরের পরিকল্পনা করেছে।
২০২৪ সালে, পোলিশ টেলিভিশন পিএলএন ৩.২২ বিলিয়ন আয় করেছে, যা এক বছর আগে পিএলএন ৪.৪৪ বিলিয়ন এর তুলনায় অর্থ 27.2 শতাংশ হ্রাস। অপারেটিং ব্যয়ে অনেক দুর্বল হ্রাসের সাথে, প্রেরক গত বছর প্রায় 240 মিলিয়ন নিট লোকসান রেকর্ড করেছেন।
পোলস্যাট ইতিমধ্যে তফসিলটি দেখিয়েছে, টিভিএন এটি সোপোটে উপস্থাপন করবে
পোলস্যাট 31 জুলাই হালা সাইফ্রোই পোলস্যাটে একটি তফসিল উপস্থাপনা আয়োজন করেছিলেন, যখন টিভিএন 18-21 আগস্ট সোপোটে আয়োজিত শীর্ষ সোপট ফেস্টিভাল উপলক্ষে তফসিলটি উপস্থাপন করবে।