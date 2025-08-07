You are Here
প্যারিসের তিক্ত বিদায় ইরানি শিল্পে

তাবনাকের মতে, এমন একটি খবরে যা শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগের wave েউ উত্থাপন করেছে, সিটি ইন্টারন্যাশনাল ডেস আর্টস, এই বিশ্ব -শ্রেণীর গহনাগুলি হঠাৎ করে চারটি ইরানি শিল্পীর ভাড়া চুক্তিটি বাতিল করে দিয়েছে।

এই পদক্ষেপটি পূর্বের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল এবং কোনও আইনী কারণ নেই।

এই সিদ্ধান্তটি কেবল বিশ্ব সংস্কৃতির রাজধানীতে ইরানের শৈল্পিক উপস্থিতির জন্য কেবল একটি তিক্ত পশ্চাদপসরণ নয়, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময়গুলির ভবিষ্যতের জন্যও বিপদ বলে মনে হচ্ছে।

একটি হারানো সুযোগের historical তিহাসিক শিকড়

আন্তর্জাতিক শিল্প শহর, ছয় দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা সহ, একাধিক বিল্ডিং; এই জায়গাটি প্যারিসের মার্ক পাড়ার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, আধুনিক স্থাপত্য এবং অনুপ্রেরণামূলক জায়গাগুলি, সারা বিশ্বের শিল্পীদের স্বর্গ সহ

। ১৯৮০ এর দশকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সংগ্রহটি আবাসিক স্টুডিওগুলি উপস্থাপন করে স্থায়ী কাজ এবং আন্তঃসংস্কৃতিক সংলাপ তৈরির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে।

এই রঙিন ধাঁধার অংশ হিসাবে ইরানীরা এমন কাজ তৈরি করেছে যা একসময় বিশ্বব্যাপী জ্বলজ্বল করেছিল। তবে এখন, এই স্টুডিওগুলি রাখতে অবহেলা করা এই মূল্যবান উপস্থিতি বিপন্ন করেছে।

কেন এই গুরুত্বপূর্ণ খবর?

প্যারিস, রেনেসাঁ থেকে আধুনিকতাবাদ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ইতিহাস সহ, এখনও সৃজনশীলতার বিশ্বব্যাপী মেরু। আইফেল টাওয়ার থেকে লুভ্রে পর্যন্ত শহরটি তার শিরাতে শিল্পের শিল্পকে নিয়েছে। এই জাতীয় পরিবেশে ইরানি অবস্থান হারানো কেবল শারীরিক অনুপস্থিতি নয়;

এটি বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ইউরোপের প্রচেষ্টা শুরুর লক্ষণ হতে পারে।

এই আইনটি বিশ্বব্যাপী বাজারে প্রবেশ করতে এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলির বিনিময় রোধ করার জন্য তরুণ শিল্পীদের পথকে আরও শক্ত করে তোলে। এটি সাংস্কৃতিক নীতিনির্ধারকদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন: কোনও দেশের শৈল্পিক উত্তরাধিকারটি কি মিস করা যায়?

আন্তর্জাতিক শিল্পের শহর, দর্শনীয় কাচের মুখোমুখি এবং লীলা গাছের দ্বারা অবরোধের সাথে একাধিক জায়গা; এটি সৃজনশীলতার জন্য একটি জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র। স্টুডিওগুলি, যা সারা বিশ্ব জুড়ে চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী এবং লেখক সহ 5 টিরও বেশি শিল্পীকে হোস্ট করে, শিল্পকর্মের জন্মের জন্য একটি অনন্য পরিবেশ সরবরাহ করে।

চারটি হারানো স্টুডিওগুলি গতিশীল জীবনীটির অংশ ছিল যা তাদের খালি করে, জায়গাটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে একটি শূন্যতা তৈরি করেছে। এই সিদ্ধান্তটি সাংস্কৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির শিল্প বৈচিত্র্যের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে উত্তপ্ত আলোচনা জাগিয়ে তুলেছে।

