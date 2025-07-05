You are Here
প্যারেড 113 তম ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড থেকে লাথি মেরে
ক্যালগারি

কানাডার দেশ-পপ আইকন শানিয়া টোয়েনের নেতৃত্বে স্ট্যাম্পেড প্যারেড দেখার জন্য বিশাল জনতা জড়ো হওয়ার সাথে সাথে 113 তম বার্ষিক ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড শুক্রবার শুরু হয়েছিল।

কানাডিয়ান দেশ-পপ আইকন শানিয়া টোয়েন প্যারেড মার্শাল হিসাবে অংশ নিয়েছিল

সিবিসি নিউজ ·

প্যারেড মার্শাল শানিয়া টোয়েন, কেন্দ্র, ক্যালগরিতে ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড প্যারেড চলাকালীন একটি ঘোড়ায় চড়ে।
ঘোড়া, টুপি এবং পুরো “ইয়া-হুস”।

কানাডার দেশ-পপ আইকন শানিয়া টোয়েনের নেতৃত্বে স্ট্যাম্পেড প্যারেডে প্রচুর ভিড় জড়ো হওয়ার সাথে সাথে শুক্রবার ১১৩ তম বার্ষিক ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড শুরু হয়েছিল।

“আমি এখানে ক্যালগরিতে এসে খুব খুশি,” টোয়েন বলেছিলেন, পশ্চিমা পোশাকের পরা প্যারেড রুটে চড়ে যাওয়ার আগে এবং একটি সাদা টুপি।

“এটি প্যারেড মার্শাল হওয়ার সুযোগ। এটি খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার স্বপ্ন ছিল।”

10 দিনের উত্সব 4 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত চলবে।

দেখুন | 2025 ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড শুরু হয়:

2025 ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড প্যারেড থেকে হাইলাইটগুলি

প্যারেড মার্শাল গায়ক এবং গীতিকার শানিয়া টোয়েন এই বছরের প্যারেডকে শহরতলির মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ১১৩ তম ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

শানিয়া টোয়েন, বামে ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড প্যারেড চলাকালীন একটি ঘোড়ায় চড়ানোর সময় ক্যালগারি পুলিশ সার্ভিস অফিসারের সাথে দেখা করেছিলেন।
ব্যান্ড পারফর্মার
ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড শোব্যান্ড প্যারেডে মিছিল করে। (ড্যান ম্যাকগারভে/সিবিসি)
দীর্ঘকালীন প্যারেড গিয়ার জন প্রক্টর তার স্ত্রীর সাথে একটি সামনের সারির আসন পেতে এসেছিলেন।
সান্তা ক্লজ কুচকাওয়াজ চলাকালীন একটি মিনি-জিপ চালায়।
মার্চিং ব্যান্ড।
অ্যান সার্ভোল্ড 2 আগস্ট বিয়ে করছেন এবং তার ব্যাচেলোরেট পার্টির জন্য কুচকাওয়াজে এসেছিলেন।
দুটি ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডার ভিড় থেকে চিয়ার্স উপভোগ করে।
আলবার্তার প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল স্মিথ, কেন্দ্র, একটি ভাসমান থেকে তরঙ্গ।
ভিড়
শহরের পূর্ব গ্রামে দর্শকদের ভিড়। (ডেভ গিলসন/সিবিসি)
কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে প্লেইলিভ্রে ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড প্যারেডে চড়তে গিয়ে ভিড়ের কাছে তরঙ্গ করেন।
ফিয়েস্টা ফিলিপিনো প্যারেড এন্ট্রি হ'ল বহু বহু-সাংস্কৃতিক প্রদর্শনগুলির মধ্যে একটি যা প্যারেড রুটে রঙের স্প্ল্যাশগুলি নিয়ে আসে।
ঘোড়ায় প্রথম জাতির রেগালিয়া পরা ব্যক্তি।
একটি তাইকোয়ান্ডো বিক্ষোভ প্যারেড চলাকালীন দর্শকদের মোহিত করে।
ব্যান্ড সদস্যরা যন্ত্র বাজানো।
ছোট গাড়িতে মানুষ।
সোরেল হোমস তার ছেলেদের সাথে রাফার্টি এবং এলিয়টের সাথে।
একজন অভিনয়শিল্পী দক্ষিণ এশীয় ড্রাম বাজায় একটি 'ধোল' নামে পরিচিত।
ক্যালগারি স্ট্যাম্পেড প্যারেড চলাকালীন একজন ব্রাজিলিয়ান নৃত্যশিল্পী চিয়ার্স।
ওয়েস্টার্ন ওয়েয়ারের একটি ছেলে কার্বের উপর বসে এবং পরবর্তী দল ফালুন দাফার জন্য অপেক্ষা করে রাস্তায় নামার জন্য।
গাড়ি
ক্যালগারি স্ট্যাম্পেডের জন্য সজ্জিত একটি ক্লাসিক গাড়ি কুচকাওয়াজের রুটের নীচে চড়ে। (ড্যান ম্যাকগারভে/সিবিসি)

