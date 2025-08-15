প্যারাগুয়ে, লিবার্টাদ এবং রিভার প্লেট ড্রটি ছাড়েন না

লিবার্টাদোরসে পামেমিরাসের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের সংজ্ঞা আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন
পামিরাস যখন এর শ্রেণিবিন্যাসটি লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালে ফরোয়ার্ড করেছেতার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে সংজ্ঞায়িত করে এমন কী সম্পর্কে একই কথা বলা যায় না। এর কারণ, অ্যাসুনসিওন শহরে, লিবার্টাদ এবং রিভার প্লেট লক্ষ্য ছাড়াই বেঁধে রেখেছিল, নির্মূলকে সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছিল। এই সংঘর্ষগুলি আগামী বৃহস্পতিবার (21), 21H30 (ব্রাসেলিয়া) এ, এমএস স্মৃতিসৌধে ঘটে।
বাড়ির মালিকরা সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ
এটি বেশ সত্য যে, পাঁচ মিনিটেরও কম সময়, নদীটি একটি বিপজ্জনক সমাপ্তির জন্য জায়গা সাজিয়েছিল যেখানে প্যারাগুয়ান ডিফেন্ডার দ্বারা বোরজাকে প্রযোজ্যভাবে লড়াই করা হয়েছিল।
যাইহোক, প্রথমার্ধের পরে, যা দেখা গিয়েছিল তা ছিল গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানির বৃহত অঞ্চলকে ঘিরে রাখার জন্য সুন্দর চিহ্নিতকরণ এবং আপত্তিকর ক্ষমতা সহ বাড়ির মালিকরা। এই ছন্দটিই প্রথম পর্যায়ে হুগো ফার্নান্দেজ বৃহত্তর অঞ্চলটিতে আক্রমণ করে এবং আর্জেন্টাইন আর্চারের দুর্দান্ত হস্তক্ষেপ পেরিয়ে গেলে স্বাগতিকরা গোলের সেরা সুযোগ তৈরি করেছিল।
ঘূর্ণন পরিবর্তন
প্রথমার্ধে রিভার প্লেট দ্বারা উপস্থাপিত সমস্যাগুলি দেওয়া, কোচ মার্সেলো গ্যালার্ডো বিরতিতে তিনটি পরিবর্তন প্রচার করে র্যাডিক্যালাইজড। এবং জুয়ানফার কুইন্টেরো, নাচো ফার্নান্দেজ এবং সেবাস্তিয়ান ড্রিউসির প্রবেশদ্বারগুলি ভিজিটিং দলের ভঙ্গিকে রূপান্তরিত করেছিল যা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে লিবার্টাদকে “চেপে” শুরু করেছিল।
কুখ্যাত শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিহ্নিত করার সুস্পষ্ট সুযোগগুলির ক্রমবর্ধমান পরিমাণের সাথে, আর্জেন্টিনার এমনকি মার্টন সিলভা কাজ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়েছিল। যাইহোক, তবুও, তারা প্যারাগুয়ের রাজধানীতে ড্র দৃশ্যটি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক।