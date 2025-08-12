পৌরসভা নির্বাচন: অভিবাসী গ্যারান্টিযুক্ত ভোটের সময়সীমা এই মঙ্গলবার, 12 আগস্ট শেষ হবে | নাগরিকত্ব

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস।
পর্তুগালের পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিতে চান এমন অভিবাসীরা এই মঙ্গলবার, 12 আগস্ট পর্যন্ত এই প্যারিশ জয়েন্টগুলির জন্য নিবন্ধভুক্ত করার জন্য রয়েছে যেখান থেকে তারা বাস করেন। ব্রাজিলিয়ানদের ক্ষেত্রে, নির্বাচনে যাওয়ার জন্য, কেবল পর্তুগিজ অঞ্চলে দুই বা ততোধিক বছরের আইনী বাসভবন প্রমাণ করেছেন বা রাজনৈতিক সাম্যের মর্যাদার জন্য অনুরোধ করেছেন, যা পর্তুগিজদের ব্রাজিলের নির্বাচনে অংশ নিতেও সহায়তা করেছে, পোর্তো সেগুরো চুক্তি। পৌরসভা বা পৌরসভা নির্বাচন এই বছরের 12 অক্টোবর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
ইন্টিগ্রেশন, মাইগ্রেশন এবং আশ্রয় (আইএমএ) এজেন্সি অনুসারে পর্তুগাল আজ আইনজীবি, তার অঞ্চলে বসবাসকারী বা জনসংখ্যার ১৫% জনগোষ্ঠী রয়েছে। অতএব, বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তারা ভোট গণনার ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য আনতে পারে, বিশেষত যে অঞ্চলে বিরোধগুলি তীব্র। অবাক হওয়ার কিছু নেই কে ভোট দেয়যা পর্তুগাল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, প্যারিশ কাউন্সিলগুলিতে নিবন্ধিত ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য আইনী শর্ত নিয়ে আসা অভিবাসীদের উত্সাহিত করেছে।
দ্বিতীয় মেনকন সান্টোস, যিনি ব্রাজিলিয়ানদের ভোটে আন্দোলনে রয়েছেন, দ্য লক্ষ্য এটি কি অভিবাসীদের আইন সম্মানিত হয়। “এই লোকেরা যারা পর্তুগালে কাজ করে, তাদের কর প্রদান করে, নিয়মিত করা হয় এবং আইন তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেয়,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। আইনটি সরবরাহ করে যে নির্বাচনের 60০ দিন আগে প্রত্যেকেরই হওয়া উচিত – এই বছর, সময়সীমা 12 ই আগস্ট।
নিয়মগুলি জানুন
ব্রাজিলিয়ানদের পাশাপাশি তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের (যা ইতিমধ্যে ব্রেক্সিটের আগে পর্তুগিজ অঞ্চলে বাস করত) ভোট দেওয়ার অধিকারী, এবং কেবল ইইউ নাগরিক বা স্থায়ীভাবে বাসভবন কার্ডের জন্য নিবন্ধকরণ শংসাপত্র বহন করা উচিত। যদি এই নথিগুলিতে আবাসনের ঠিকানা না থাকে তবে ভোটার আবাসন প্রমাণের জন্য ভাড়া চুক্তি বা বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস বা টেলিফোন অ্যাকাউন্ট উপস্থাপন করতে পারে।
কেপ ভার্দের নাগরিকদের জন্য, কমপক্ষে দুই বছরের জন্য বৈধ আবাসনের অনুমতি উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, পেরু, যুক্তরাজ্য (পোস্ট “ব্রেক্সিট” পোস্ট), উরুগুয়ে এবং ভেনিজুয়েলা থেকে অভিবাসীরা পৌরসভার নির্বাচনে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্তুগালে থাকতে হবে। সমস্ত অবশ্যই 18 বছর বয়সী (নির্বাচনের দিন পর্যন্ত সমাপ্ত) বা আরও বেশি কিছু হতে হবে।
মেনকন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে অক্টোবরে নির্বাচনগুলি তিনটি স্থানীয় বিদ্যুৎ সংস্থার প্রতিনিধিদের সংজ্ঞা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে: সিটি হল এবং সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত দল হাউসের রাষ্ট্রপতি (মেয়রদের মতো কার্য সম্পাদন সহ); পৌরসভা সমাবেশ, এর কাউন্সিলরদের সাথে; এবং প্যারিশ কাউন্সিল, যা একটি সাবপ্রেফেকচার হিসাবে কাজ করে।
কোন কংক্রিট ডেটা
প্রচার সত্ত্বেও কে ভোট দেয় ভোটের পক্ষে ভোট দেওয়ার সময়সীমার আগে ভাল শুরু করার পরে, মেকন বলেছেন যে কতজন অভিবাসী এই আহ্বানে যোগদান করেছেন সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। “প্যারিশ কাউন্সিলগুলিতে নিবন্ধকরণ করা হয়, তবে ভোটারদের তালিকার আপডেটের সাথে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মোট ভোটারদের দেওয়া হবে।”
