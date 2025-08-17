You are Here
News

প্যারাগুয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি “তৃতীয় নিরাপদ দেশ” চুক্তিতে স্বাক্ষর করে

লেখা

প্যারাগুয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে যা অনিয়মিত অভিবাসনের মুখোমুখি হওয়ার কৌশলটির অংশ হিসাবে “তৃতীয় নিরাপদ দেশ” এর চিত্র প্রয়োগ করে। চুক্তিটি আমেরিকান অঞ্চলে থাকা লোকদের সক্ষম করে এবং আশ্রয়কে তাদের প্রক্রিয়াটি প্যারাগুয়ে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করে যাতে দায়িত্ব বিতরণ এবং অভিবাসী ব্যবস্থার উপর চাপ কমাতে।

ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরের আইন চলাকালীন, উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত অভিবাসী আন্দোলন রোধ করতে এবং জাতীয় সুরক্ষা জোরদার করতে সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছিল। চুক্তিটি বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সুরক্ষা বিনিময় হিসাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌথ কাজ বাড়ানোর সম্ভাবনাও উত্থাপন করে।

এই উদ্যোগটি লাতিন আমেরিকার মিত্র সরকারগুলির সাথে সংযোগ আরও শক্তিশালী করতে ওয়াশিংটনের প্রচারিত একাধিক ক্রিয়াকলাপকে যুক্ত করেছে। এই প্রসঙ্গে, প্যারাগুয়ে কৌশলগত অংশীদার হিসাবে তার ভূমিকা আরও জোরদার করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর ভূ -রাজনৈতিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে এবং পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়গুলিতে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর আগ্রহী।

মার্কিন সরকার এই অঞ্চলে একটি নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে প্যারাগুয়ের ভূমিকা তুলে ধরেছে, এমন সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতাটি উল্লেখ করে যখন অভিবাসী এবং সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলি সমন্বিত প্রচেষ্টার দাবি করে। তার পক্ষে, প্যারাগুয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় এজেন্ডা প্রসারিত করতে এবং সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য তাঁর দেশের স্বভাব প্রকাশ করেছিলেন।

ওয়াশিংটনে বর্তমান প্রশাসনের প্রত্যাবর্তনের পরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক একটি নতুন প্রবণতা নিয়েছে, যার ফলে বৃহত্তর কূটনৈতিক পদ্ধতির ফলস্বরূপ। প্যারাগুয়ে, যিনি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে উচ্চ -স্তরের অফিসিয়াল ভিজিট পেয়েছেন, তিনি মহাদেশের মার্কিন কৌশলটিতে মূল অভিনেতা হিসাবে একীভূত হওয়ার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts