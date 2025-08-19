প্যারেড মিউজিকাল শুরু হয় কেনেডি সেন্টার রান এন্টিসেমিটিজমের উত্থানের মাঝে: এনপিআর

জাতীয় ভ্রমণ কুচকাওয়াজ১৯১৫ সালে একজন ইহুদি ব্যক্তির বাস্তব জীবনের লিচিং সম্পর্কে টনি পুরষ্কার প্রাপ্ত সংগীত এই সপ্তাহে কেনেডি সেন্টারে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণের মধ্যে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্য কর্তৃক প্রশস্ত একটি বিরোধী প্রতিক্রিয়া।
কুচকাওয়াজযা ওয়াশিংটনে এর জাতীয় সফর শেষ করে, মেরি ফাগান হত্যাকাণ্ড এবং লিও ফ্রাঙ্কের বিচারকে নাটকীয় করে তোলে, যিনি ব্যাপকভাবে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।
যদিও এই মামলাটি এক শতাব্দীরও বেশি পুরানো, তবে এটি নব্য-নাৎসি, ডানপন্থী প্রভাবশালী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের বর্তমান প্রেস সচিবের সাথে সুদূর ডানদিকের থেকে বিতর্ক সৃষ্টি করে চলেছে, যিনি বিরোধীতার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। যেমন এনপিআর জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা অ্যান্টিসেমিটিক চরমপন্থী এবং হলোকাস্ট অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পর্ক রেখেছেন, এমনকি হোয়াইট হাউস যেমন বলেছে যে এটি বিরোধী ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছে।
ট্রাম্পের কেনেডি সেন্টারের রূপান্তরকে নিজেকে চেয়ারম্যান হিসাবে ইনস্টল করা এবং যাকে তিনি “জাগ্রত রাজনৈতিক প্রোগ্রামিং” বলে অপসারণ করা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কিছু শিল্পী স্টোরড ভেন্যুতে তাদের অভিনয় বাতিল করেছেন।
জেসন রবার্ট ব্রাউন, যিনি এর জন্য সংগীত এবং গানের কথা লিখেছেন কুচকাওয়াজএকটি ভিন্ন পদ্ধতির গ্রহণ।
“প্যারেড আগস্টে কেনেডি সেন্টার খেলছে এবং আমরা একটি শব্দ পরিবর্তন করছি না,” তিনি ফেব্রুয়ারিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন ট্রাম্পের গ্রহণের পরে।
এনপিআরকে একটি ইমেলের মাধ্যমে, ব্রাউন কেনেডি সেন্টারে শোটি সম্পাদনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, যাকে তিনি “আমেরিকার মঞ্চ” বলেছিলেন।
ব্রাউন লিখেছেন, “প্যারেড হ’ল মেরি ফাগান এবং লিও ফ্র্যাঙ্কের গল্প, হ্যাঁ, তবে এর চেয়েও বড় কথা, এটি সর্বদা আমেরিকার নীচে চলমান বিদ্বেষের স্রোতের গল্প ছিল,” ব্রাউন লিখেছেন। “এই স্রোতগুলি যেহেতু এই মুহুর্তে তাদের ব্যাংকগুলিকে উপচে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে, তাই আমাদের কাউন্টারনারেটিভ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।”
লিও ফ্র্যাঙ্ক ট্রায়াল: একটি মিডিয়া সার্কাস
মেরি ফাগান হত্যাকাণ্ড এবং লিও ফ্র্যাঙ্কের বিচার 20 শতকের গোড়ার দিকে অন্যতম কুখ্যাত সত্য-অপরাধ চশমা ছিল।
1900 এর দশকের গোড়ার দিকে, ফ্র্যাঙ্ক আটলান্টায় একটি পেন্সিল কারখানার সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার বহিরাগত ছিলেন: দক্ষিণের একটি শহরের উত্তর -উত্তর, একটি কৃষিক্ষেত্রের শিল্পপতি এবং একটি অতিমাত্রায় খ্রিস্টান সমাজের একজন ইহুদি।
