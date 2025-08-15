You are Here
প্যারাগুয়ে, লিবার্টাদ এবং রিভার প্লেট ড্রটি ছাড়েন না
News

প্যারাগুয়ে, লিবার্টাদ এবং রিভার প্লেট ড্রটি ছাড়েন না

লিবার্টাদোরসে পামেমিরাসের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের সংজ্ঞা আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন




প্যারাগুয়ান দল 'হোম ফ্যাক্টর' উপভোগ করতে পারেনি -

প্যারাগুয়ান দল ‘হোম ফ্যাক্টর’ উপভোগ করতে পারেনি –

ছবি: প্রকাশ লিবার্টাদ / প্লে 10

পামিরাস যখন এর শ্রেণিবিন্যাসটি লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালে ফরোয়ার্ড করেছেতার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে সংজ্ঞায়িত করে এমন কী সম্পর্কে একই কথা বলা যায় না। এর কারণ, অ্যাসুনসিওন শহরে, লিবার্টাদ এবং রিভার প্লেট লক্ষ্য ছাড়াই বেঁধে রেখেছিল, নির্মূলকে সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছিল। এই সংঘর্ষগুলি আগামী বৃহস্পতিবার (21), 21H30 (ব্রাসেলিয়া) এ, এমএস স্মৃতিসৌধে ঘটে।

বাড়ির মালিকরা সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ

এটি বেশ সত্য যে, পাঁচ মিনিটেরও কম সময়, নদীটি একটি বিপজ্জনক সমাপ্তির জন্য জায়গা সাজিয়েছিল যেখানে প্যারাগুয়ান ডিফেন্ডার দ্বারা বোরজাকে প্রযোজ্যভাবে লড়াই করা হয়েছিল।

যাইহোক, প্রথমার্ধের পরে, যা দেখা গিয়েছিল তা ছিল গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানির বৃহত অঞ্চলকে ঘিরে রাখার জন্য সুন্দর চিহ্নিতকরণ এবং আপত্তিকর ক্ষমতা সহ বাড়ির মালিকরা। এই ছন্দটিই প্রথম পর্যায়ে হুগো ফার্নান্দেজ বৃহত্তর অঞ্চলটিতে আক্রমণ করে এবং আর্জেন্টাইন আর্চারের দুর্দান্ত হস্তক্ষেপ পেরিয়ে গেলে স্বাগতিকরা গোলের সেরা সুযোগ তৈরি করেছিল।



প্যারাগুয়ান দল 'হোম ফ্যাক্টর' উপভোগ করতে পারেনি -

প্যারাগুয়ান দল ‘হোম ফ্যাক্টর’ উপভোগ করতে পারেনি –

ছবি: প্রকাশ লিবার্টাদ / প্লে 10

ঘূর্ণন পরিবর্তন

প্রথমার্ধে রিভার প্লেট দ্বারা উপস্থাপিত সমস্যাগুলি দেওয়া, কোচ মার্সেলো গ্যালার্ডো বিরতিতে তিনটি পরিবর্তন প্রচার করে র‌্যাডিক্যালাইজড। এবং জুয়ানফার কুইন্টেরো, নাচো ফার্নান্দেজ এবং সেবাস্তিয়ান ড্রিউসির প্রবেশদ্বারগুলি ভিজিটিং দলের ভঙ্গিকে রূপান্তরিত করেছিল যা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে লিবার্টাদকে “চেপে” শুরু করেছিল।

কুখ্যাত শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিহ্নিত করার সুস্পষ্ট সুযোগগুলির ক্রমবর্ধমান পরিমাণের সাথে, আর্জেন্টিনার এমনকি মার্টন সিলভা কাজ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়েছিল। যাইহোক, তবুও, তারা প্যারাগুয়ের রাজধানীতে ড্র দৃশ্যটি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

স্বাধীনতা 0 x 0 রিভার প্লেট

লিবার্টাদোরস – চূড়ান্ত সমাপ্তির অষ্টম – আইডিএ

ডেটা: 01/14/2025 (বৃহস্পতিবার)

স্থানীয়: টিগো লা হুয়ের্তা, অ্যাসুনসিওনে (জুটি)

গোল: –

স্বাধীনতা: মার্টন সিলভা; রবার্ট রোজাস, ভিয়েরা, গিমনেজ এবং ইভান রামরেজ; ক্যাম্পুজানো (রিক্যাল্ডে, 36 ‘/2 ° টি), সানাব্রিয়া (লুসেনা, 46’/2 ° টি), ইভান ফ্রাঙ্কো (মার্সেলো ফার্নান্দেজ, 11 ‘/2 ° টি) এবং হুগো ফার্নান্দেজ (ক্যাবলেরো, 36’/2 ° টি); আগুইলার ই মেলগেরেজো (রোক সান্তা ক্রুজ, 11 ‘/2 ° টি)। টেকনিশিয়ান: সার্জিও অ্যাকিনো।

রিভার প্লেট: আরমানি; মন্টিয়েল, বোসেলি, পাওলো দাজ এবং আছিয়া; কাস্তাও (নাচো ফার্নান্দেজ, ব্রেক), এনজো পেরেজ এবং গালারজা; লেনসিনা (কুইন্টেরো, ব্রেক), বোরজা (ড্রিউসি, ব্রেক) এবং সংঘর্ষ। কোচ: মার্সেলো গ্যালার্ডো।

সালিস: উইল্টন পেরেইরা সাম্পাইও (ব্রা)

সহায়ক: রদ্রিগো কোরিয়া (ব্রা) এবং ব্রুনো বোশিলিয়া (বিআরএ)

আমাদের: রোডলফো টসকি (ব্রা)

হলুদ কার্ড: মার্সেলো ফার্নান্দেজ, রিক্যাল্ড, রবার্ট রোজাস (এলআইবি);

লাল কার্ড:

সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।