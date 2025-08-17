You are Here
প্যাকারস এইচসি রুকির ‘অগ্রহণযোগ্য’ আচরণ দ্বারা বিরক্ত
News

প্যাকারস এইচসি রুকির ‘অগ্রহণযোগ্য’ আচরণ দ্বারা বিরক্ত

গ্রিন বে প্যাকারস ডান মোকাবেলা অ্যান্টনি বেল্টনের প্রথমার্ধে পাঁচটি জরিমানা করার সময় শনিবার ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টসের বিপক্ষে প্রথমার্ধের প্রথমার্ধ ছিল।

ছদ্মবেশকে একটি মিথ্যা শুরু, দুটি অবৈধ গঠনের জরিমানা, একটি মুখের মুখোশ এবং অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতার জন্য ডাকা হয়েছিল। প্যাকার্সের প্রধান কোচ ম্যাট লাফ্লিউরকে অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা পেনাল্টি দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা দ্বিতীয় রাউন্ডের বাছাইয়ের আহ্বান জানানো হয়েছিল যখন তিনি নাটকটির পরে কোল্টস কর্নারব্যাক জনাথন এডওয়ার্ডসকে পেছন থেকে ঠেলে দিয়েছিলেন।

অ্যাথলেটিকের ম্যাট স্নাইডম্যান প্রতি, লাফ্লিউর “লেট বেল্টন হ্যাভ ইট” হাফটাইমে। খেলা অনুসরণ করে, লাফ্লিউর মিডিয়াকে ব্যাখ্যা করলেন কেন সেই আচরণ তাকে বিরক্ত করে – এটি দলকে কষ্ট দেয়।

“এটিই আমাকে সত্যই বিরক্ত করে কারণ এটি হ’ল – এটি হ’ল – তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে – তবে আপনি ব্যক্তিগত ফাউল পেতে পারবেন না কারণ এটি সত্যই দলকে কষ্ট দেয়, আপনাকে সত্যিই শক্ত অবস্থানে রাখে,” লাফ্লিউর বলেছিলেন। “এটি আমার মনে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তিনি যে প্রচেষ্টাটির সাথে খেলেন তার প্রশংসা করি এবং আমি ভেবেছিলাম যে তিনি সত্যিই একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন … আমি প্রচেষ্টাটি পছন্দ করি It’s এটি ঠিক, আপনি এই পরিস্থিতিতে স্মার্ট হতে পারেন।”

প্যাকারদের জন্য বেল্টনের জরিমানা ব্যয়বহুল ছিল। অবৈধ গঠনের পতাকাগুলির মধ্যে একটি কে কোয়ার্টারব্যাক টেলর এলগারমা থেকে টাচডাউন পাসটি বেন সিমসকে শক্ত করে শেষ করতে পারে তা কেড়ে নিয়েছিল। অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতা কলের 15-গজ জরিমানা একটি পরিচালনাযোগ্য তৃতীয়-এবং -5 কে তৃতীয়-এবং -20-এ পরিণত করেছে।

শনিবারের প্রিসন গেমটি 2023 তৃতীয় দল অল-এসিসি আক্রমণাত্মক লাইনম্যানের জন্য একটি শেখার অভিজ্ঞতা। প্যাকাররা যদি অনেক জরিমানা করতে থাকে তবে তিনি মাঠে বেল্টন রাখতে পারবেন না এবং অপ্রয়োজনীয় রুক্ষতার ভুলটি এড়ানো সহজ হত।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts