পোল্যান্ড ড্রোন বিস্ফোরণের পরে রাশিয়ান ‘উস্কানিতে’ স্ল্যাম করে

পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বুধবার রাশিয়াকে রাতারাতি দেশের পূর্বে খামার জমিতে দুর্ঘটনায় ও বিস্ফোরণের জন্য রাশিয়াকে দোষ দিয়েছেন।
“আবারও আমরা রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে একটি রাশিয়ান ড্রোন নিয়ে একটি উস্কানির মুখোমুখি হচ্ছি,” ওয়াডিসাও কোসিনিয়াক-কামিজ সাংবাদিকদের বলেছেন।
ওসিনি গ্রামের নিকটবর্তী একটি কর্নফিল্ডে ওয়ার্সা থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার (60 মাইল) এবং ইউক্রেন এবং বেলারুশের সীমানা থেকে একই দূরত্বের কাছাকাছি বিস্ফোরণটি ঘটেছিল।
মন্ত্রী বলেছিলেন যে এটি “একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে এসেছিল, যেখানে শান্তি আলোচনা চলছে, যেখানে আশা রয়েছে যে এই যুদ্ধ … শেষ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। রাশিয়া আবারও উস্কে দেয়।”
পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোসলা সিকোরস্কি “পূর্ব থেকে আমাদের আকাশসীমাকে নতুন লঙ্ঘনের নিন্দা করেছেন।”
“পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই লঙ্ঘনের অপরাধীর কাছে প্রতিবাদ করবে,” তিনি এক্সে লিখেছিলেন।
পোলিশ মিডিয়া একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যা রাতের বেলা একটি বিস্ফোরণ এবং একটি ইঞ্জিন এবং একটি প্রোপেলার সহ ধ্বংসাবশেষের ফটোগুলি দেখায়।
পোলিশ জেনারেল দারিয়াস ম্যালিনোভস্কি বলেছিলেন যে বিমানটি “একটি ডিকয় ড্রোন ছিল, যা সশস্ত্র ছিল না তবে একটি স্ব-ধ্বংসাত্মক ওয়ারহেড বহন করেছিল।”
পোল্যান্ড ২০২৩ সালে রাশিয়ার বোমা হামলার সময় ইউক্রেনে একটি ক্ষেপণাস্ত্র চালানোর জন্য তার আকাশসীমা ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিল।
এবং ২০২২ সালের নভেম্বরে, যখন ইউক্রেনীয় বিমানবিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র সীমান্তের নিকটবর্তী একটি গ্রামে পড়ে তখন দু’জন বেসামরিক মানুষ মারা গিয়েছিল।
