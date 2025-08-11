প্যারামাউন্ট us 7.7 বি ডিল সহ আমাদের মধ্যে ইউএফসি স্ট্রিমিং অধিকার পেয়েছে

স্কাইড্যান্সের মালিকানাধীন প্যারামাউন্ট প্রায় $ 7.7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাত বছরের স্ট্রিমিং চুক্তির আওতায় আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপের একচেটিয়া মার্কিন বাড়িতে পরিণত হবে, নতুন সিইও ডেভিড এলিসনের অধীনে সদ্য মার্জ করা মিডিয়া জায়ান্টের প্রথম বড় কৌশলগত পদক্ষেপ।
পরের বছর থেকে শুরু করে, প্যারামাউন্ট+ 13 নম্বরযুক্ত ইউএফসি ইভেন্ট এবং 30 ফাইট নাইটের সম্পূর্ণ মার্কিন স্লেট বহন করবে। টিকেও গ্রুপ হোল্ডিংসের মালিকানাধীন ইউএফসিও প্যারামাউন্টের সিবিএস সম্প্রচার নেটওয়ার্কে নির্বাচিত নম্বরযুক্ত কার্ড সিমুলকাস্ট থাকবে, সংস্থাগুলি সোমবার ঘোষণা করেছে।
এই চুক্তিটি উচ্চমানের একচেটিয়া সামগ্রীতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য এলিসনের প্রতিশ্রুতি তৈরি করে, যা তিনি “গ্রাহক বৃদ্ধির একক বৃহত্তম চালক” বলে অভিহিত করেছিলেন।
ক্রীড়া বিষয়বস্তু, বিশেষত লাইভ ইভেন্টগুলির অধিকারগুলি, কর্ড-কাটিং ত্বরণ হিসাবে মিডিয়া কৌশলটির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, নেটফ্লিক্স এবং ডিজনির মতো প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাদের অফারগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য অনুরূপ ডিলগুলিও আঘাত করে।
নেটফ্লিক্স ২০২৫ সাল থেকে ডাব্লুডব্লিউই কাঁচের জন্য একটি $ 5-বিলিয়ন, 10 বছরের গ্লোবাল ডিল অর্জন করেছে এবং দুটি এনএফএল ক্রিসমাস ডে গেমস যুক্ত করেছে। ডিজনির ইএসপিএন এনএফএল, এনএইচএল, এমএলবি এবং কলেজ ফুটবল প্লে অফের সাথে অধিকার বাড়িয়েছে।
ইউএফসিকে “গ্লোবাল স্পোর্টস পাওয়ার হাউস” বলে অভিহিত করে এলিসন বলেছিলেন, “ইউএফসি-র বছরব্যাপী অবশ্যই আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলিতে ইভেন্টগুলি দেখার জন্য একটি বড় জয়।”
সংস্থাটি বছরে গড়ে ১.১ বিলিয়ন ডলার প্রদান করবে এবং ইউএফসির traditional তিহ্যবাহী প্রতি-দর্শন মডেল থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ে ইভেন্টগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে। এটি আরও বলেছে যে তারা বিডির জন্য উঠে আসার সাথে সাথে অন্যান্য বাজারে ইউএফসি অধিকার চাইতে পারে।
কানাডিয়ানরা প্যারামাউন্ট+এর সাবস্ক্রাইব করতে পারে, তবে তারা সেই প্ল্যাটফর্মে ইউএফসি মারামারি দেখতে সক্ষম হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। স্পোর্টসনেট 2024 সাল থেকে কানাডায় ইউএফসি লাইভ ইভেন্টগুলির একচেটিয়া অধিকার রেখেছে।
সিবিসি নিউজ মন্তব্য করার জন্য স্পোর্টসেটের মালিক রজার্সের কাছে পৌঁছেছে।
ইউএফসি বছরে প্রায় 40 টি লাইভ ইভেন্টের পর্যায়ে রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রায় 100 মিলিয়ন মার্কিন ভক্ত এবং প্রায় 950 মিলিয়ন পরিবারগুলিতে পৌঁছেছে। এর স্লেটে ইউএফসি 300 এর মতো মার্কি নম্বরযুক্ত কার্ড ইভেন্টগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সাপ্তাহিক ফাইট নাইটস এবং রিয়েলিটি শোগুলির মতো চূড়ান্ত যোদ্ধা এবং ডানা হোয়াইটের প্রতিযোগী সিরিজ।
প্যারামাউন্ট গ্লোবাল এবং স্কাইড্যান্স মিডিয়া গত সপ্তাহে তাদের $ 8.4-বিলিয়ন ডলার সংযুক্তি সম্পন্ন করেছে এবং এলিসনকে সিইও হিসাবে নিয়োগ করেছে, রাজনৈতিক তদন্ত এবং শেয়ারহোল্ডারদের উদ্বেগ দ্বারা চিহ্নিত একটি অঙ্কিত-আউট ডিল প্রক্রিয়াটি ক্যাপ করে।