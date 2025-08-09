প্যারিস 2025 এ এখন পর্যন্ত ডাব্লুডব্লিউই সংঘর্ষের জন্য ঘোষণা করা সমস্ত ম্যাচ; কর্মে জন সিনা এবং আরও

সংঘর্ষের 2025 কিস্তি প্যারিস থেকে উদ্ভূত হবে!
প্রথমবারের দুই-রাত সামারস্লামের পরে, ডাব্লুডাব্লুইই প্যারিসের ক্ল্যাশের 2025 সংস্করণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংঘর্ষের তৃতীয় কিস্তিটি ফ্রান্সের ন্যান্টেরেরে প্যারিস লা ড্যাফেন্স অ্যারেনায় রবিবার, 31 আগস্ট, 2025 এ অনুষ্ঠিত হবে।
2022 এবং 2024 সালে ব্যবহৃত “সংঘর্ষের ক্যাসেল” শিরোনাম থেকে সংক্ষিপ্ত তৃতীয় সংঘর্ষের ইভেন্টটি কাঁচা এবং স্ম্যাকডাউন উভয়ের তারকাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে। শোয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি যথাক্রমে ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের ইভেন্টগুলির সাথে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এটি ফ্রান্সে ডাব্লুডব্লিউইর দ্বিতীয় প্লে হবে, 2024 এর প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে এবং প্যারিস মেট্রোপলিটন অঞ্চলে প্রথম অনুষ্ঠিত হবে। অতিরিক্তভাবে, এটি 17-বারের ডাব্লুডব্লিউই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন জন সিনার প্রথম এবং একমাত্র উপস্থিতিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যিনি 2025 এর শেষে অবসর নিতে চলেছেন।
সামারস্লামের নাইট ২ -এর মূল ইভেন্টে সিনা সম্প্রতি পরাজিত হয়েছিল, ডাব্লুডাব্লুইই চ্যাম্পিয়নশিপকে কোডি রোডসের কাছে ফেলে, যিনি রেসলম্যানিয়া ৪১ রিম্যাচটিতে শিরোপা ফিরে পেয়েছিলেন। ম্যাচটিতে ‘রিয়েল’ জন সিনার ফিরে আসাও দেখা গেছে।
ক্ষতির পরে, সিনা ৮ ই আগস্ট স্ম্যাকডাউনের ফলআউট শো থেকে শুরু করে, যেখানে লোগান পল তার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং প্যারিসের সংঘর্ষে একটি ম্যাচে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ড্রু ম্যাকআইন্টির এবং কোডি রোডসকে জড়িত একটি ঝগড়া করার পরে, সিনা চ্যালেঞ্জটি মেনে নিয়েছিল।
শোতে পরে এই প্রচারটি প্যারিস মেট্রোপলিটন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রথম প্লাইয়ের জন্য সিনা এবং পল কর্মকর্তার মধ্যে একক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটায়।
অতিরিক্তভাবে, সামারস্লাম ২০২৫ -এ আইও স্কাই এবং রিয়া রিপলির বিপক্ষে ট্রিপল হুমকি ম্যাচে তার শিরোপা প্রতিরক্ষার পরে, নওমী এখন স্টেফানি ভ্যাকেরের বিপক্ষে আসন্ন ইভেন্টে আবারও শিরোপা রক্ষা করতে চলেছেন।
প্যারিস মেট্রোপলিটন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রথম পিএলইতে একটি বিশ্ব খেতাব শট সুরক্ষিত করার জন্য অল-উইমেনের পিএলই, বিবর্তনের 2025 সংস্করণ চলাকালীন অনুষ্ঠিত 20-মহিলা যুদ্ধের রয়্যালে ভ্যাকার জিতেছিলেন।
2025 প্যারিসে ডাব্লুডব্লিউই সংঘর্ষের জন্য ম্যাচগুলি ঘোষণা করা হয়েছে
- নাওমি (সি) বনাম স্টেফানি ভ্যাকার – মহিলাদের ওয়ার্ল্ড শিরোনাম ম্যাচ
- জন প্রাইস বনাম লোগান পল
2025 সালে কখন এবং কোথায় সংঘর্ষ হবে?
প্যারিস 2025 -এ ডাব্লুডব্লিউই সংঘর্ষটি রবিবার, 31 আগস্ট, 2025, ফ্রান্সের ন্যান্টেরেরে প্যারিস লা ড্যাফেন্স অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে। এটি ফরাসী রাজধানীতে ডাব্লুডব্লিউইয়ের প্রথম প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট চিহ্নিত করে এবং এর পরে একই ভেন্যুতে 1 সেপ্টেম্বর সোমবার নাইট কাঁচা হবে। ইভেন্টটি আন্তর্জাতিকভাবে নেটফ্লিক্সে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ময়ূরকে সরাসরি প্রবাহিত করবে।
জন সিনা কি আসন্ন পিএলইতে কোনও ম্যাচের জন্য বুক করা হয়েছে?
হ্যাঁ, জন সিনা 2025 প্যারিসের সংঘর্ষে একক ম্যাচে লোগান পলকে লড়াই করতে চলেছেন।