1913 সালে, কারখানায় কাজ করা 13 বছর বয়সী ফাগানকে ভবনের বেসমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। প্রসিকিউটররা, অল্প প্রমাণের উপর নির্ভর করে ফ্র্যাঙ্ককে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। কারখানায় একজন কৃষ্ণাঙ্গ দরজার জিম কনলি দাবি করেছিলেন যে তিনি ফ্র্যাঙ্কের অনুরোধে মৃতদেহটিকে বেসমেন্টে স্থানান্তরিত করেছেন, যদিও তার গল্পটি সময়ের সাথে সাথে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ফ্র্যাঙ্ক তার নির্দোষতা বজায় রেখেছিল।
পরবর্তী বিচারটি একটি মিডিয়া সার্কাসে পরিণত হয়েছিল, যা বিরোধীতা, বর্ণবাদ এবং ভিড় সহিংসতার হুমকির দ্বারা জড়িত। রায় দেওয়ার দিন বিচারক ফ্র্যাঙ্ক এবং তার আইনজীবীকে আদালতের ঘর থেকে দূরে রেখেছিলেন, ভয়ে ভীতিতে ভিজিল্যান্ট সহিংসতা ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়ে।
ফ্র্যাঙ্ককে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জর্জিয়ার গভর্নর প্রমাণ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সন্দেহের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কের কারাগারে সাজা বাড়িয়েছিলেন।
জবাবে টম ওয়াটসন, একজন সাদা আধিপত্যবাদী জর্জিয়ার রাজনীতিবিদ এবং সংবাদপত্রের লেখক, ফ্র্যাঙ্কের বিরুদ্ধে “অইহুদীদের মেয়েদের ইহুদি শিকারি” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তার লিঞ্চিংয়ের জন্য ডেকেছিল। ১৯১৫ সালের ১ Aug আগস্ট, কিছু বিশিষ্ট স্থানীয় নেতাকর্ম সহ একদল লোক কারাগারে ঝড় তুলেছিল যেখানে ফ্র্যাঙ্ককে ধরে রাখা হয়েছিল, তাকে ফাগানের শহরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে ওক গাছ থেকে ফাঁসি দিয়েছিল। লিঞ্চিংয়ের ছবিগুলি পোস্টকার্ড হিসাবে বিক্রি হয়েছিল। অপরাধীদের কখনও চার্জ করা হয়নি। ওয়াটসন, যিনি প্রকাশ্যে প্ররোচিত করেছিলেন এবং পরে লিচিংকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি 1920 সালে মার্কিন সিনেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
ঘটনাটি কু ক্লাক্স ক্লানের পুনরুজ্জীবনকে আরও বাড়িয়ে তোলে, তবে এর সৃষ্টিও অ্যান্টি-মানহান লীগ, ইহুদি নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী। Ians তিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ফ্র্যাঙ্ক বিরোধী কুসংস্কারের শিকার এবং সম্ভবত নির্দোষ। 1986 সালে, জর্জিয়া রাজ্য ফ্র্যাঙ্ককে ক্ষমা করে দেয়, কারণ তাকে হেফাজতে রক্ষা করতে এবং তার খুনিদের জবাবদিহি করতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণে।
ইতিহাস থেকে মঞ্চে
নাট্যকার আলফ্রেড উহরি ফ্র্যাঙ্ক মামলার ছায়ায় আটলান্টায় বেড়ে ওঠেন। তাঁর পরিবার ইহুদি ছিল এবং ফ্রাঙ্কগুলি জানত, তবে তিনি বলেছিলেন যে লিচিংয়ের গল্পটি রহস্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।
“জার্মান ইহুদি সম্প্রদায় খুব ছোট ছিল,” উহরি একটি সাক্ষাত্কারে এনপিআরকে বলেছিলেন। “তবে যখন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কেউ এ সম্পর্কে মোটেই কথা বলেনি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমাকে লাইব্রেরিতে যেতে হয়েছিল। গল্পটি বলতে সক্ষম হওয়া আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।”
উহরি, যিনি ফিল্ম এবং খেলার জন্য অস্কার এবং পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিলেন মিস ডেইজি ড্রাইভিং1998 এর বাদ্যযন্ত্র লিখতে গিয়েছিলেন কুচকাওয়াজ ফ্র্যাঙ্কের মামলা সম্পর্কে। যদিও শোটি টনি পুরষ্কার জিতেছে, উহরি বলেছিলেন যে এটি কোনও বড় সাফল্য নয়।
2023 ব্রডওয়ে পুনর্জীবন কুচকাওয়াজ অনেক বড় চিহ্ন তৈরি করেছে।
“ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে, জিটজিস্ট আমাদের সাথে ছিলেন যে জিনিসটি খুব সময়োচিত হয়েছিল,” উহরি বলেছিলেন।
সেই জিটজিস্টের একটি অংশ ছিল বিরোধী ঘৃণার উত্থান।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, একদল সাদা আধিপত্যবাদী এই প্রযোজনার প্রতিবাদ করেছিলেন, লিফলেটগুলি ফ্র্যাঙ্ককে “পেডোফিল” বলে অভিহিত করেছিলেন।
“এটি শোয়ের প্রপসের মতো দেখতে লাগছিল,” উহরি বলেছিলেন।
“দ্য নিও-নাজি প্লেবুক” মূলধারায় চলে যায়
লিও ফ্র্যাঙ্ক সম্পর্কে চরমপন্থী দাবিগুলি নব্য-নাৎসিদের ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
মার্চ 2023 – এর বাইরের বিক্ষোভের কয়েক সপ্তাহ পরে কুচকাওয়াজ জাতীয় শিরোনাম তৈরি করেছে – ডান উইংয়ের প্রভাবশালী কিংসলে উইলসন মামলা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা।
লিও ফ্রাঙ্ক ধর্ষণ করেছে এবং একটি 13 বছর বয়সী কিশোরীকে হত্যা করেছে।
তিনি তার অপরাধের জন্য একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে ফ্রেম করার চেষ্টা করেছিলেন।
এডিএলটি রাক্ষসী। https://t.co/bgfjjxxxauh
– কিংসলে উইলসন (@কিংসলে কোর্টস) মার্চ 11, 2023
“লিও ফ্রাঙ্ক একটি 13 বছর বয়সী কিশোরকে ধর্ষণ করেছে এবং হত্যা করেছে,” তিনি লিখেছিলেন। “তিনি তার অপরাধের জন্য একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকেও ফ্রেম করার চেষ্টা করেছিলেন। এডিএলটি রাক্ষসী।”
(পরে তিনি “রাক্ষসী” পরিবর্তনের জন্য “ঘৃণ্য,” এ পোস্টটি সম্পাদনা করেছিলেন এক্স এ পোস্টের সম্পাদনা ইতিহাস অনুযায়ী।)
পরের বছর তিনি অভিযোগটি পুনরাবৃত্তি করলেন ফ্র্যাঙ্কের লিঞ্চিংয়ের বার্ষিকীটির এডিএলের স্মরণে প্রতিক্রিয়া হিসাবে।
এই বছরের শুরুর দিকে, উইলসন ট্রাম্প প্রশাসনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এখন প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।
আমেরিকান ইহুদি কমিটি উইলসনকে অফিসের জন্য “অযোগ্য” বলে অভিহিত করেছেনলিখেছেন যে তিনি “এন্টিসেমিটিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি নব্য-নাৎসি প্লেবুকের ঠিক বাইরে তুলেছিলেন।”
সেনেটের এক উত্তেজনাপূর্ণ শুনানিতে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসথ উইলসনকে রক্ষা করেছিলেন।
“তিনি একটি দুর্দান্ত কাজ করেন,” হেগসথ বলেছিলেন। “এবং আমি বা তার বা অন্যরা বিরোধীতার পক্ষে যে পরামর্শ দিচ্ছি তা হ’ল রাজনৈতিক পয়েন্ট জয়ের চেষ্টা করা একটি দুর্ব্যবহারকরণ।”
