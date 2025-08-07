You are Here
প্যাট ম্যাকাফি ইএসপিএন-ডাব্লুডব্লিউই ডিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যখন কোম্পানির নির্বাহীদের নিন্দা করছেন
প্যাট ম্যাকাফি ইএসপিএন-ডাব্লুডব্লিউই ডিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যখন কোম্পানির নির্বাহীদের নিন্দা করছেন

প্যাট ম্যাকাফি ইএসপিএন দেখে খুশি এবং ডাব্লুডব্লিউই প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্টগুলি সম্প্রচারের জন্য একটি historic তিহাসিক চুক্তি পেয়েছে।

তবে ইএসপিএন হোস্ট প্রক্রিয়াটিতে তার নিজস্ব সংস্থার মধ্যে কিছু কর্মচারীকে ডেকেছিলেন।

ম্যাকাফি একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য ইএসপিএন এবং ডাব্লুডব্লিউই অভিনন্দন জানিয়ে এক্স -এ পোস্ট করেছেন, যা বুধবার ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্যাট ম্যাকাফি ইন্ডিয়ানাপলিসের গেইনব্রিজ ফিল্ডহাউসে W (ইমাম)

“খেলাধুলা এবং বিনোদনের 2 পাওয়ার হাউসগুলি একত্রিত হয়ে দেখতে দুর্দান্ত,” ম্যাকাফি লিখেছেন তার শট নেওয়ার আগে।

“আমি ধরে নিই যে সমস্ত মধ্য স্তরের, শক্তিহীন, বাম এ-ইএসপিএন-তে স্যুটগুলি এটিকে কোনওভাবে কাহিনী দেওয়ার চেষ্টা করবে (প্রসঙ্গে ফাঁস/অজ্ঞ বেনামে মতামত/ইত্যাদি।

শ্যানন শার্প ইএসপিএন প্রস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রকাশ করেছেন যে তিনি কেন নির্দিষ্ট দিনে খবরের জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন

“ভবিষ্যতের চিয়ার্স।”

ইএসপিএন এক্সিকিউটিভদের সাথে ম্যাকাফির অতীতে সমস্যা ছিল, যা তার জবকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি নরবি উইলিয়ামসনকে এয়ারকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে দীর্ঘকালীন নির্বাহী ২০২৪ সালে তার শোকে “নাশকতার” চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিলেন। উইলিয়ামসন “ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নেতা” তে 40 বছর অতিবাহিত করার পরে ফ্যান্ডুয়েল স্পোর্টস নেটওয়ার্কের দিকে এগিয়ে যান।

ডাব্লুডব্লিউই-ইএসপিএন চুক্তিটি পাঁচ বছরের মধ্যে $ 1.6 বিলিয়ন ডলার বলে জানা গেছে।

সোফি স্টেডিয়ামে রেসলম্যানিয়া চলাকালীন প্যাট ম্যাকাফি। (জো ক্যাম্পোরেইল/ইউএসএ টুডে স্পোর্টস)

এটি ইএসপিএনকে প্রতি বছর সর্বাধিক প্রত্যাশিত ডাব্লুডব্লিউই ইভেন্টগুলি সম্প্রচারের অনুমতি দেবে, যেমন রেসলম্যানিয়া, সামার স্ল্যাম এবং দ্য রয়েল রাম্বলের মতো আগস্টের শেষের দিকে প্রো রেসলিং জায়ান্টের ডাইরেক্ট-টু-ভোক্তা পরিষেবা চালু করার অংশ হিসাবে।

ম্যাকাফি একটি বড় রেসলিং অনুরাগী, ডাব্লুডাব্লুইয়ের ভাষ্যকার হিসাবে কাজ করেছেন। যাইহোক, ব্যস্ত সময়সূচির কারণে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে সরে এসেছিলেন।

তবে তিনি এই চুক্তিটি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত, এবং পাঁচ বছরের, 85 মিলিয়ন ডলার চুক্তিতে ইএসপিএন-তে যোগদানের পরেও তিনি কখনও তার মনের কথা বলতে বাধা দেননি।

তিনি অতীতে বলেছিলেন, “আমি কোনও মাদারফ পাই না — ইন বস।”

ইএসপিএন ক্রীড়া বিশ্বে আরও একটি ল্যান্ডমার্ক চুক্তি করেছে।

প্যাট ম্যাকাফি পেন স্টেট নিত্তনি লায়ন্স এবং ইউনিভার্সিটি পার্কের বিভার স্টেডিয়ামে ওহিও স্টেট বুকিয়েস, পা। (ইমাম)

নেটওয়ার্ক মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে এটি একটি চুক্তিতে এনএফএল নেটওয়ার্ক অর্জন করেছে যা লিগকে ইএসপিএন -তে 10% ইক্যুইটি অংশীদার দিয়েছে।

চুক্তিতে এনএফএল এর লিনিয়ার রেডজোন চ্যানেল, এনএফএল ফ্যান্টাসি এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্কট থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



