পোসো কোডিম এম .0.০ ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করে প্লাটুনের স্তরে 2 ইউনিটকে একত্রিত করেছিলেন
পোসো কোডিম এম .0.০ ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করে প্লাটুনের স্তরে 2 ইউনিটকে একত্রিত করেছিলেন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – কোডিম ১৩০7/পোসো রবিবার (৮/১//২০১২২৫) সেন্ট্রাল সুলাওসি প্রদেশের পোসো রিজেন্সিকে কাঁপানো .0.০ মাত্রার ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করার জন্য দুটি প্লাটুন -লেভেল ইউনিট (এসএসটি) একত্রিত করেছে (৮/১//২০১২৫) সকালে 05.38 ডব্লিউআইবি তে।

আর্মি ইনফরমেশন অফিসের প্রধান (কাদিস্পেনাদ), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াহিউ যুধিণানা এই অঞ্চলে সম্পর্কিত উপাদানগুলির সাথে ১৩০7/পোসো কোডিম এবং পোসো রিজেন্সি সরকারের সংখ্যা দুটি স্থানে একটি ক্ষেত্রের তাঁবু স্থাপনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করেছিলেন।

আফটার শকগুলি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের এবং উপাসনা বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য ধসে পড়া চার্চের সামনে যারা রোগীদের থাকার জন্য পোসো আঞ্চলিক হাসপাতালে দুটি অবস্থান।

এছাড়াও, কোডিম ১৩০7/পোসো র‌্যাঙ্কগুলিও এই বিপর্যয় হ্যান্ডেল করতে সহায়তা করার জন্য ট্রাক, ভেলবেড এবং শ্যাওলগুলি একত্রিত করেছিল।

“এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যে আগামীকাল কোডিম ১৩০7/পোসো একসাথে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির সাথে ভূমিকম্পের পরে ক্ষতিগ্রস্থ ঘরগুলির ক্ষতি করবে,” ওয়াহিউ বলেছেন যখন ওয়াহিউ বলেছেন ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, রবিবার (8/17/2025)।

চার্চ ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাসিন্দারা আহত হয়েছিল

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বিএনপিবি) এর অস্থায়ী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভূমিকম্পগুলি 10 কিলোমিটারের গভীরতার সাথে 1.30 এলএস এবং 120.62 বিটি স্থলভাগে জমি কেন্দ্রিক ভূমিকম্পের কারণে 29 জন আহত হয়েছিল।

তাদের মধ্যে ১৩ জনকে সর্বত্র পোসো আঞ্চলিক হাসপাতালে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ২ জন লোক গুরুতর অবস্থায় ছিল এবং অন্য 6 জন টোকোরন্ডো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিত্সা পেয়েছিল।

এছাড়াও, মাসানী গ্রামে চার্চ অফ দ্য এলিমবাং মণ্ডলীর ক্ষতিও হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, সিগি রিজেন্সিতে, প্রায় 7 সেকেন্ডের জন্য ধাক্কাগুলি মাঝারিভাবে অনুভূত হয়েছিল বলে জানা গেছে।

সম্প্রদায়টি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বলেও জানা গেছে এবং স্থানীয় বিপিবিডি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষণ ও সমন্বয় করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল।

সিআইজিআইয়ের ৮২ কিলোমিটার উত্তর -পূর্বে পোস্টোর উত্তর -পশ্চিমে ১৮ কিলোমিটার উত্তর -পশ্চিমে ভূমিকম্পের ভূমিকম্প, উত্তর মোরওয়ালি থেকে ৮৯ কিলোমিটার উত্তর -পশ্চিমে, পালু সিটির ৯৩ কিলোমিটার দক্ষিণ -পূর্বে এবং জাকার্তার উত্তর -পূর্বে ১,6২৫ কিলোমিটার উত্তর -পূর্বে পোসো পিসিসির জেলার বেশিরভাগ বাসিন্দা, টোকোরান্ট, টোকোরান্ট, টোকোরান্ট, টোএইউইউইএর মতো অনুভূত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে পোসো রিজেন্সিতে, ভূমিকম্পটি প্রায় 15 সেকেন্ডের জন্য শক্তিশালী অনুভূত হয়েছিল।

বেশিরভাগ লোককে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে বাড়ির বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাও রিপোর্ট করা হয়।

ধাক্কাটি হ্রাস পাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, পোসো রিজেন্সি বিপিবিডি তাত্ক্ষণিকভাবে উপ -সরবরাহকারী সরকার এবং স্থানীয় গ্রামগুলির সাথে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করে।

ভূমিকম্পের কয়েক ঘন্টা পরে, বিএনপিবি জানিয়েছে যে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে মাঠের মূল্যায়ন এবং সমন্বয় সহ পোসো রিজেন্সি বিপিবিডি দ্বারা জরুরি অবস্থা পরিচালনা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।