পেন্টাগনের মুখপাত্র শান পার্নেল এনপিআরকে এক বিবৃতিতে বলেছেন, “পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি কিংসলে উইলসন কখনও বিরোধীতা প্রচার করেননি।” “এর মতো এডিএল এবং অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি ভুলভাবে মিসেস উইলসনের চরিত্রকে আক্রমণ করেছে কারণ তিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের একজন যোদ্ধা এবং একজন অনুগত সলাইডার (sic) সেক্রেটারি হেগসেথের। আমরা এই মিথ্যা অভিযোগ খারিজ করে চলব এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আমেরিকা প্রথম এজেন্ডা সরবরাহের দিকে মনোনিবেশ করব। “
পেন্টাগন অনলাইনে থাকা ফ্র্যাঙ্ক কেস সম্পর্কে তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলির দ্বারা দাঁড়িয়ে আছে কিনা সে সম্পর্কে এনপিআরের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিল।
সুদূর ডান প্রভাবশালী এবং ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক ক্যান্ডেস ওভেনস বিরোধী তত্ত্বগুলিও প্রচার করেছে ফ্র্যাঙ্ক সম্পর্কে তার পডকাস্টের বেশ কয়েকটি পর্বে।
“তিনি আমার কাছে খারাপ লাগছেন,” ওভেনস ২০২৪ সালের একটি পর্বে বলেছিলেন।
ওভেনস ফ্র্যাঙ্ক কেসকে একটি বিস্তৃত বিরোধী বর্ণনায় বোনা করেছে যে অভিযোগ করেছে যে ইহুদী ও ইস্রায়েল রাজ্য পেডোফিলিয়া প্রচার করে।
এডিএল-এর পাল্টা-এক্সট্রেমিজম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ওরেন সেগাল এনপিআরকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে এই বিবরণগুলি চরমপন্থী চেনাশোনা থেকে মূলধারায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী পেডোফিল রিংয়ের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত কানন ষড়যন্ত্র তত্ত্বের উত্থানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগের জন্য ফ্র্যাঙ্কের প্রতি শতাব্দী প্রাচীন বিদ্বেষকে ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করেছে।
“100 বছরেরও বেশি সময় পরে, অ্যান্টিসেমিটিক জনতা এখনও বিদ্যমান,” সেগাল বলেছিলেন। “তারা কেবল জর্জিয়ার রাস্তায় নাও থাকতে পারে, তবে তারা প্রতিটি সামাজিক মিডিয়া চ্যানেলে থাকতে পারে যা আমাদের সকলেরই উপস্থিত থাকতে পারে And
উহরি ফ্র্যাঙ্ক সম্পর্কে উইলসনের পোস্টগুলিতে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি চান যে তিনি ফোকাসটি শৈল্পিকতার দিকে থাকতে চান কুচকাওয়াজ
লেখক-সুরকার ব্রাউন, এনপিআর-এর কাছে তাঁর ইমেলটিতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তীব্র সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, ওয়াটসনের বিপরীত ব্যক্তিত্ব, সাদা আধিপত্যবাদী রাজনীতিবিদ যিনি ফ্র্যাঙ্কের লিঞ্চিংকে উস্কে দিয়েছিলেন এবং জর্জিয়ার গভর্নর জন স্ল্যাটনকে ফ্র্যাঙ্কের এই দণ্ডে পরিণত করেছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছিলেন তার নিজের জীবনের হুমকি সত্ত্বেও।
তিনি লিখেছেন, “মেরি ফাগান হত্যার ১১২ বছর পরে, টম ওয়াটসনের দ্বারা পরিচালিত ভাইল বর্ণবাদী উস্কানিগুলি আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের লোকেরা পুনরাবৃত্তি করে চলেছে,” তিনি লিখেছিলেন, “এবং গভর্নর স্ল্যাটনের সাহসিকতা এই দেশে অবিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের অবশ্যই যে ঝুঁকিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তার একটি শক্তিশালী উদাহরণ হিসাবে রয়ে গেছে।” আপনি “আমেরিকা ফ্র্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন”।