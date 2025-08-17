প্যাট্রিয়টস কোচ মাইক ভ্রাবেল স্টেফন ডিগসের প্রাপ্যতা ওভার রিপোর্টার এর সাথে সংঘর্ষে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আট মরশুমের জন্য নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের হয়ে লাইনব্যাকার খেলেন এবং দলের সাথে তিনটি সুপার বাউল জিতেছিলেন, মাইক ভ্রাবেলকে একবারে গর্বিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘুরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তবে প্রথম বর্ষের প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্প্রতি এমন এক প্রতিবেদকের কাছে পরিণত হয়েছিল যিনি দলের সিজন ওপেনারের জন্য তারকা রিসিভার স্টেফন ডিগসের প্রাপ্যতা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ভ্রাবেল জিজ্ঞাসাবাদের লাইনটি নিয়ে ইস্যু নিয়েছিলেন।
“আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন, ফিল?” ডিগস সম্পর্কে জানতে চাইলে ভ্রাবেল প্রতিক্রিয়া জানালেন। “আপনি একজন স্মার্ট লোক। আপনি কোথায় স্কুলে গিয়েছিলেন তা আমি জানি না It এটি ওহিও রাজ্য ছিল না। আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে ফিল, নাকি আপনি আমাকে কিছুতে টোপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন?”
ডিগস গত মৌসুমে হিউস্টন টেক্সানসের সাথে আটটি খেলায় হাজির হয়েছিল এবং অক্টোবরে একটি খেলার সময় একটি এসিএল ছিঁড়ে ফেলেছিল। তিনি সম্প্রতি অনুশীলনে ফিরে আসার জন্য মেডিকেল ছাড়পত্র পেয়েছেন।
তবে মিনেসোটা ভাইকিংসের বিপক্ষে শনিবারের পূর্বসূরী খেলায় চারবারের প্রো বোলার ইউনিফর্মে ছিলেন না। “কোচের সিদ্ধান্ত” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল তার কারণে তিনি গত সপ্তাহের প্রিসন ওপেনারও বাইরে বসেছিলেন।
ভ্রাবেল জানান, দলটি প্রথম সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা-দেখার পদ্ধতি গ্রহণ করছে।
“তিনি যে প্রসঙ্গটি বলেছিলেন তা আমি জানি না। আপনাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে। তিনি প্রায় প্রতিদিন এখানে ছিলেন। আমি যেখানে ছিলেন সেখানে আমি উত্তেজিত, এবং আমরা সপ্তাহের প্রথমটি কখন আসব তা আমরা দেখব,” ভ্রাবেল বলেছিলেন।
প্যাট্রিয়টস কোচ মাইক ভ্রাবেল ভাইকিংসের সাথে যৌথ অনুশীলনের সময় লড়াইয়ের লড়াইয়ে ছিটকে যান
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে জিজ্ঞাসা করা হলে ডিগস ননকমিটাল ছিল।
“আমরা দেখতে পাব। প্রত্যেকে উত্তেজিত, মানুষ। আমি কেবল দিনে এটি নিচ্ছি। আমি দুর্দান্ত বোধ করি,” ডিগস এই বিষয়ে একটি সিটডাউন চলাকালীন বলেছিলেন “স্কুপ সিটি” পডকাস্ট।
ডিগস পরামর্শ দিয়েছেন যে প্যাট্রিয়টস কোচিং কর্মীরা যখন দলটির বিরুদ্ধে তার মরসুমটি খোলেন তখন তিনি মাঠ নেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না লাস ভেগাস রেইডারস।
“মানে, আমি সর্বদা সুইকে চাপ দিচ্ছি,” ডিগস বলেছিলেন। “আমি সবসময় কম বেশি করছি, এবং আমরা প্রায় প্রথম সপ্তাহটি দেখতে পাব I
ডিগস মার্চ মাসে দেশপ্রেমিকদের সাথে তিন বছরের চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল। তিনি টেক্সানদের সাথে তার চোট-সংক্ষিপ্ত রান পর্যন্ত টানা ছয়টি মরসুমে কমপক্ষে এক হাজার রিসিভ ইয়ার্ড রেকর্ড করেছেন।
