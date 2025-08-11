প্যানেল তৃতীয় কারাগারের সংস্কার জন শুনানি শুরু করে, শিশু আটক আলোচনায় আধিপত্য বিস্তার করে

কথিত দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অবমাননাকর চিকিত্সার বিষয়ে স্বাধীন তদন্তকারী প্যানেল নাইজেরিয়ান সংশোধনমূলক পরিষেবা (এনসিওএস) সোমবার আবুজাতে জনসাধারণের শুনানির তৃতীয় পর্ব শুরু করেছে।
এনসিওএস কর্মকর্তাদের এবং ক্রস-ড্রেসার ইদ্রিস ওকুনিয়ে জড়িত দুর্নীতি ও গুরুতর দুর্ব্যবহারের অভিযোগের পরে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্যানেলটি অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ওলুবুনমি তুনজি-ওজো গঠন করেছিলেন, জনপ্রিয় হিসাবে জনপ্রিয় হিসাবে পরিচিত বোব্রিস্কি।
প্যানেলটি 2024 এবং মার্চ 2025 এ সেপ্টেম্বরের শুনানির প্রথম দুটি পর্যায় ধরে রেখেছে।
প্যানেলের সদস্যদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্থায়ী সচিব অন্তর্ভুক্ত, যিনি চেয়ারপারসন, ম্যাগডালেন অজানি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন; সেক্রেটারি, উজু আগোমোহ। বাকিরা হলেন আইকি ইজেইগো, ইভা ওমোটোজ, নাসির উসমান এবং মোডুপে ওনালেচি।
এর ম্যান্ডেটের অংশ হিসাবে, প্যানেল, ২০২৪ সালের নভেম্বরে, তাদের রাজ্য নির্ধারণের জন্য সারা দেশে বিভিন্ন সংশোধন কেন্দ্রগুলিতে মাঠের পরিদর্শন করেছে।
প্যানেলের চেয়ারপারসন, মিসেস অজানি উল্লেখ করেছেন যে তৃতীয় শুনানি এনসিওদের দোষী সাব্যস্ত করা নয়, সিস্টেমের মধ্যে অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনার জন্য ছিল।
“আমরা আজ এখানে জড়ো হওয়ার সাথে সাথে আমরা একটি গৌরবময় এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি, নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবাটি সমস্ত নাইজেরিয়ার অধিকার এবং মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নাইজেরিয়ান সংশোধনমূলক পরিষেবা পরিচালনা করে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্মিলিত সংকল্প দ্বারা পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া।
“এই ধরণের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকাশ্য শুনানি আমাদের সামনে আনা অভিযোগের প্রকৃতি, সুযোগ এবং নিদর্শনগুলির গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছে। তারা বিষয়গুলির জটিলতা এবং ইতিহাসের বিষয়গুলিও পুনরায় নিশ্চিত করেছে,” তিনি বলেছিলেন।
পূর্ববর্তী শুনানির পরে, এনসিও বরখাস্ত সংশোধনের একজন সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এফ ও ওনাকপোয়া, একজন সহকর্মী ওগবুল ওবিনা প্রকাশের প্রয়াসে এই সেবার বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবি করার অভিযোগে অভিযোগ করেছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর বান্ধবীকে একটি কনজুগাল সভার জন্য অবৈধভাবে দেখার জন্য আবনি সুবিধা থেকে একজন বন্দী নিয়েছিলেন।
তবে, মিঃ ওবিনাকে, যিনি অবৈধভাবে বন্দীকে হেফাজত থেকে বের করে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হুইসেল ব্লোয়ারকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। এনসিওএস ম্যানেজমেন্ট দাবি করেছে যে তারা এই পরিষেবার বিরুদ্ধে অসত্য দাবি করার অভিযোগে মিঃ ওনাকপোয়াকে শাস্তি দিয়েছে।
সোমবার শুনানি
সোমবার তৃতীয় শুনানির উদ্দেশ্যগুলি পড়ে প্যানেলের সেক্রেটারি মিসেস আগোমোহ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শুনানির কেন্দ্রবিন্দু থিম্যাটিক ইস্যুতে থাকবে।
সোমবারের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা শিশুদের এবং হেফাজতে থাকা তরুণ ব্যক্তিদের, সংশোধনমূলক সুবিধাগুলিতে কিশোরদের শর্ত, শিশু সুরক্ষা আইনগুলির সাথে সম্মতি, হেফাজতে নাবালিকারা আসক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং তদারকি এবং এনসিও এবং রিমান্ড হোমগুলির মধ্যে সম্পর্কের সাথে কেন্দ্রীভূত।
অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি), নাইজেরিয়ান পুলিশ বাহিনী, নাইজেরিয়ার আইনী সহায়তা পরামর্শদাতা, জাতীয় সংসদ এবং নাইজেরিয়ান ড্রাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এনডিএলইএ) এর প্রতিনিধি রয়েছে।
শিশু আটক সম্পর্কিত সুপারিশ
নাইজেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্টস (এনএসিপি) এবং নাইজেরিয়ান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (এনপিএ) এর প্রতিনিধি, অ্যাবিগাইল ওনি, প্রাপ্তবয়স্কদের সুবিধার্থে কারাগারে বন্দী থাকা নাবালিকাদের মূল্যায়নের বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন।
এমএস ওনি বলেছিলেন যে “প্রাপ্তবয়স্কদের সুবিধায় থাকা শিশুরা মারাত্মক সংবেদনশীল, মানসিক এবং বিকাশের ক্ষতির মুখোমুখি হয়।”
তিনি নাবালিকাদের যথাযথ রিমান্ড হোমগুলিতে তাত্ক্ষণিক স্থানান্তর এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অনলাইন কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন।
তিনি “সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী থেকে চিহ্নিত এবং মনস্তাত্ত্বিক দুর্বল ব্যক্তিদের সাথে সমস্ত বন্দীদের সামগ্রিক প্রোফাইলিংয়ের আহ্বান জানিয়েছেন।”
তিনি পুনর্বাসনমূলক হস্তক্ষেপ এবং পারিবারিক পুনরায় সংহতকরণ সহায়তার পাশাপাশি নাবালিকাদের জন্য একটি বিস্তৃত ড্রাগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন কর্মসূচির পক্ষেও পরামর্শ দিয়েছিলেন।
অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে “অর্থবহ আচরণগত পরিবর্তন এবং কাঠামোগত, পরিমাপযোগ্য ফলাফলের সাথে একজন যোগ্য মনোবিজ্ঞানীর নেতৃত্বে প্রমাণ-ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্য পুনর্বাসনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
“জনশক্তি ঘাটতি মোকাবেলায়, বার্নআউট প্রতিরোধ এবং পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি করতে আরও মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ। বিলম্বের সমাধানের জন্য বিচারিক সংস্কারের মাধ্যমে সুবিধাগুলি হ্রাস। পরিষেবা সরবরাহ বাড়ানোর জন্য অপারেশনাল যানবাহন সহ পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহের বিধান।”
এমএস ওনি মহিলা বন্দীদের জন্মগ্রহণকারী শিশুদের দ্বারা যে উন্নয়নের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছিল তা তুলে ধরেছিল এবং তিনি তাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এনএসিপি এবং এনপিএ এনসিওগুলিতে সুপারিশ অর্জনে সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ ছিল।
এনসিওএস সুবিধাগুলিতে #এন্ডব্যাডগোভারেন্স থেকে কোনও নাবালিক নেই
২০২৪ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত #এনসিও -র প্রতিনিধি, ইড্রিসে, এনসিও -র প্রতিনিধি, এই সেবার কোনও সুবিধাগুলিতে এ জাতীয় কোনও নাবালিকা নেই। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে নাবালকরা পুলিশ হেফাজতে ছিলেন।
” #এন্ডব্যাডগোভারেন্স বিক্ষোভের সময়, এনসিওগুলিতে ভর্তি হওয়া কোনও নাবালিকা ছিল না। এনসিওগুলিতে কোনও একক নাবালিকাকে ভর্তি করা হয়নি। সেখানে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু যখন তাদের এনে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাদের বয়সের কারণে আমরা তাদের স্বীকার করি নি। তারা পুরো সময় ধরে পুলিশ স্টেশনগুলিতে ছিল।”
তবে প্যানেল উল্লেখ করেছে যে আটক কেন্দ্রগুলি জুড়ে তাদের পরিদর্শনকালে তারা সংশোধন কেন্দ্রগুলিতে নাবালিকাদের দেখেছিল, যা নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবা আইন 2019 এর 35 ধারা লঙ্ঘন ছিল।
পুলিশ গ্রেপ্তার ২০২৪ সালের আগস্টে #এন্ডব্যাডগোভারেন্সের বিক্ষোভের সময় প্রায় 52 জন নাবালিকা। তারা ছিল আটক দুই মাস ধরে। এটি একটি জনসাধারণের চিত্কার বাড়ে।
শুনানি চলাকালীন এনসিওরা স্বীকার করেছিল যে কিছু মহিলাকে সুলেজার একটি মাঝারি সংশোধন কেন্দ্রে বাচ্চাদের সাথে রাখা হয়েছিল। প্যানেল এটির সমালোচনা করেছে এবং তাদের তাত্ক্ষণিক বিচ্ছেদের জন্য অনুরোধ করেছে।
তারা ইতিমধ্যে বিদ্যমান কাঠামোর বিচারিক ব্যবহার করার জন্য অফিসারদের প্রশিক্ষণের পরামর্শ দিয়েছিল।
এনসিওরা উপচে পড়া ভিড় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক রিমান্ড হোম প্রতিষ্ঠা এড়াতে বিচার বিভাগ ও সংশোধন কেন্দ্রগুলি একত্রিত করার জন্য একটি কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করার জন্য প্যানেলকে আহ্বান জানিয়েছে।
যাইহোক, প্যানেল এনসিওগুলিকে স্যানিটেশন, প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে নাবালিকাদের পৃথকীকরণ এবং কিশোর সুবিধাগুলিতে মোতায়েন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহ সুপারিশগুলি বিবেচনায় নিতে বলেছিল।
প্যানেল এনসিওগুলিকে চার সপ্তাহের মধ্যে কর্মের প্রমাণ সরবরাহ করতে বলেছিল।