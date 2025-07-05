প্যারেড 113 তম ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড থেকে লাথি মেরে

ঘোড়া, টুপি এবং পুরো “ইয়া-হুস”।
কানাডার দেশ-পপ আইকন শানিয়া টোয়েনের নেতৃত্বে স্ট্যাম্পেড প্যারেডে প্রচুর ভিড় জড়ো হওয়ার সাথে সাথে শুক্রবার ১১৩ তম বার্ষিক ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড শুরু হয়েছিল।
“আমি এখানে ক্যালগরিতে এসে খুব খুশি,” টোয়েন বলেছিলেন, পশ্চিমা পোশাকের পরা প্যারেড রুটে চড়ে যাওয়ার আগে এবং একটি সাদা টুপি।
“এটি প্যারেড মার্শাল হওয়ার সুযোগ। এটি খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার স্বপ্ন ছিল।”
10 দিনের উত্সব 4 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত চলবে।
