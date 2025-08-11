টনি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্যান মিংহুইয়ের পরে, গত মাসের মাঝামাঝি পরে, তিনি তত্ক্ষণাত্ স্থানীয় জিকিশান হর্স হাউসকে চুদতে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন এবং তারপরে গত মাসের শেষে প্রাচীন ঘোড়ার খামারে গৌরবময় প্রাচীন জীবন দৌড়ে পৌঁছেছিলেন। তবে, ভিসার সম্পর্কের কারণে, যদিও তিনি অংশ নিতে ব্যর্থ হন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে আরও উন্নত করার জন্য প্রতিটি সুযোগ ছেড়ে দেবেন না, আরও শিখতে এবং সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার মরসুমে আরও অর্জন করার চেষ্টা করার আশায়। প্যান মিংহুই প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি সর্বদা যুক্তরাজ্যে যেতে চেয়েছিলেন, তবে একই সাথে তাঁর দুটি পরিকল্পনা ছিল: “গত মৌসুমে আমার একটি পরিকল্পনা ছিল এবং গ্রীষ্মের বিরতিতে আরও অধ্যয়নের জন্য যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলাম, তাই আমি কিছুক্ষণ আগে একটি ব্রিটিশ কাজের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম এবং প্রশিক্ষক শি কিশানের সমর্থন পেয়েছি।
প্যান মিংহুই যুক্তরাজ্যে শিল্প অধ্যয়ন করেছেন
