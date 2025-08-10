পোস্ট-অক্টোবর 7, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিএসআই দক্ষতা পরিবারগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। একটি প্রদর্শনী কীভাবে প্রকাশ করে

ইস্রায়েল অ্যান্টিকিটিস অথরিটি (আইএএ) এর একজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ফিল্ড ফটোগ্রাফার আসফ পেরেটজ যখন প্রথম ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তাকে কিববুটজ বেইরিতে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে হামাস নৃশংসতা, তাঁর হৃদয় ডুবে যাওয়ার পরে পরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।
“বাচ্চাদের ঘরটি আমার বড় সন্তানের ঘরের মতো দেখতে দেখতে ঠিক দেখছিল,” পেরেটজ বলেছেন, ধ্বংসাত্মকতা সত্ত্বেও আসবাবপত্র এবং স্টাফ করা প্রাণীগুলি এখনও খুব সুন্দরভাবে জায়গায় বর্ণনা করে। “এই মুহুর্তে, আমার এক সহকর্মী আমার কাছে এসে আমাকে বলেছিলেন যে আমাকে একটি মানসিক স্যুইচ করা দরকার, অন্যথায় আমি চালিয়ে যেতে সক্ষম হব না। আমি করেছি, এবং সেই মুহুর্ত থেকেই আমি এমনভাবে কাজ করেছি যেন আমি একাডেমিক খননের জন্য বাইরে এসেছি।”
পেরেটজ কয়েক ডজন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে ছিলেন, যারা হামাস হামলার পরে দক্ষিণ ইস্রায়েলে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিলেন, ক্ষতিগ্রস্থদের অবশেষ সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য গণহত্যার জায়গাগুলির মধ্য দিয়ে আঁচড়ান। এমনকি এই প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের কাজ সম্পাদন করার পরেও কর্তৃপক্ষগুলি এখনও কাদের নিহত বা অপহরণ করা হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল এবং অসংখ্য লোক অনাদায়ী রয়ে গেছে।
পেরেটজ জেরুজালেমে ইস্রায়েলের প্রত্নতাত্ত্বিকতার জন্য জে এবং জ্যানি স্কটেনস্টেইন জাতীয় ক্যাম্পাসের একটি প্রদর্শনী “অ্যাশেজ থেকে রাইজিং থেকে রাইজিং: প্রত্নতত্ত্ব” উদ্বোধনের উদ্বোধনের পক্ষ থেকে ইস্রায়েলের টাইমসের সাথে কথা বলেছেন।
একাধিক অডিওভিজুয়াল ইনস্টলেশন সহ তিনটি কক্ষ জুড়ে ছড়িয়ে, প্রদর্শনীটি ক্ষেত্র এবং পরীক্ষাগারগুলিতে উভয় বিশেষজ্ঞের কাজকে হাইলাইট করে – এমন কাজ যা ধ্বংসের নথির জন্য কয়েক মিলিয়ন ফটোগ্রাফ এবং কয়েক ঘন্টা ফুটেজ নেওয়া অন্তর্ভুক্ত। চূড়ান্ত কক্ষটি আইএএ কর্মীদের দেশব্যাপী সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করে, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্য বক্তৃতা এবং কর্মশালা সরবরাহ করে।
https://www.youtube.com/watch?v=k2nzlgwhdg
পেরেটজ বলেছিলেন, “প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে আমার কেরিয়ারের সময় আমি কয়েকশো কবর খনন করেছি এবং হাজার হাজার ছবি তুলেছি।” “২০২২ সালে, আমি উত্তর নেগেভের (মরুভূমি) দেরী রোমান/প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন পিরিয়ড থেকে বৃহত্তম কবরস্থান খনন করেছি। এই দক্ষতার কারণে, October ই অক্টোবর পরে আমি একটি কল পেয়েছিলাম যে আমি গাজা খামে আসব কিনা তা জিজ্ঞাসা করে আমি একটি কল পেয়েছিলাম।”
পেরেটজ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রথমে তিনি দ্বিধায় ছিলেন, তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর অভিজ্ঞতাটি কী প্রভাব ফেলবে তা ভয়ে, কিন্তু তারপরে তিনি যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
“পরের দিন, আমি বে’রিতে ছিলাম,” তিনি বলেছিলেন। “প্রথমে এটি খাঁটি শক ছিল – পোড়া এবং পচা দেহের দুর্গন্ধ আমাকে আক্রমণ করেছিল, আমার চারপাশে জড়িয়ে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল মুখে খোঁচা মারার মতো।”
পেরেটজ এবং তার সহকর্মীদের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল।
