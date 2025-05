পোস্টগ্রিসকিউএল -ফেলিক্স গিসেন্ডারফারে রাষ্ট্রীয় মেশিনগুলি বাস্তবায়ন করা

প্রকাশিত: জুলাই 27, 2017

সসীম-রাষ্ট্র মেশিন

(এফএসএম) গণনার একটি দুর্দান্ত মডেল যা অনেকগুলি ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। আমার পছন্দের একটি হ’ল ব্যবসায়ের যুক্তিটিকে সাধারণ এফএসএমগুলিতে পরিণত করা। উদাহরণস্বরূপ একটি অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনা করুন:

অর্ডারগুলি প্রদানের আগে তাদের পাঠানো উচিত নয়।

অর্ডার বাতিল করা যেতে পারে, তবে কেবল যদি তারা এখনও প্রেরণ না করে।

ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে এমন একটি আদেশ বাতিল করার পরে ফেরত দেওয়া দরকার।

অনানুষ্ঠানিকভাবে, প্রয়োজনীয়তার এই তালিকাগুলিকে এফএসএম -এ পরিণত করা কেবল আসার প্রক্রিয়া: একটি আদেশের একটি সেট একটি অর্ডার হতে পারে, ইভেন্টগুলির একটি সেট, একটি ট্রানজিশন ফাংশন যা প্রতিটি রাজ্যের সংমিশ্রণকে একটি নতুন রাজ্যে এবং একটি প্রাথমিক রাজ্যে মানচিত্র করে।

অনুশীলনে এটি সাধারণত একটি নির্দেশিত গ্রাফ অঙ্কন করে করা হয় যা দেখায় যে বিভিন্ন রাজ্যগুলি কীভাবে ইভেন্টগুলির মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে:

আমাদের বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা ছাড়াও, এই গ্রাফগুলি আলোচনা এবং বিশ্লেষণের জন্য খুব কার্যকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আপনি তাত্ক্ষণিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনও গ্রাহকের পাঠানোর পরে কোনও অর্ডার ফেরত দেওয়ার কোনও উপায় নেই। অতিরিক্তভাবে জড়িত রাজ্য এবং ইভেন্টগুলির নামকরণের প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ভাষা তৈরি করে যা সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা গ্রহণ করতে পারে।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে উপরের গ্রাফটি সমস্ত রাজ্যের সমস্ত সম্ভাব্য সংমিশ্রণ এবং সমস্ত ইভেন্ট দেখায় না। কারণটি হ’ল অনুপস্থিত সংমিশ্রণগুলি স্পষ্টভাবে একটি ত্রুটি অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। দ্য সম্পূর্ণ এফএসএম

পাশাপাশি গ্রাফ হিসাবে দেখানো যেতে পারে তবে আমি এটি অনুশীলনে খুব কার্যকর বলে মনে করি না।

যাইহোক, এই নিবন্ধের শিরোনামে প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা পোস্টগ্রেসকিউএল -এ এই এফএসএম বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। এটি সবার চায়ের কাপ নাও হতে পারে তবে আপনি পছন্দ করতে পারেন যে এই পদ্ধতির আমাদের কীভাবে উন্নত বিশ্লেষণাত্মক শক্তিগুলি একটি নিখরচায় পণ্য হিসাবে দেয়। ডাটাবেসে এই ধরণের যুক্তি এম্বেড করা রেসের শর্ত থেকে রক্ষা করতেও সহায়তা করতে পারে তবে এটি সম্ভবত ভবিষ্যতের পোস্টের বিষয় হতে পারে ।

একটি তৈরি করে শুরু করা যাক order_events টেবিল যা প্রদত্ত জন্য সমস্ত ইভেন্টের উপর নজর রাখে order_id ।

CREATE TABLE order_events ( id serial PRIMARY KEY , order_id int NOT NULL , event text NOT NULL , time timestamp DEFAULT now() NOT NULL );

এরপরে, আসুন রূপান্তর ফাংশনটি বাস্তবায়ন করুন, যা প্রতিটি এফএসএমের হৃদয়:

CREATE FUNCTION order_events_transition( state text , event text ) RETURNS text LANGUAGE sql AS $$ SELECT CASE state WHEN 'start' THEN CASE event WHEN 'create' THEN 'awaiting_payment' ELSE 'error' END WHEN 'awaiting_payment' THEN CASE event WHEN 'pay' THEN 'awaiting_shipment' WHEN 'cancel' THEN 'canceled' ELSE 'error' END WHEN 'awaiting_shipment' THEN CASE event WHEN 'cancel' THEN 'awaiting_refund' WHEN 'ship' THEN 'shipped' ELSE 'error' END WHEN 'awaiting_refund' THEN CASE event WHEN 'refund' THEN 'canceled' ELSE 'error' END ELSE 'error' END $$ ;

এবং আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে, ফাংশনটি কাজ করছে তা নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক:

SELECT state , event, order_events_transition( state , event) FROM ( VALUES ( 'start' , 'create' ), ( 'awaiting_payment' , 'pay' ), ( 'awaiting_payment' , 'cancel' ), ( 'awaiting_payment' , 'ship' ) ) AS examples( state , event);

state | event | order_events_transition ------------------+--------+------------------------- start | create | awaiting_payment awaiting_payment | pay | awaiting_shipment awaiting_payment | cancel | canceled awaiting_payment | ship | error

উপরেরটি সঠিক দেখাচ্ছে, তবে এটি অবিলম্বে পরিষ্কার নয় যে আমরা কীভাবে এই ফাংশনটি আমাদের এফএসএমকে সমস্ত সারি প্রয়োগ করতে ব্যবহার করতে পারি order_id মধ্যে

order_events টেবিল।

আমাদের প্রথম জিনিসটি হ’ল ইভেন্টগুলির একটি তালিকা নেওয়ার এবং ফলাফলের অবস্থা নির্ধারণের জন্য তাদের উপর আমাদের রূপান্তর ফাংশন কল করার একটি ভাল উপায়। পোস্টগ্রেসকিউএল -এ এটি সম্পাদন করার একাধিক উপায় রয়েছে তবে সম্ভবত সবচেয়ে মার্জিত একটি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত সমষ্টি।

সংক্ষেপে, একটি ব্যবহারকারী সংজ্ঞায়িত সমষ্টি হ’ল একটি ফাংশন যা একটি অভ্যন্তরীণ মান (রাজ্য) থাকে যা প্রতিটি ইনপুট মানের জন্য আপডেট হয় যা একটি রাষ্ট্রীয় রূপান্তর ফাংশন ব্যবহার করে এটিতে প্রবেশ করা হয়। এর অর্থ এটি গ্লোভের মতো আমাদের এফএসএম মডেল ফিট করে:

CREATE AGGREGATE order_events_fsm( text ) ( SFUNC = order_events_transition, STYPE = text , INITCOND = 'start' );

উপরেরটি একটি নতুন সমষ্টিকে সংজ্ঞায়িত করে order_events_fsm যা একটি লাগে

text ইনপুট (আমাদের একটি ইভেন্ট) এবং কল করে order_events_transition রাষ্ট্রীয় রূপান্তর ফাংশন ( FSUNC ) বর্তমান অবস্থার সাথে প্রতিটি ইনপুট জন্য ( STYPE ) যা টাইপও text । প্রাথমিক অবস্থা হয় start

( INITCOND )।

একটি দ্রুত পরীক্ষা দেখায় যে এটি প্রত্যাশার মতো কাজ করে:

SELECT order_events_fsm(event ORDER BY id) FROM ( VALUES ( 1 , 'create' ), ( 2 , 'pay' ), ( 3 , 'cancel' ) ) examples(id, event);

order_events_fsm ------------------ awaiting_refund

এখন আমাদের ব্যবহার করা যাক order_events_fsm একটি তৈরি করা BEFORE INSERT আমাদের জন্য ট্রিগার order_events টেবিল যা প্রদত্ত সমস্ত ঘটনা নিশ্চিত করে order_id

বৈধ এবং কোনও ত্রুটি অবস্থার দিকে পরিচালিত করবেন না। আমরা একটি সাধারণ ব্যবহার করে এটি করি plpgsql

ফাংশন যা আমাদের কার্যকর করে order_events_fsm বর্তমানের সমস্ত বিদ্যমান ঘটনার বিরুদ্ধে order_id প্লাস নতুন ইভেন্ট। যদি চূড়ান্ত অবস্থা হয় error আমরা একটি ব্যতিক্রম উত্থাপন করি যা বর্তমান লেনদেনকে পিছনে রোল করে তোলে। দেখে মনে হচ্ছে এটি:

CREATE FUNCTION order_events_tigger_func() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$ DECLARE new_state text ; BEGIN SELECT order_events_fsm(event ORDER BY id) FROM ( SELECT id, event FROM order_events WHERE order_id = new .order_id UNION SELECT new .id, new .event ) s INTO new_state; IF new_state = 'error' THEN RAISE EXCEPTION 'invalid event' ; END IF ; RETURN new ; END $$ ; CREATE TRIGGER order_events_trigger BEFORE INSERT ON order_events FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE order_events_tigger_func();

আমরা যাচাই করতে পারি যে এটি অর্ডার ইভেন্টগুলির একটি বৈধ ক্রম সন্নিবেশ করে কাজ করে:

INSERT INTO order_events (order_id, event) VALUES ( 1 , 'create' ), ( 1 , 'pay' ), ( 1 , 'ship' );

INSERT 0 3

পাশাপাশি ইভেন্টগুলির একটি অবৈধ ক্রম:

INSERT INTO order_events (order_id, event) VALUES ( 2 , 'create' ), ( 2 , 'ship' );

psql:orders.sql:95: ERROR: invalid event CONTEXT: PL/pgSQL function order_events_tigger_func() line 14 at RAISE

যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সন্নিবেশগুলির প্রথম সিরিজটি এটি আমাদের টেবিলে তৈরি করেছে:

SELECT id, order_id, event FROM order_events;

id | order_id | event ----+----------+-------- 1 | 1 | create 2 | 1 | pay 3 | 1 | ship

আপনি যদি এখনও আপনার ডাটাবেসে এই ধরণের যুক্তি এম্বেড করার বিষয়ে বেড়াতে থাকেন তবে আসুন আমরা কীভাবে আমাদের পদ্ধতির একটি বিনামূল্যে উপ-পণ্য হিসাবে উন্নত বিশ্লেষণাত্মক শক্তি দেয় তা দেখুন। আসুন 3 টি আদেশের একটি নতুন ডেটা সেট বিবেচনা করা যাক:

TRUNCATE order_events; INSERT INTO order_events (order_id, event, time) VALUES ( 1 , 'create' , '2017-07-23 00:00:00' ), ( 1 , 'pay' , '2017-07-23 12:00:00' ), ( 1 , 'ship' , '2017-07-24 00:00:00' ), ( 2 , 'create' , '2017-07-23 00:00:00' ), ( 2 , 'cancel' , '2017-07-24 00:00:00' ), ( 3 , 'create' , '2017-07-23 00:00:00' ), ( 3 , 'pay' , '2017-07-24 00:00:00' ), ( 3 , 'cancel' , '2017-07-25 00:00:00' ), ( 3 , 'refund' , '2017-07-26 00:00:00' );

আমাদের ব্যবহার order_events_fsm যেমন উইন্ডো ফাংশনআমরা সহজেই প্রদত্ত আদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পেতে পারি:

SELECT time, order_events_fsm(event) OVER ( ORDER BY id) FROM order_events WHERE order_id = 3 ;

time | order_events_fsm ---------------------+------------------- 2017-07-23 00:00:00 | awaiting_payment 2017-07-24 00:00:00 | awaiting_shipment 2017-07-25 00:00:00 | awaiting_refund 2017-07-26 00:00:00 | canceled

তবে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং একাধিক আদেশে আমাদের রাজ্য মেশিনগুলি প্রয়োগ করতে পারি, যেমন এটি ব্যবহার করে

জেনারেট_স্যারিজ

ফাংশন এবং ক

পার্শ্বীয়

প্রদত্ত তারিখের পরিসীমাটির প্রতিটি দিনের জন্য রাজ্য প্রতি অর্ডার সংখ্যা ভেঙে সাব-কোয়েরি:

SELECT date :: date , state , count ( 1 ) FROM generate_series( '2017-07-23' :: date , '2017-07-26' , '1 day' ) date , LATERAL ( SELECT order_id, order_events_fsm(event ORDER BY id) AS state FROM order_events WHERE time < date + '1 day' :: interval GROUP BY 1 ) orders GROUP BY 1 , 2 ORDER BY 1 , 2 ;

date | state | count ------------+-------------------+------- 2017-07-23 | awaiting_payment | 2 2017-07-23 | awaiting_shipment | 1 2017-07-24 | awaiting_shipment | 1 2017-07-24 | canceled | 1 2017-07-24 | shipped | 1 2017-07-25 | awaiting_refund | 1 2017-07-25 | canceled | 1 2017-07-25 | shipped | 1 2017-07-26 | canceled | 2 2017-07-26 | shipped | 1

সেখানে আপনার কাছে এটি রয়েছে, একটি এফএসএম পোস্টগ্রিসকিউএল -তে ব্যবহারকারী সংজ্ঞায়িত সমষ্টি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যা ডেটা অখণ্ডতা এবং উন্নত বিশ্লেষণ উভয়ই সরবরাহ করে।

বলা হচ্ছে, আপনার মাইলেজটি পৃথক হতে পারে এবং আপনার ডাটাবেসে আপনার ব্যবসায়ের যুক্তি এম্বেড করা সর্বদা একটি ট্রেড অফ। তবে আপনি যদি কিছু আশ্বাস চান: এর সাথে একত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগে আমার দুর্দান্ত সাফল্য ছিল আগ্রহী বস্তুবরণ

এক বিলিয়নেরও বেশি ইভেন্টের সারি সহ একটি আবেদনের জন্য একটি রিয়েলটাইম অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড প্রয়োগ করতে।

যাইহোক, আমি সত্যিই এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছি, এবং কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে আমি আরও বেশি খুশি, তাই দয়া করে মন্তব্য করুন।

অ্যাপল এ আমার সাথে যোগ দিন: যদি উপরের নিবন্ধটি আপনি উত্তেজিত করে থাকেন তবে এসে অ্যাপলে আমার দলে যোগদান করুন। আমরা এখনই চীনের সাংহাইতে গো এবং পোস্টগ্রেসকিউএল বিকাশকারীদের নিয়োগ দিচ্ছি। স্থানান্তর সম্ভব, এই ভূমিকা সম্পর্কে আরও জানতে আমাকে কেবল একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

পর্যালোচনা করার জন্য থারস্টেন বল এবং জোহানেস বয়েনকে ধন্যবাদ।

– ফেলিক্স গিসেন্ডারফার

