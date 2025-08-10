পোস্ট কলামিস্টের মৃত্যুর 5 বছর পরে পিট হ্যামিলকে স্মরণ করে

কয়েক মিলিয়ন অন্যান্য পোস্ট পাঠকের মতো, আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি আমার চাচা পিট হ্যামিলকে জানতাম – কিংবদন্তি কলামিস্ট এবং nove পন্যাসিক যিনি এই সপ্তাহের 85 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন – তাঁর লেখার মাধ্যমে।
আমি তার বইগুলি গ্রাস করেছি, তার কলামগুলিতে ছুঁড়েছি এবং তাঁর ম্যাগাজিনের নিবন্ধগুলি টীকা দিয়েছি যেমন কোনও কুইজ হতে চলেছে।
এটি এক ঘরে একটি বড় আইরিশ-ক্যাথলিক পরিবার পাওয়ার জন্য একটি লম্বা আদেশ এবং-কয়েক মুঠো পরিবারের পুনর্মিলনের বাইরে-আমি তাকে খুব বেশি কিছু দেখিনি।
এটি অবধি, 2018 এর গ্রীষ্ম, যখন আমরা আমার দাদা-দাদুর পছন্দসই পছন্দের বার, রট্টিগানের পার্কের ope ালুতে মধ্যাহ্নভোজ করছিলাম, এক দশকের মধ্যে প্রথম মিলনের জন্য।
প্রাক্তন ওয়াটারিং হোল এখন একটি মেক্সিকান রেস্তোঁরা – শহরের সমস্ত কিছুর মতো – এবং মেক্সিকো সিটি কলেজে শিল্প অধ্যয়নরত দিন থেকেই পিটের প্রিয় ছিল।
এটি শীর্ষ তল থেকে, টেনেন্ট রেলপথের ফ্ল্যাট জুড়ে ছিল যেখানে সাতটি হামিল বাচ্চাদের মধ্যে বড় পিট উত্থাপিত হয়েছিল।
আমি ভিতরে হাঁটতে নার্ভাস ছিলাম।
আমার মামার মতো লেখার কেরিয়ার অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, আমি একটি ভাল ধারণা তৈরি করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু যে মুহুর্তে আমরা কথা বলতে শুরু করেছি, আমার ঘামযুক্ত জিটটারগুলি আগস্টের উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়েছিল।
জীবনে এমন কিছু লোক আছেন যাদের সাথে আপনি গো শব্দটি থেকে ক্লিক করেন। পিট তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল।
আমরা দার্শনিক অ্যালবার্ট ক্যামাসের হাস্যরসের অনুভূতি, মুক্ত বাণিজ্য থেকে শুরু করে ওয়াল্ট হুইটম্যানের “ঘাসের পাতা” এবং ফিলিপ রথ এবং মার্ক টোয়েনের প্রতি আমাদের ভাগ করে নেওয়া প্রশংসা সম্পর্কে সমস্ত কিছুর কথা বলেছি।
এমনকি আমরা খাওয়ার সময়ও পেয়েছি। তাঁর বুড়িটোর প্রথম কামড় নিয়ে পিট স্বর্গের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, “সম্ভবত কোনও God শ্বর আছেন!”
পুনর্মিলনের পরে, তিনি আমাকে তার চূড়ান্ত বইটি কী হতে পারে তার জন্য গবেষণা সহকারী হিসাবে আমাকে নিয়োগ করেছিলেন।
পিট আমাকে সেই বছর প্রতিদিন নতুন কিছু শিখিয়েছিল – কংক্রিট বিশেষ্য এবং সক্রিয় ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে ব্যবহারিক লেখার টিপস থেকে শুরু করে নৈপুণ্যের পরামর্শের জন্য।
তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কীভাবে গল্পগুলি পৃষ্ঠায় ইঞ্চিগুলিতে পরিমাপ করা হয় না তবে আপনার জুতাগুলিতে পদক্ষেপে এবং কীভাবে আপনার মা আপনাকে বলে যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন, এটি ডাবল-চেক করুন।
তবে আমি আরও অনেক কিছু শিখেছি।
আমি শিখেছি যে তিনি তাঁর স্ত্রী ফুকিকোকে কতটা দৃ vent ়তার সাথে ভালোবাসতেন এবং তিনি তাকে কতটা ভালোবাসতেন।
তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে বিংশ শতাব্দীর তিনটি সবচেয়ে খারাপ লোক হিটলার, স্ট্যালিন এবং প্রাক্তন ব্রুকলিন ডডজার্সের মালিক ওয়াল্টার ও’ম্যালি, যিনি ১৯৫7 সালে দলকে এলএতে হাইজ্যাক করেছিলেন।
এবং অগত্যা সেই ক্রমে নয়।
যদিও পিট তার 80 এর দশকে এবং ডায়ালাইসিসে ছিলেন, তবুও তিনি এলোমেলোভাবে স্প্যানিশ ভাষায় গানগুলি বের করার শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।
আমি শিখেছি যে কয়েক বছর ধরে তিনি তাঁর ডানার অধীনে নিয়েছিলেন কয়েক ডজন তরুণ লেখকের মধ্যে আমি একজন এবং তিনি আমাকে চিনার আগে আমাকে এই কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এই ভেবে যে আমি আমার কাজিনের বন্ধু।
পিট কখনও দরিদ্র ব্রুকলিন বাচ্চা হিসাবে তার শিকড়গুলি ভুলে যায়নি, যারা জিজ্ঞাসা করেছেন তাদের কাছে তাঁর সময় এবং মনোযোগ দেওয়া। তিনি একজন সবচেয়ে উদার মানুষ ছিলেন।
তাঁর অনেক লিগ্যাসির মধ্যে, এটাই আমি সবচেয়ে বেশি লালন করি।
পিট প্রায়শই বলত, “আমি চলে গেলে আমাকে মিস করবেন না।” “ব্রুকলিনের একটি বাচ্চা স্বপ্ন দেখতে পারত আমার সেরা জীবন ছিল।”
কখনও কখনও, এই সপ্তাহের মতো, আমি স্বার্থপরভাবে করি।
আমি জানি না সেখানে সর্বোপরি কোনও দেবতা আছে কিনা। যদি সেখানে থাকে তবে আমি আশা করি সেন্ট পিটার কাগজপত্র সরবরাহের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত গেটগুলি খুলবেন।
যদি তা না হয় তবে ঠিক আছে।
কারণ আমি যখন আপনাকে আমার বুট-সোলের নীচে ঘাসে খুঁজে না পেতে পারি, আমি আপনাকে ফুটপাতের ফাটলগুলিতে স্পট করতে পারি। আমি আপনার গুরুতর ভয়েসটি একটি পাসিং সাবওয়ে গাড়ির হুইসের মাধ্যমে গান শুনতে পাচ্ছি। পোস্টের শিরোনামগুলির মধ্যে থাম্ব করার সময় আমি আপনার হাসি শুনি।