তবে ব্রাজিলিয়ানদের পক্ষে, অভিযোগের সংস্পর্শে আসা লোকের সংখ্যা দ্বারা তারা নিবন্ধন করতে পারবেন না এমন সংখ্যার দ্বারা আন্দোলনের প্রত্যাবর্তন পরিমাপ করা সম্ভব। “যেহেতু আমরা প্রচার শুরু করেছি, এটি শত শত হয়েছে। বেশিরভাগ সময়, কারণ এই কর্মচারী যে পরিষেবাটি করেন তিনি নিয়মগুলি জানেন না,” তিনি বলেছেন। তিনি বলেন যে কে ভোট দেয় এটি একটি অ্যাপার্টিয়ান আন্দোলন, যেখানে অন্যদের মধ্যে এস্পাও বাইয়ো, পাটা সাম্বে, কোয়াবো, নো of এর ব্যক্তিরা।
যখন তারা এমন কোনও মামলা সম্পর্কে জানেন যেখানে অভিবাসী নিবন্ধন করতে পারেন না, তখন প্রচারের কেউ সংশ্লিষ্ট প্যারিশ কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করে। “আমরা আইনে যা আছে তার জন্য জনসাধারণের প্রশাসনের লোকদের সংবেদনশীল করার চেষ্টা করি,” মেইকন ব্যাখ্যা করেছেন।
ঘন ঘন অস্বীকার
বেশিরভাগ সমস্যা রেজিস্ট্রেশন আকারে উত্থিত হয় যেখানে আবাসিক অনুমোদনের বৈধতার তারিখের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্ধিত বাসভবন সহ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যখন তারা নথিতে তারিখটি রাখেন, নিবন্ধনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। “আমরা গাইড এবং আইনটি প্রেরণ করি 15 অক্টোবর পর্যন্ত আবাসের অনুমোদনগুলি প্রসারিত করে এই বছর, সরকারের ডিক্রি অনুসারে। এই তারিখটি যা ফর্মটিতে রাখতে হবে ”, এতে অংশগ্রহণকারী যুক্তিযুক্ত কে ভোট দেয়।
এই জাতীয় ক্ষেত্রে, মায়কন এর সমর্থন লাইনে কল করার পরামর্শ দেয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক (213 947 100) বা একটি ইমেল প্রেরণ (ক)dm.elioral@sg.mai.gov.pt) পোর্টফোলিওর সাধারণ সচিবালয়ে। আইন পাঠানোও সম্ভব।
সোমবার (১১/০৮) পেনহা ডি ফ্রান্সার প্যারিশ কাউন্সিলে বাহিয়ান ডাক্তার লিওনার্দো ম্যাকিয়েল (৩৫), যিনি ২০২২ সাল থেকে পর্তুগালে রয়েছেন, তার দ্বারা পেনহা ডি ফ্রান্সার প্যারিশ কাউন্সিলে বাস করেছিলেন।
লিওনার্দোর মতে, যিনি এই শহরটি আর নিরাপদ ছিলেন না বলে মনে হওয়ায় সালভাদোর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী সহ আরও চারজন একই পরিস্থিতিতে ছিলেন। “আমি অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের সংখ্যাটিকে ডেকে বললাম, এবং আমাকে আগের প্যারিশ কাউন্সিলে যেতে বলেছিলাম। আমাকে অন্য দিন খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে যেতে হবে, তবে আমি ভাগ্যবান। আমি ইতিমধ্যে লিসবনে থাকতাম, এবং এমন লোক রয়েছে যারা শহর থেকে চলে এসেছেন এবং কাজের দিনগুলি হারাতে পারেন না,” তিনি বলেছেন।
সব কিছু সমস্যা নয়
তবে সবাই সমস্যার মুখোমুখি হয় না। “আমরা প্যারিশ কাউন্সিলে থাকা লোকদের কাছ থেকেও বার্তা পেয়েছি এবং দ্রুত নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছি। এই সোমবার একজন ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে তিনি লিসবনের অ্যারোইস বোর্ডে ছিলেন এবং খুব খুশি ছিলেন কারণ এটি আদমশুমারির জন্য 10 মিনিটেরও কম সময় নিয়েছিল।”
এমনকি সময়সীমা প্রায় শেষ হওয়ার পরেও, আন্দোলনটি তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মঙ্গলবার, অভিবাসীদের সাবস্ক্রাইব করার জন্য ফোন করে একটি ভিডিও প্রকাশ করা উচিত।
মায়কন কী বলে যে আন্দোলনটি কী ঘটেছে। “এটি এমন এক মহিলার কাছ থেকে এসেছিল যিনি রানির ক্যালডাসে প্যারিশ কাউন্সিলে গিয়েছিলেন এবং কর্মচারী জানেন না যে তিনি পৌরসভাগুলিতে সাইন আপ করতে পারবেন,” তিনি স্মরণ করেন। এবং তিনি বলেছেন যে নিবন্ধকরণের পরে, সমস্ত তথ্য অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত। এবং প্রমাণ রাখুন। কিছু দিন পরে, নামটি তালিকায় রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা সম্ভব সাইট এর জন্য সরকার তৈরি করেছে। “আপনি যদি ডকুমেন্ট নম্বরটি পেতে না পারেন তবে নামটি দিয়ে চেষ্টা করা আরও সহজ,” তিনি শিক্ষা দেন।