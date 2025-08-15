হলোকাস্টের প্যারিস স্মৃতিসৌধে-“রেমিন ডিপার্ডনের চোখের মাধ্যমে” আউশভিটস-বারকেনাউ “প্রদর্শনী। গ্রেট ফ্রেঞ্চ রিপোর্টারগুলির 1979 এর ক্যাম্প সিরিজের অনেকগুলি ছবি প্রথমবারের মতো এবং সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্যের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। নাৎসি শীতের কেন্দ্রে প্যারিস গ্রীষ্মের মধ্যে ফ্রান্সে কমারসেন্ট সংবাদদাতা ছিলেন আলেক্সি তারখানোভ।
১৯৯ 1979 সালে রমন ডিপার্ডন পোল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন। ইলাস্ট্রেটেড ম্যাগাজিন প্যারিস ম্যাচটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্মৃতিসৌধের মধ্যে কীভাবে নাৎসি ডেথ ক্যাম্পটি ছিল সে সম্পর্কে লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যুদ্ধের পরে, যাদুঘরটি শিল্প অঞ্চল, ঘনত্ব শিবির এবং নিজেই “ডেথ ফ্যাক্টরি” সহ 44 হেক্টর একটি বিশাল অঞ্চলের অংশে পরিণত হয়েছিল, যেখানে নাৎসিরা 1.1 মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছিল, যার মধ্যে 1 মিলিয়ন ইহুদী।
ফটোগ্রাফার আদেশটি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি আউশভিটস (বা আউশভিটস-বারকেনাউ, যেমন তাকে ইউরোপে ডাকা হয়েছিল) সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না। তিনি বিশেষ কিছু দেখার আশা করেননি।
“অবশ্যই, আমি শুনেছি যে সেখানে শিবির ছিল এবং দুর্দান্ত ফটোগ্রাফাররা তাদের মুক্তিতে অংশ নিয়েছিল, বিশেষত কারটিয়ের-ব্র্রেসন,” প্রদর্শনীর আয়োজকরা তাঁর কথা উদ্ধৃত করেছেন। ডিপার্ডন সোভিয়েত ফ্রন্ট -লাইনের মুভি অপারেটরদের হৃদয় বিদারক এবং খুব পেশাদার চিত্রগ্রহণের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, ১৯৪৪ সালের ২ January শে জানুয়ারী, যখন রেড আর্মি আউশভিটস এবং কয়েকজন বেঁচে থাকা বন্দীকে মুক্তি দেয়।
আউশভিটসের প্রাণহীনতা তাকে বরফ ভয়াবহতায় আঘাত করেছিল। তিনি আফ্রিকাতে ব্যবসায়িক ভ্রমণের প্রতিটি অর্থে উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেখানে পৌঁছেছিলেন, তাঁর কফারগুলিতে ব্রাইট সনের জন্য ডিজাইন করা চলচ্চিত্র ছিল। আউশভিটসে একটি মেঘলা শীত ছিল, আমাকে ত্রিপড থেকে “স্টপ থেকে” গুলি করতে হয়েছিল – ফটো সাংবাদিকদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত সমাধান। তাকে বরাদ্দকৃত এই দুটি শীত সপ্তাহের জন্য শিবিরটি খালি ছিল: ভ্রমণগুলি আসেনি, গাইডরা স্কুলছাত্রী এবং বৃদ্ধ মানুষকে বহন করেনি এবং কাঁটাতারের সাথে বেড়া দেওয়া পুরো বিশাল অঞ্চলটি ফটোগ্রাফারের পুরো নিষ্পত্তি ছিল। পৃথিবী তুষারের নীচে শুয়ে থাকে, যার উপরে কেবল বেড়া, পথ, বেঁচে থাকা কুঁড়েঘরগুলি কালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
প্যারিস যাদুঘরে বিভাগের প্রদর্শনী দুটি হল, যার দেয়ালগুলি পুরোপুরি মেঝে থেকে সিলিং, প্রিন্ট পর্যন্ত বিশাল দ্বারা বন্ধ রয়েছে। প্রথম হল – একটি খালি শিবিরের ছবি, বাইরে থেকে দেখুন। বায়ু থেকে সরানো দুটি শটে (ম্যাগাজিনটি একটি হেলিকপ্টার দিয়েছে), আউশভিটস একটি শিল্প অঞ্চল বা একটি কর্মক্ষম গ্রামের অনুকরণীয় স্থাপত্য প্যানোরামা হিসাবে উপস্থিত হয়। তারপরে আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে রাখবেন যে প্রতিভাবান জার্মান স্থপতিরা তাঁর পরিকল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেছিলেন।
প্রদর্শনীটি কালানুক্রমে সাজানো হয় না এবং ভূগোল দ্বারা নয়: কোনও মানচিত্র নেই, তারিখ নেই, কোনও রুট নেই। আকাশ থেকে, ফটোগ্রাফার মাটিতে নেমে আসে।
এই সিরিজ-রেলগুলির সর্বাধিক বিখ্যাত চিত্র থেকে শুরু করে একটি ফ্রেমটি অন্যটিতে চলে যায়, একটি নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত টাওয়ারের সাথে মূল প্রবেশদ্বারে নিয়ে যায়, যা নরকীয় বাতিঘরটির মতো কিছু। পথের শেষের চিত্রটি প্রহরীদুর্গের নীচে খিলানটিতে হারিয়ে যাওয়া একটি দীর্ঘ রাস্তা। বাধা চিত্রটি নিদ্রাহীন লণ্ঠন সহ একটি কাঁটাতারের তার। প্রবেশদ্বারটির চিত্রটি “আরবিট মাচ্ট ফ্রেই” (“শ্রম রিলিজ”) শিলালিপি সহ একটি গেট, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার মন্ত্রীদের বিকৃত মনের প্রতীক, যিনি এখনও বন্দীদের প্রতিরোধের চিহ্নটি ধরে রেখেছিলেন-চিঠি “বি” উল্টে গেছে। একটিও মন্তব্য নয়, দর্শকের কাছে একক আবেদনও নয়। সমস্ত শটগুলি মেঘলা শীতের দিনে তৈরি করা হয়েছিল, সংযত, দূরবর্তী, যেন ডেথ ক্যাম্প নিজেই একটি পদক্ষেপ পিছনে নিয়ে লেন্সের সামনে হিমশীতল।
বিভাগ বিভাগ বিশদ বিবরণে দীর্ঘায়িত হয় না – এটি স্থান, জ্যামিতি এবং অকার্যকর সংশোধন করে। তারের লাইন, গেটস, ঝুপড়ি সোজা সারি, তুষারে চিহ্ন। ফটোগ্রাফার স্বীকার করেন, “আমি সৌন্দর্যের সন্ধান করিনি, তবে এটি নিজেই প্রকাশ করেছিল, এমনকি এই জায়গায়ও”। সৌন্দর্যটি মারাত্মক, লেখক দ্বারা আনা হয়নি – নরকীয় ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত অবিশ্বাস্য আদেশের বাকী অংশ। লোকেরা যখন এই সিস্টেমটি ছেড়ে চলে যায় – জল্লাদকারী এবং ক্ষতিগ্রস্থরা, শূন্যতা নিজেই কথা বলেছিল।
বিশদ – দ্বিতীয় হলে। অভ্যন্তর থেকে চেহারা: ব্যারাকের অভ্যন্তর, বাঙ্কস, ফায়ারবাইড চুল্লিগুলির দরজা, মৃতদের স্যুটকেসগুলি তাদের উপর লেখা নামগুলি সহ: মার্টা ওপেনহাইম, মারিয়া বোম, লিওপোল্ডিনা কোচ। প্রাচীরের প্রতিটি ফ্রেমের পাশেই নিয়ন্ত্রণ প্রিন্টগুলির একটি ঝাঁক রয়েছে যা নির্দেশ করে যে প্রথম নজরে কতটা সঠিক ছিল: লেখক প্লট বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেননি, তবে কেবল আলোর বিকল্পগুলির সন্ধান করেছিলেন এবং ফ্রেমের সীমানা কিছুটা সরিয়েছিলেন।
আউশভিটস থেকে, ডিপার্ডন কন্ট্রোল প্রিন্ট সহ 77 টি শীট নিয়ে এসেছিল। বর্তমান প্রদর্শনীতে অর্ধেক – 39 টি ছবি রয়েছে। প্রদর্শনীর শেষে, ফটোগ্রাফার এই সংরক্ষণাগারটি যাদুঘরে স্থানান্তর করবেন।
এটি হলোকাস্ট স্মৃতিসৌধে সংরক্ষণ করা হবে এবং ফটোগুলির ফটো-ক্যাটালগে অধ্যয়নের জন্য উপলব্ধ হবে। যাদুঘরের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলির পরিচালক সোফি উজিস্কার্ডের মতে, “এই চিত্রগুলি আউশভিটস হলোকাস্টের সর্বজনীন প্রতীক হয়ে ওঠে এই বিষয়টি অবদান রেখেছিল।”
এখনও অবধি, যাদুঘরটি রেমোন ডিপার্ডনের চোখের মাধ্যমে আউশভিটস-বারকেনা ক্যাটালগ প্রকাশ করেছে। এটি ঝাঁকুনি দেওয়া এবং একটি যাদুঘরের বইয়ের দোকানে কেনা যায়। এটি এর মাধ্যমে পাতাযুক্ত – এবং সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় রাখা হয়। এমন নয় যে তার চাহিদা ছিল। এটি বোধগম্য: এই জাতীয় টেবিল বইয়ের বাড়িতে খুব আনন্দ নেই।