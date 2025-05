‘প্যারিস এখানে আমি আসছি!’: কালো ভ্রমণকারীদের জন্য 1950 এর গাইডের গল্প

কিছু রেস্তোঁরা এবং বার চাচা অলি যুগে যুগে বন্ধ থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে অলিম্পিকের সময়, আমি তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলাম এবং খেয়েছি গম্বুজ মন্টপার্নাসে। চাচা অলি এটিকে “বসুন এবং বিশ্বকে যেতে দেখার” জন্য এটি একটি ভাল জায়গা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে হেমিংওয়ে একসময় নিয়মিত ছিল।

As I slid a fork into a delicate piece of fish and admired the plates — octagonal, emblazoned with Art Deco lettering and an illustration of a harried server in a jacket and an apron — I wondered: With whom had Uncle Ollie dined? তারা কী নিয়ে আলোচনা করেছিল? তিনি যুদ্ধের সময় মরক্কোতে জোসেফাইন বাকেরের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন – তারা কি মধ্যরাতে মোলসের জন্যও দেখা করেছিল?