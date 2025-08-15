প্যাড্রেস স্টার্টার হাঁটু প্রদাহ সহ আবার আইএল -এ অবতরণ করে

সান দিয়েগো প্যাড্রেস ঘোষণা করেছিলেন যে বাম হাঁটু প্রদাহের কারণে ডানহাতি মাইকেল কিংকে ১৫ দিনের আহত তালিকায় রাখা হয়েছে, ১১ ই আগস্টের প্রত্যাবর্তনমূলক।
ফ্রিয়াররা এখনও কিংয়ের আঘাত বা তারা কতক্ষণ তাকে কর্মের বাইরে থাকার প্রত্যাশা করে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য সরবরাহ করেনি। তাঁর আইএল প্লেসমেন্ট নির্বিশেষে একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ। প্যাড্রেস ন্যাশনাল লিগ ওয়েস্টে ওয়ান-গেমের লিড নিতে সবেমাত্র ডডজার্সকে পাস করেছিল। দুটি ক্লাব শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসে একে অপরের বিপক্ষে একটি তিন-গেম সিরিজ খোলে লাইনে বিভাগের নেতৃত্ব দিয়ে। কিং প্রথম খেলায় বল নেওয়ার কথা ছিল তবে এটি আর হবে না। সম্ভবত ভ্যাস্কেজ পরিবর্তে বলটি নেবে। শনিবার শুরু হওয়ার নির্ধারিত ডিলান ক্লিজ পরিবর্তে শুক্রবার শুরু হতে পারে এবং এখনও নিয়মিত বিশ্রামে থাকতে পারে।
কিংয়ের পক্ষে, এটি ইতিমধ্যে একটি আঘাত-বিবাহিত মরসুম যা হয়েছে তা অব্যাহত রেখেছে। কাঁধের প্রদাহের কারণে তিনি মে মাসের শেষের দিকে আইএল -এ অবতরণ করেছিলেন। এই আঘাতটি একবারে মোটামুটি নির্দোষ বলে মনে হয়েছিল, কারণ রাজা তার কাঁধে অদ্ভুতভাবে ঘুমানোর পরে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি তাঁর বক্ষ স্নায়ু নিয়ে একটি সমস্যার সাথে লড়াই করছেন। বিগ লিগ ক্লাবে ফিরে আসতে তাকে দুই মাস সময় লেগেছিল।
একবার তিনি ound িবিতে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠলে, মেজরদের কাছে তাঁর ফিরে আসা দ্রুত ছিল। তিনি কেবল একটি পুনর্বাসন শুরু করেছিলেন, যা 3 শে আগস্ট ছিল। তিনি ট্রিপল-এ এল পাসোর জন্য 3/3 ইনিংসের উপরে 61 টি পিচ টস করেছেন, ছয়টি অর্জনের রান দিয়েছেন। তবুও প্যাড্রেস তাকে আইএল থেকে শনিবারের বড় লিগের খেলা শুরু করতে সক্রিয় করেছিল। রেড সোক্সের বিপক্ষে দুটি ইনিংসের মধ্য দিয়ে যেতে তাকে 57 টি পিচ লেগেছিল, প্রক্রিয়াটিতে দুটি উপার্জনের রান দেয়।
স্পষ্টতই, কিছু হাঁটু প্রদাহ সেই শুরু এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে পপ আপ হয়েছিল। কিং একটি বর্ধিত অনুপস্থিতির জন্য রয়েছে তা বোঝানোর মতো কিছুই নেই তবে এটি এখনও ক্লাবের পক্ষে দুর্দান্ত বিকাশ নয়। কিং গত বছর সান দিয়েগোয়ের সাথে একটি দুর্দান্ত ব্রেকআউট ছিল। তিনি ২.৯৯ টি আয়কৃত রান গড়, ২ 27..7% স্ট্রাইকআউট হার এবং ৮.7% ওয়াক রেট দিয়ে ১3৩ ২/৩ ইনিংস টস করেছেন। আইএল -এ অবতরণের আগে এই বছর তার হারের পরিসংখ্যানগুলি মোটামুটি একই রকম ছিল।
আদর্শভাবে, প্যাড্রেস তাদের ঘূর্ণনটিতে কেবল নিয়মিত মরসুমে নয় প্লে অফগুলিতেও এই ধরণের উত্পাদন করতে পারে। সম্ভবত কিং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ট্র্যাকে ফিরে যেতে পারে তবে এটি অবশ্যই একটি ধাক্কা যা তারা চায়নি।
তারা এখন কয়েক সপ্তাহ ধরে সিজ, ইউ দারভিশ, নেস্টর কর্টেস, নিক পাইভেটা এবং সম্ভবত ভ্যাস্কেজ সমন্বিত একটি ঘূর্ণন নিয়ে যায়। জেপি সিয়ার্স, ম্যাট ওয়াল্ড্রন এবং কাইল হার্টের মতো ছেলেরা al চ্ছিক অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে। পাইভেটার দুর্দান্ত বছর কাটাচ্ছে তবে তার গত দশটি শুরুতে সিজের একটি 4.86 যুগ রয়েছে। ডারভিশ এবং কর্টেস উভয়ই মৌসুমের বেশিরভাগ সময় আইএল -এ রয়েছেন। কিংকে তার 2024 -এ ফিরে আসা এই দলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলত তবে সে ফিরে এসে তাকটিতে ফিরে এসেছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসে শুক্রবারের খেলাটি অফ-ডে ছাড়াই টানা 13 টির মধ্যে প্রথম।
এটি ব্যক্তিগতভাবে রাজার পক্ষেও ভাল বিকাশ নয়, কারণ তিনি আসন্ন মুক্ত এজেন্ট। তার দুর্দান্ত 2024 প্রচারের পরে এবং এই বছরের প্রাথমিক অংশগুলিতে, তিনি 2025-26 অফসেসনের শীর্ষস্থানীয় ফ্রি এজেন্ট স্টার্টারদের একজন হওয়ার দিকে ঝুঁকছিলেন, একটি নয়-চিত্রের চুক্তিতে একটি ভাল শট নিয়ে। তাঁর মাসব্যাপী গ্রীষ্মের অনুপস্থিতি তার চারপাশে অনিশ্চয়তার মেঘ রাখে এবং তার উপার্জনের শক্তিতে একটি বড় ছোঁয়া দেয়।
মেজরদের কাছে ফিরে আসা তাকে আবার ট্র্যাকে রাখার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। প্রায় দুই মাসের দৃ regular ় নিয়মিত-মৌসুমের কাজের পরে কয়েকটি ভাল পোস্টসেশন শুরু হয় সেই কাঁধের আঘাতের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে। এটি এখনও কিছুটা হলেও ঘটতে পারে তবে উইন্ডোটি এখন সংকীর্ণ।