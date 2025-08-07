প্যাট্রিয়টস তারকারা মাইক ভ্রাবেলকে শিবিরে রক্তাক্ত হওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল সম্ভবত বুধবার তাঁর দলের সম্মান অর্জন করেছেন। যাইহোক, তার পরে কয়েকটি সেলাইয়ের প্রয়োজন হতে পারে।
প্যাট্রিয়টস ম্যাসাচুসেটস এর ফক্সবারোর জিলিট স্টেডিয়ামে ওয়াশিংটন কমান্ডারদের সাথে একটি যৌথ অনুশীলন আয়োজন করেছিলেন। নিউ ইংল্যান্ডের ছদ্মবেশী পিছনে দৌড়ে ট্রেভিয়ন হেন্ডারসন একজন কমান্ডার পাস-রুশারকে পাস সুরক্ষায় মাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে একটি ঝগড়া হয়।
ভ্রাবেল তখন লড়াই বন্ধ করতে সহায়তা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় দল শান্ত হওয়ার পরে তার মুখ রক্তাক্ত হয়েছিল।
প্যাট্রিয়টস দ্বিতীয় বর্ষের কোয়ার্টারব্যাক ড্রেক মেই পছন্দ করেছিলেন যে তাঁর কোচ পদক্ষেপ নিতে রাজি ছিলেন। অনুশীলনের পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে22 বছর বয়সী এই পথচারী বলেছেন যে এটিই দলের প্রয়োজনীয় মানসিকতা।
“এটাই আমরা তৈরির চেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “তীব্রতা, প্রতিদিন এনে দেওয়া, আমরা যখন মাঠে বাইরে থাকি তখন কোনও সিআর-পি না নিয়ে। তবে এটিও এমন একটি সময় আসে যেখানে আমাদের ছেলেদের আক্রমণাত্মকভাবে নিয়ে আসে এবং সেখানে কিছু গণ্ডগোল এবং কিছুটা জরিমানা পাওয়া যায় এবং হুইসেল পরে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়, তবে আমাদের মানসিকতার জন্য হতে পারে But
তার নতুন কোচ চান না কিউবি কোনও ঝগড়া পেতে পারে। প্যাট্রিয়টস 2024 এনএফএল খসড়াটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যত হিসাবে তৃতীয় সামগ্রিক বাছাইয়ের ব্যাংকিং করছে।
এছাড়াও, ভবনে ভ্রাবেলের সাথে প্যাট্রিয়টসের তীব্রতা নিয়ে তাকে চিন্তা করার দরকার নেই। নিউ ইংল্যান্ডের প্রশস্ত রিসিভার ডেমারিও ডগলাস উল্লেখ করেছেন যে প্রাক্তন লাইনব্যাকার স্ক্র্যাপটি ভেঙে ফেলার পরে ছিটকে পড়েছেন বলে মনে হয় না।
“আমি বললাম, ‘কোচ, তোমার কী হয়েছে?’ এবং তিনি বলেছিলেন, ‘আপনার অন্য লোকটিকে দেখা উচিত ছিল,’ ” ডগলাস হাসতে হাসতে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। “আমি কেবল তার মুখে দাগ দেখেছি কিন্তু কী ঘটছে তা জানতাম না।”
ভ্রাবেল সম্ভবত বুধবারের অনুশীলনে দুটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি একটি অদৃশ্য দলকে সহ্য করবেন না তবে তার খেলোয়াড়দের পিঠেও রয়েছে। এটি 4-13 মৌসুমের পরে উন্নতি করার লক্ষ্যে কোনও দেশপ্রেমিক স্কোয়াডের পক্ষে দীর্ঘ পথ যেতে পারে।