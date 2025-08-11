You are Here
News

প্যারামাউন্ট পিপিভি ইভেন্টগুলি শেষ করে $ 7.7 বিলিয়ন ডলারে ইউএফসি অধিকার কিনে

প্যারামাউন্ট $ 7.7 বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি চুক্তিতে সাত বছরের জন্য ইউএফসির মার্কিন অধিকার অর্জন করেছে, । এই চুক্তি 2026 সালে শুরু হয় এবং প্রতি বছর 13 টি মার্কি আউটআউট এবং 30 ফাইট নাইট ইভেন্টগুলির সংস্থার সম্পূর্ণ স্লেটটি কভার করে। সমস্ত ম্যাচ এবং ইভেন্টগুলি প্যারামাউন্ট+ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হবে এবং সিবিএসে নির্বাচন করা মারামারিগুলি সিমুলকাস্ট করবে।

এটি ইএসপিএন+ প্রিমিয়াম ইউএফসি ইভেন্টগুলির জন্য পছন্দ করেছে এমন পে-পার-ভিউ (পিপিভি) মডেলটি শেষ করে। "প্রতি-ভিউতে আর কী আছে? বক্সিং? ডাইরেক্টভিতে সিনেমা? এটি একটি পুরানো, পুরানো মডেল," ইউএফসির মূল সংস্থা টিকেও গ্রুপের সভাপতি মার্ক শাপিরো বলেছেন। ম্যাচগুলি সারা বছর ধরে ঘটে, যা অন্যান্য ক্রীড়াগুলির ক্ষেত্রে সত্য নয়। এটি ইউএফসির বিশাল ফ্যানবেসকে সেই প্যারামাউন্ট+ সাবস্ক্রিপশনে সংযুক্ত রাখতে হবে।

এটি ঘটেছিল মাত্র কয়েক দিন পরে এবং এর সহায়ক সংস্থাগুলি 8 বিলিয়ন ডলারে। এটি মোটামুটি বুনো যে স্কাইড্যান্স চিরস্থায়ীভাবে প্যারামাউন্ট এবং এর বিভিন্ন আইপি এবং সাত বছর ধরে এক দেশে ইউএফসি মারামারি এয়ার করতে $ 7.7 বিলিয়ন $ 7.7 বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল।

টিকেও গ্রুপের সিইও ডেভিড এলিসন বলেছেন, “ইউএফসি একটি ইউনিকর্ন সম্পদ যা প্রায় এক দশক ধরে উঠে আসে।” প্যারামাউন্ট এয়ার ইউএফসি ম্যাচগুলিতে আন্তর্জাতিক অধিকার ক্রয় করতেও আগ্রহী এবং এটি করার জন্য এটি প্রতিটি দেশের সাথে একচেটিয়া আলোচনার উইন্ডো দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে যে প্যারামাউন্ট সম্ভবত এফসিসি অধিগ্রহণকে অনুমোদন দিয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাম্পকে বিভিন্ন উপায়ে প্লাসেট করেছে। সংস্থাটি নিষ্পত্তি করার জন্য পরে ট্রাম্পের সাথে মামলা 60 মিনিট কমলা হ্যারিসের সাক্ষাত্কার নিয়েছে এবং সময়ের জন্য একটি উত্তর কেটে দিয়েছে, যা টেলিভিশনের সাক্ষাত্কারগুলি সর্বদা করেছে। প্যারামাউন্ট ট্রাম্পের ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট লাইব্রেরিতে সেই অর্থ বরাদ্দ করবে এবং একটি সরবরাহ করে নি "ক্ষমা বা অনুশোচনা বিবৃতি।"

প্যারামাউন্টের মালিকানাধীন সিবিএসও বাতিল করা হয়েছে স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শোযা অনেকে দেখেছিলেন । রাষ্ট্রপতি এটিকে অস্বীকার করে বলেছেন একটি "প্রতিভার খাঁটি অভাব।"

প্যারামাউন্ট সমস্ত মার্কিন-ভিত্তিক বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) প্রোগ্রাম এবং এর শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জন্য সিবিএস নিউজ রক্ষণশীল কণ্ঠস্বর বাস্তবের ধ্রুবক ড্রামবিট দ্বারা ডুবে যায় না তা নিশ্চিত করার জন্য। ট্রাম্প প্রকাশ্যে আরও জানিয়েছেন যে সিবিএস তাকে দেবে পাবলিক সার্ভিস ঘোষণার জন্য তাঁর আদর্শিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই নিবন্ধটি মূলত এনগ্যাজেটে উপস্থিত হয়েছিল

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts