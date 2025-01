প্যানটেরা বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করেছে

জানুয়ারি বক্স অফিসে একটি ঐতিহাসিকভাবে ধীর মাস। পুরষ্কার মরসুমের সিনেমাগুলি বৃহত্তর রিলিজে প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি, সাধারণত প্রচুর ভিড় আঁকতে খুব বেশি বড় চলচ্চিত্র নেই। অবশ্যই, এটি মাঝে মাঝে আন্ডারডগের জন্য দিনটি জেতার দরজা খুলতে পারে। মোদ্দা কথা, “ডেন অফ থিভস 2: প্যানটেরা” হল 2025 সালের প্রথম নতুন হিট, কারণ এই গত সপ্তাহান্তে সিক্যুয়েলটি চার্টের শীর্ষে ছিল৷ জেরার্ড বাটলারের বিগ নিক এবং ও’শিয়া জ্যাকসন জুনিয়রের ডনির এখনও রস আছে, দেখা যাচ্ছে।

ক্রিশ্চিয়ান গুডেগাস্টের লেখা এবং পরিচালিত সিক্যুয়েলটি অভ্যন্তরীণভাবে $15.5 মিলিয়নে উন্মুক্ত হয়েছিল, মূলত মূল “ডেন অফ থিভস” ($15.2 মিলিয়ন) এর উদ্বোধনের সাথে মিলে যায়। এটি একটি চমত্কার চিত্তাকর্ষক দর্শক ধারণ, বিবেচনা করে যে প্রথম চলচ্চিত্রটি 2018 সালে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছেছিল, পুরো সাত বছর আগে। এটি শিল্পের জন্য একটি খুব ভিন্ন সময় ছিল, প্রাক-মহামারী। তাই, এটি দেখতে ভালো লাগছে যে একটি মধ্য-বাজেট অ্যাকশন ফ্লিক যেমন এটি এখনও ভিড় টানতে পারে। ভাল জিনিস “চোরের ডেন” পরিবর্তে একটি টিভি শো হয়ে ওঠেনি, যা এটি প্রায় করেছে।

এটিও লায়ন্সগেটের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জয়, কারণ স্টুডিওটি বছরের শুরুতে বেশ রুক্ষ আকারে ছিল। 2024 বক্স অফিসে লায়ন্সগেটের সবচেয়ে খারাপ বছর ছিল, যেখানে “দ্য ক্রো,” “নেভার লেট গো”, “দ্য কিলারস গেম” এবং “বর্ডারল্যান্ডস” (অন্যদের মধ্যে) সব থিয়েটারে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। স্টুডিওর জন্য এই জয়কে স্বাগত জানানো একটি নাটকীয় অবমূল্যায়ন হবে।

তাই, এখানে কি ঠিক হয়েছে? কিসের জন্য “Den of Thieves 2” কে “Mufasa: The Lion King” এবং “Sonic the Hedgehog 3” এর মত জয়লাভ করার অনুমতি দিয়েছে? এই সিক্যুয়েলটি বক্স অফিসে বিজয়ী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি৷ এর মধ্যে প্রবেশ করা যাক.