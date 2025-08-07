You are Here
প্যাট্রিয়টস কোচ প্রশিক্ষণ শিবিরের সংঘর্ষকে হ্রাস করতে খেলোয়াড়দের গাদাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে

কোচ হওয়ার আগে মাইক ভ্রাবেল এনএফএল -এর অন্যতম শারীরিক লাইনব্যাকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

এই বছরের শুরুর দিকে, ভ্রাবেলকে নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচ মনোনীত করা হয়েছিল, তিনি আটটি মরসুমে কাটিয়েছিলেন এমন ভোটাধিকার দিয়ে তাকে পুনরায় একত্রিত করেছিলেন।

ভ্রাবেল প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকদের গাইড করছেন, এবং প্রশিক্ষণ শিবিরের ভয়াবহ সপ্তাহের সময় লড়াইগুলি ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কোচরা সাধারণত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

ভ্রাবেল সেই প্রবণতাটি বক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল জিলিট স্টেডিয়ামে মিনিক্যাম্পের পরে অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলি ছেড়ে চলে যান। (এরিক ক্যানহা/চিত্র চিত্র)

বুধবার, প্যাট্রিয়টস এবং ওয়াশিংটন কমান্ডাররা জিলিট স্টেডিয়ামে একটি যৌথ অনুশীলন করেছিলেন। অনুশীলনের সময় এক পর্যায়ে, পাসের সুরক্ষার জন্য অবরুদ্ধ করতে পা রাখার সময় রুকির পিছনে দৌড়ানোর একটি কঠোর মোকাবেলা একটি শেষ লড়াইয়ের জন্য টিপিং পয়েন্ট বলে মনে হয়েছিল।

2025 এনএফএল প্রিসন বাজ: জাগুয়ার্স ডিটি আরিক আর্মস্টেড পিঠে আঘাতের দ্বারা সাইডলাইনড

ভ্রাবেল অবশেষে বিষয়গুলি নিজের হাতে নিয়ে গাদা হয়ে লাফিয়ে পরিস্থিতি হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তেজনা স্থির হয়ে গেলে, প্রথম বর্ষের প্যাট্রিয়টস কোচ রক্তাক্ত মুখের সাথে আবির্ভূত হন, দ্য বোস্টন হেরাল্ড রিপোর্ট করেছেন।

প্যাট্রিয়টস কোয়ার্টারব্যাক ড্রেক মেই তার কোচের দৃ acity ়তার প্রশংসা করেছিলেন।

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল জুলাই 28 জুলাই, 2025, ফক্সবারোতে, ম্যাসে জিলিট স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় তার খেলোয়াড়দের নির্দেশনা দেন। (উইনস্লো টাউনসন/গেটি চিত্র)

“আমরা এটি তৈরির চেষ্টা করছি, এবং এটি প্রধান কোচ – তীব্রতা দিয়ে শুরু হয়, প্রতিদিন এনে দেয়, মাঠে বাইরে থাকাকালীন কোনও বাজে কথা না নেয়,” মেই বলেছিলেন। “মানসিকতা, আমি এটি পছন্দ করি That’s এটি আপনি চান” “

ভ্রাবেলকে পরে একটি তোয়ালে ধরে দেখা গিয়েছিল যা তার মুখে বরফ ধারণ করে।

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল অনুশীলনে জড়িত হন কোয়ার্টারব্যাক ড্রেক মায় (১০) জুলাই স্টেডিয়ামে ২৯ জুলাই, ২০২৫, ফক্সবারোতে, ম্যাসে প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় ট্র্যাভিয়ন উইলিয়ামসকে (৪৯) একটি হ্যান্ডঅফ নকল করেছেন। (উইনস্লো টাউনসন/গেটি চিত্র)

“পাস প্রো শারীরিক It’s এটি একটি শারীরিক খেলা। সেখানে জিনিসগুলি ঘটে।” “এমন একটি সময় আছে যেখানে স্পষ্টতই আপনি এখানে বেরিয়ে এসে লড়াই করতে এবং সমস্যায় পড়তে চান না। একই সাথে আপনি কারও কাছ থেকে ফিরে যেতে চান না। সুতরাং, আমি নিশ্চিত যে কোচ প্রচার করবেন যে আমাদের তা থাকতে পারে না, তবে একই সাথে আমাদের মনের পিছনে এক ধরণের খেলতে চাই – যখন আমরা তীব্রতা পান, যখন হুইস্টলটি হয়, তখন হুইস্টটি পান,”

মেই যোগ করেছেন যে ভ্রাবেলের উপস্থিতি তাকে গত বছর পেনসিলভেনিয়ায় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক সমাবেশে হত্যার প্রচেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

“কেউ বলছিলেন এটি ট্রাম্পের বন্দুকের মতো ছিল,” মে তার কানের দিকে ইশারা করে বললেন।

প্যাট্রিয়টস টাইট এন্ড হান্টার হেনরি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ভ্রাবেলের পাইসিকাল প্রকৃতি এখনও তার একটি অংশ, যদিও তিনি আর খেলছেন না।

হেনরি বলেছিলেন, “তিনি ঠিক সেখানে আছেন, মানুষ। আমি মনে করি যে খেলোয়াড় তার মধ্যে কিছুটা বেরিয়ে এসেছেন।”

সংক্ষিপ্ত মেলির ফলে অনুশীলন থেকে কোনও প্লেয়ার ইজেকশন হয় নি।

