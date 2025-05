প্যাটেল, আরএফকে জুনিয়র, বন্ডি শুনানিগুলি দেখায় যে কীভাবে বিতর্কিত ডেমস হয়ে উঠেছে: বিশ্লেষকরা

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীরা ধারাবাহিকভাবে ডেমোক্র্যাটদের সাথে জড়িত যারা তাদের ক্রমবর্ধমান ভাইরাল শ্রবণ মুহুর্তগুলিতে চ্যালেঞ্জ জানায় যা বিশ্লেষকরা বলছেন যে মিডিয়াতে উপহার হিসাবে নয়, তবে তাদের বেসের জন্য লাল মাংস।

গণমাধ্যম বুঝতে পারে যে মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র বিশ্লেষক বিল ডি অ্যাগোস্টিনোর মতে, রিপাবলিকান অধ্যুষিত ক্যাপিটল হিলের উপর ডেমোক্র্যাটদের সামান্য ক্ষমতা নেই।

“আপনি যদি সিএনএন বা এমএসএনবিসি সান্ধ্য শোতে কোনও নির্দিষ্ট রাত দেখতে চান তবে আপনি কয়েকটি প্যানেল আলোচনার বিভাগগুলি খুঁজে পাবেন যা মূলত কেবল গণতান্ত্রিক কৌশলবিদ এবং হোস্ট টকিং শপ,” তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বৃহস্পতিবার একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন।

“আলোচনাটি প্রায় পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত করেছে যে ডেমোক্র্যাটরা কীভাবে তাদের ভোটারদের দেখাতে পারে যে তারা এই লড়াই করার চেষ্টা করছে, তারা কোনও পার্থক্য আনার চেষ্টা করছে, তারা ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে।”

পার্টিসান রাজনীতি এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, ডি’গোস্টিনো পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেখানে উপাদানগুলি আদর্শিক প্রান্তিককরণ বা পার্থক্য নির্বিশেষে প্রতিটি মোড়কে ট্রাম্পকে থামানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের ওয়াশিংটনে প্রেরণ করে।

“স্পষ্টতই, সংখ্যালঘু দল হিসাবে, তারা আসলে যে প্রস্তাব দিতে পারে তেমন কোনও পদক্ষেপ নেই। সুতরাং পরিবর্তে, তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতগুলি মূলত তারা ট্রাম্পকে থামানোর চেষ্টা করছে তার উপর নির্ভর করে।”

সিনেট বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেলের জানুয়ারীর নিশ্চিতকরণ শুনানির সময় সবচেয়ে বিতর্কিত এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ঘটেছিল।

সেন। অ্যাডাম শিফ, ডি-ক্যালিফ।

প্যাটেল শিফকে বলেছিলেন যে তিনি পূর্বের সাক্ষ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে গানের রেকর্ডিংয়ের সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না, অন্যদিকে বার্ব্যাঙ্ক ডেমোক্র্যাট তাকে ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা স্টিফেন ব্যাননকে “আমরা কী ভাবব যে কুল হবে… ক্যাপচার (আইএনজি) অডিও” সম্পর্কে একটি মন্তব্যে একটি মন্তব্য করেছিলেন।

শিফ কেন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কেন বলেছিলেন, এবং প্যাটেল অবিশ্বাস্যভাবে পিছনে গুলি চালিয়েছিলেন “এ কারণেই এটি বলে, ‘আমরা’ (আই এর বিপরীতে) আপনি যেমন হাইলাইট করেছেন।” প্যাটেল গানের ডিজিটাইজিংয়ে অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন।

মনিকা লেভিনস্কি সম্পর্কে “ইজ” শব্দটি সম্পর্কে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের ব্যাকরণগত মন্তব্যগুলির সাথে এই বিনিময়টির তুলনা করা হয়েছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির নিশ্চিতকরণের সময়, শিফ আবার সামনে এসেছিলেন, তিনি তার ট্রাম্পের তদন্তের বিষয়ে প্রাক্তন বিশেষ পরামর্শদাতা জ্যাক স্মিথের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন কিনা তা প্রকাশ করার দাবি করেছিলেন। বন্ডি বারবার বলেছিলেন যে তিনি অনুমানের উত্তর দেবেন না, এবং স্মিথের দিকে মনোনিবেশ করার প্রতিক্রিয়ায় শিফকে ডাইন্ড করেছেন যখন তাঁর নিজের ক্যালিফোর্নিয়া সহিংস অপরাধে ছড়িয়ে পড়েছে।

বন্ডিও চৌদ্দ সংশোধনী ও নাগরিকত্বের উপর গ্রিলিংয়ের পরে সেন-অ্যালেক্স প্যাডিলার, ডি-ক্যালিফোরেও ফিরে এসে বলেছিলেন, “আমি আপনার বাড়ির কাজ করতে এবং আপনার জন্য পড়াশোনা করতে এখানে নেই।”

প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের শুনানির সময়, সেন টিম কেইন, ডি-ভ।

কাইন বলেছিলেন যে হেগসথ তার মেয়ে গওয়েনডোলিনের জন্মের পরপরই একজন প্রাক্তন স্ত্রীর উপর “আকস্মিকভাবে প্রতারণা” করেছিলেন। হেগসথ পাল্টা বলেছিলেন যে পরিস্থিতি তদন্ত করা হয়েছিল এবং কাইনের দাবিগুলি “মিথ্যা অভিযোগ” ছিল।

“আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি অক্টোবর 2017 সালে সেই হোটেলে সেক্স করেছেন You কাইন এগিয়ে গেলেন, আরও অনুসন্ধান করলেন।

সেনা এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস।, মধ্য-বাক্যটি যখন তিনি সামরিক জেনারেল, পেন্টাগনের প্রধান এবং প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান দরজার সমালোচনা করেছিলেন তখন হেগসথও শিরোনাম করেছিলেন।

“আমি একজন সাধারণ, সিনেটর নই,” তিনি গ্যালারিতে হাসির প্ররোচনা দিয়ে বলেছিলেন।

HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr., also had several similar moments, including when Sen. Sheldon Whitehouse, DR.I., opened his remarks by speaking about the measles and telling the nominee bluntly, “You frighten people.”