তিনি বলেন, “আমরা হাড়গুলি, এমনকি ক্ষুদ্রতম টুকরোগুলিও স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছি, তাদের সংরক্ষণের অবস্থা, ছাই এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও বিবেচনা করি না,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা ঠিক তাই করেছি।”
প্রদর্শনীর প্রথম হলটি আইএএ অনুসন্ধানের মাধ্যমে চিহ্নিত 16 জন ব্যক্তির গল্প প্রদর্শন করে।
২০২৩ সালের নভেম্বরে ইস্রায়েলের টাইমসের সাথে কথা বললে আইএএ প্রত্নতাত্ত্বিক জো উজিয়েল – যিনি গাজা খামে সম্প্রদায়গুলিতে স্বেচ্ছাসেবকও করেছিলেন – তারা বলেছিলেন যে তারা 60০ জন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত অবশেষ উদ্ধার করেছেন; সেই সময়, প্রায় 10 টি সনাক্ত করা হয়েছিল।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় পেরেটজ উল্লেখ করেছিলেন যে অনেকগুলি অবশেষ – প্রায়শই চরিত বা ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো – সনাক্ত করা যায়নি কারণ কোনও ডিএনএ উত্তোলন করা যায় না। তিনি আরও যোগ করেছেন, লড়াইয়ে নিহত হামাস সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্ত।
কিছু ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।
পেরেটজ বলেছিলেন, “একটি বাড়িতে – প্রায় পুরোপুরি মাটিতে পুড়ে গেছে – আমরা নিরাপদ ঘরে প্রায় 15 টি ছবি পেয়েছি।” “একটি পারিবারিক ছুটি থেকে 15 টি ছবি ছিল। বাইরে, লনে, আমরা নাতি -নাতনিরা তাদের দাদা -দাদিদের জন্য তৈরি কিছু অঙ্কন আবিষ্কার করেছি।”
“কীভাবে এই ছবিগুলি এবং অঙ্কনগুলি আগুনে বেঁচে গিয়েছিল, আমার কোনও ধারণা নেই,” তিনি যোগ করেছেন। “তবে আমরা তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দিয়েছি They তারা আমাদের জানিয়েছিল যে তারা তাদের বাবা -মা এবং দাদা -দাদিদের ছেড়ে গেছে।”
কমপক্ষে একটি ক্ষেত্রে, সুপারনোভা সংগীত উৎসবের সাইটে পাওয়া একটি পোড়া বস্তুর জন্য একজন শিকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল, যেখানে হামাস সন্ত্রাসীরা ৩ 360০ টিরও বেশি দলীয়দের হত্যা করেছিল।
October ই অক্টোবর পরে, 25 বছর বয়সী শানি গ্যাবয়ের পরিবার এখনও তার ভাগ্য সম্পর্কে জানেন না। সন্ত্রাসীরা পালানোর চেষ্টা করার সময় তাকে আহত করার পরে পরিবারটি সর্বশেষ শানির কাছ থেকে শুনেছিল। শ্যানির দেহাবশেষ পাওয়া যায় নি, এবং তার বাবা -মা অনুমান করেছিলেন যে তাকে অপহরণ করা হয়েছে।
“শনি 47 দিনের জন্য নিখোঁজ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল,” তার মা মাইকেল গ্যাবাই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে স্মরণ করেছিলেন। “47 দিনের জন্য, আমরা অনিশ্চয়তায় বেঁচে ছিলাম – সে কি অপহরণ ছিল, তাকে হত্যা করা হয়েছিল?”
“আমাদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যে তিনি একজন নতুন রন আরাদে পরিণত হবেন,” তিনি যোগ করেছেন, ১৯৮6 সালে দক্ষিণ লেবাননের বিরুদ্ধে জামিন দিয়েছিলেন এবং যার ভাগ্য অজানা রয়ে গেছে, যদিও তাকে মৃত বলে গণ্য করা হয়েছে।
আইএএর উপ-পরিচালক মোশে আজামি লক্ষ্য করেছিলেন যে ধ্বংস হওয়া অ্যাম্বুলেন্সের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করার সময় শানি শানি সেদিন পরেছিলেন। হামাস সন্ত্রাসীরা একটি রকেট চালিত গ্রেনেড নিক্ষেপ করার আগে প্রায় ২০ জন লোককে আশ্রয় নিয়েছিল যা গাড়িটি বিলুপ্ত করে ১৮ জনকে হত্যা করেছিল।
নেকলেসে ডিএনএ পরীক্ষাগুলি শনির পরিচয় নিশ্চিত করেছে, পাশাপাশি অন্য এক যুবতীর পাশাপাশি যার অবশেষ কয়েক সপ্তাহ আগে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এটি অবশেষগুলির পুনরায় পরীক্ষা করার দিকে পরিচালিত করেছিল এবং কিছু কিছু শানি হিসাবে নিশ্চিত হয়েছিল।
“শানির কয়েকটি অবশেষ পাওয়া গিয়েছিল – দুটি দাঁত, একটি কশেরুকা এবং অন্য একটি হাড়,” গ্যাবায় বলেছিলেন।
“মোশেকে ধন্যবাদ, যিনি নেকলেস খুঁজে পেয়েছেন, আমরা আর রন আরাদ পরিবার নই,” গ্যাবায় বলেছিলেন। “আমরা বৃত্তটি বন্ধ করতে এবং তাকে আমাদের শহরে একটি মর্যাদাপূর্ণ দাফন দিতে সক্ষম হয়েছি, যারা তাকে ভালবাসে তাদের চারপাশে ঘিরে।”
টাইমস অফ ইস্রায়েলের সাথে কথা বলতে গিয়ে আজামি শানি গ্যাবয়ের পরিবারের সাথে দেখা করার তার প্রাথমিক ভয়কে স্মরণ করেছিলেন।
“প্রথমে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম কারণ আমি যা পেয়েছি তার অর্থ তাদের সন্তান মারা গিয়েছিল – যখন তারা সম্ভবত এখনও বেঁচে থাকার আশাবাদ ধরে ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তবে যখন আমরা দেখা করি, তারা তাদের বন্ধ করতে সহায়তা করার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানায়।”
যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি সুপারনোভা সাইটে কীভাবে কাজ করছেন – শত শত সাফল্য ছাড়াই অনুসন্ধান করার পরে – আজামি বলেছিলেন যে আবেগের কোনও স্থান নেই।
“আমরা মেশিনের মতো কাজ করেছি,” তিনি বলেছিলেন।
ইভেন্টে, মিশাল গ্যাবাই এবং তার কনিষ্ঠ কন্যা, শনির বোন নিতজান, শানির নেকলেসের প্রতিলিপি পরেছিলেন।
“আজ, আমরা সকলেই শনির চাঁদের আকৃতির নেকলেস পরে থাকি, যা আমরা তার নামে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বিক্রি হয়,” নিতজান গ্যাবাই দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলকে বলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে দাতব্য সংস্থা শনিটিকে প্রাণী কল্যাণ এবং পরিবেশ সুরক্ষা সহ গভীরভাবে যত্নশীল কারণগুলির কারণ হিসাবে সমর্থন করে।
নিতজান বলেছিলেন, “সর্বোপরি শানি জীবনকে পছন্দ করতেন, তাই প্রতিদিন আমরা শানি আমাদের কাছ থেকে কী চাইতাম তা ভেবে ঘুম থেকে ওঠে এবং আমরা এটি করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি,” নিতজান বলেছিলেন।
ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে গল্প এবং প্রশংসাপত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিডিওগুলির সাথে, প্রদর্শনীতে বিশেষজ্ঞদের সরঞ্জামগুলিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সিফটার এবং ডেন্টাল সরঞ্জামগুলি এবং সংকীর্ণ জায়গাগুলি যেমন বন্দুকধারীর গর্ত এবং অন্যান্য ধরণের ফাটলগুলি অনুসন্ধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
উত্তরোত্তর জন্য ধ্বংসের দলিল
প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভুক্তভোগীদের অবশেষ বা সম্পদের জন্য সাইটগুলি স্ক্যান করে শেষ করার সাথে সাথে আইএএ উত্তরোত্তর জন্য October ই অক্টোবর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আরও একটি প্রকল্প শুরু করেছিল।
বিশেষজ্ঞরা ছবি, ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপায়ে প্রতিটি বাড়ি, পাড়া এবং সম্প্রদায়কে নথিভুক্ত করেছেন এবং আইএএ ল্যাবগুলিতে ধ্বংসের সাইটগুলির 3 ডি মডেল তৈরি করেছেন।
“এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ,” প্রদর্শনীর প্রকল্প পরিচালক লেওরা বেরি বলেছিলেন, কারণ তিনি এমন একটি হলের মাধ্যমে সাংবাদিকদের একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেখানে দর্শনার্থীরা এই জাতীয় বেশ কয়েকটি 3 ডি মডেলের সাথে দেখতে এবং আলাপচারিতা করতে পারেন এবং বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি October অক্টোবর বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর শুনতে পারেন।
তিনি বলেন, “আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে পুরো অঞ্চলটি কীভাবে জীবিত হয়ে উঠছে, যেমনটি হওয়া উচিত; এটি পুনর্বাসিত হচ্ছে, এবং ধ্বংস হওয়া অঞ্চলগুলি শীঘ্রই নতুন ভবনের নীচে অদৃশ্য হয়ে যাবে,” তিনি বলেছিলেন। “এই অপারেশনটি গুরুত্বপূর্ণ – কেবল গবেষণা এবং তদন্তের জন্যই নয়, যারা October অক্টোবর ইস্রায়েলে যে ভয়াবহতা প্রকাশ করেছিল তাদের সন্দেহ করে তাদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য হিসাবেও।”