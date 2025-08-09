প্যাটো ও’ওয়ার্ড প্রথমে ইন্ডিকার 2025 এর পোর্টল্যান্ড জিপিতে থাকবে

ইন্ডিকার মেক্সিকান পাইলট, প্যাটো ও’ওয়ার্ড, পোর্টল্যান্ড 2025 গ্র্যান্ড প্রিক্সে প্রথম অবস্থান থেকে চলে যাবেন। আগামীকাল মধ্য মেক্সিকোতে 1:22 সময় সময় রেসটি হবে।
প্যাটো ও’ওয়ার্ড, অ্যারো ম্যাকলারেন দলের চালক এবং মূলত নুয়েভো লেনের বাসিন্দা, ইন্ডিকার সিরিজের ২০২৫ মৌসুমের পেনাল্টিমেট তারিখে বিশেষাধিকারের অবস্থান থেকে চলে যাবেন, অন্যদিকে পঞ্চম সাইটে বর্ণিত শিরোনামের লড়াইয়ে তাঁর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালেক্স পালৌ। যদিও যেখানে তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন, ক্রিশ্চিয়ান লুন্ডগার্ডকে নতুন ইঞ্জিন ব্যবহারের জন্য মেক্সিকানকে জরিমানা দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।
পাশা ইএসপিএন যে রেজিওমন্টানো পাইলটটি ঘড়ির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় 58,5343 সেকেন্ডের রিটার্ন ছিল, তবে তার কোয়েসিপেরো খ্রিস্টান লুন্ডগার্ড দ্বারা 0.14 সেকেন্ডের পার্থক্য নিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। আপনার সতীর্থকে অনুমোদনটি শুরুর গ্রিলটিতে ছয়টি স্টল সরিয়ে নেবে, সুতরাং এটি পালৌয়ের পিছনে থাকবে।
এটি প্যাটোকে উপকৃত করে, যা 2025 ইন্ডিকার চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে রয়ে গেছে।
প্যাটোর পিছনে ফেলিক্স রোজেনকভিস্ট (মায়ার শ্যাঙ্ক রেসিং দ্বারা), উইল পাওয়ার (টিম পেনস্কে), ডেভিড মালুকাস (এজে ফয়েট রেসিং), এবং অ্যালেক্স পালৌ (চিপ এজেসি) বেরিয়ে আসবেন।
*খবরের সাথে আপ টু ডেট থাকুন, যোগদান করুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল
এর