কেনেডি সেন। রাফেল ওয়ার্নক, ডি-গা। এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের একটি লাইনও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, দাবি করেছেন যে তিনি আটলান্টা ভিত্তিক সিডিসির কাজ নাৎসি মৃত্যু শিবিরের সাথে তুলনা করেছেন।

গত সপ্তাহে সাম্প্রতিক তদারকির শুনানিতে আউটবার্স্ট এবং গ্রিলিং অব্যাহত ছিল, যখন রেপ। এরিক সোয়ালওয়েল, ডি-ক্যালিফ। এক পর্যায়ে, সোয়ালওয়েল নোমকে জানিয়েছিলেন যে তার একটি “ষাঁড় — টি ডিটেক্টর” রয়েছে।

প্রাক্তন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি, আর-ক্যালিফোরের প্রাক্তন শীর্ষ সহযোগী মার্ক বেডনার সিনেটরদের সাথে বৈঠক সহ নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মনোনীত প্রার্থীদের গাইড করার দায়িত্ব দেওয়া অনেক “শেরপাস” এর মধ্যে একজন ছিলেন।

বেদনার তার প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ইপিএ প্রশাসক লি জেলডিনকে সহায়তা করেছিলেন, যা অন্যের তুলনায় হালকা ছিল।

জেলডিনের শুনানিতে আসলে কিছু দ্বিপক্ষীয় রসিকতা অন্তর্ভুক্ত ছিল-যেমন সেন বার্নি স্যান্ডার্স, আই-ভিটি।, জেলডিনের সেল ফোনটি অপ্রত্যাশিতভাবে বেজেছিল কারণ “দ্য ফসিল ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রি” তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের একটি লাইনের পরে ডাকছিল।

বেদনার হলের একটি উচ্চতর প্রতিবাদকারীকে বর্ণনা করেছিলেন যারা কিছু সময়ের জন্য রয়ে গিয়েছিলেন, এই অনুমানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কেনেডি -র নিশ্চিতকরণের সময় শ্রবণ কক্ষের অভ্যন্তরে বিক্ষোভকারীদের মতো কোনও আইনী লাইন এখনও অতিক্রম করেনি।

তবে বেদনার বলেছিলেন যে অন্যান্য মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে অনেকে ডেমোক্র্যাটদের মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা “নীতিমালার চেয়ে কূটনৈতিক এবং ইচ্ছাকৃত” হওয়ার চেয়ে একটি অনুষ্ঠান করবেন।

“আমি মনে করি এটি আমার কাছে একটি বড় সূচক যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এজেন্ডা বা রিপাবলিকানদের এজেন্ডার কাছে বামদের প্রত্যাখ্যানের কোনও মূল উত্তর নেই। এবং আমার কাছে এটি একটি লক্ষণ যে আপনি যদি রিপাবলিকান হন তবে এটি উত্সাহজনক-জনসাধারণ আপনার পক্ষে, এবং বাম দিকের একটি যৌক্তিক, স্তর-প্রধান প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে অক্ষম ছিল, এমনকি খুব কমও কর্টিকুলেট করতে সক্ষম হয়েছেন।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অন্যান্য শেরপাসে পৌঁছেছে তবে ফিরে শুনেনি।

এদিকে, বেদনার বলেছিলেন যে শ্রবণশক্তিগুলি একইভাবে সামান্য পদার্থ বা দীর্ঘমেয়াদী লাভের সাথে বৃহত্তর দৃশ্যে বিকশিত হওয়া দেখে আকর্ষণীয় হয়েছে।

“আমি ভেবেছিলাম যে আমি খুব ধনী এবং শঙ্কিত, যে কোরি বুকার একটি রেকর্ড-ব্রেকিং বক্তৃতা দিয়েছেন যে ডেমোক্র্যাটরা মূলত কেবল কোনও জয় হিসাবে গণনার জন্য কোনও কিছুর জন্যই আঁকড়ে ধরেছিল, যদিও এটি সত্যই কোনও কিছুরই পরিমাণ ছিল না, “তিনি বলেছিলেন, নিউ জার্সি ডেমোক্র্যাট একটি অনানুষ্ঠানিক ফিলিবাস্টার ধরার পরে-একদিনেরও বেশি সময় ধরে আইনী ছিল না-একদিনেরও বেশি সময় ধরে।

এই বক্তব্যটি অবশ্য বাম দিক থেকে বেশ কয়েকটি তহবিল সংগ্রহের ইমেলগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিল, বেদনার বলেছিলেন, যা বেসে খেলার বিষয়ে ডি’গোস্টিনোর দাবিকে জোরদার করেছিল।

“যদি এটি ডিসি -তে একটি অধিবেশন দিবস হয় এবং রিপাবলিকানরা দায়িত্বে থাকেন তবে সেখানে উদার আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদ করছেন; আকাশ নীল হওয়ায়,” বেদনার চুপ করে বললেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য শিফের কাছে পৌঁছেছিল তবে প্রেসের সময় দ্বারা কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।