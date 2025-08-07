প্যারোল বোর্ড কিউবানকে মুক্তির জন্য বিপজ্জনক অপরাধীর বিডকে অস্বীকার করে

প্যারোল বোর্ডের মতে, বিপজ্জনক অপরাধী গিলারমো ভ্যালে-কোয়েরো, যিনি ১৯৯ 1997 সালে কিউবা থেকে চলে এসেছিলেন, তাকে পুরো প্যারোলে দেওয়া না হলে নির্বাসন দেওয়া যায় না
অটোয়া – কানাডার প্যারোল বোর্ড কিউবা থেকে কানাডায় অভিবাসনের পরপরই দু’জন মহিলাকে সন্ত্রাস করেছিল এমন এক বিপজ্জনক অপরাধীর জন্য প্রাথমিক মুক্তি অস্বীকার করেছে।
গিলারমো ভ্যালে-কুইন্টারো, বর্তমানে দু’বছরের উপর ভয়াবহ অপব্যবহারের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য একটি অনির্দিষ্ট সাজা প্রদান করছেন, গত মাসে কানাডার একটি প্যারোল বোর্ডের শুনানিতে মুক্তি অস্বীকার করা হয়েছিল। বোর্ড তার “প্রাক্তন অন্তরঙ্গ অংশীদারের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিংসাত্মক অপরাধকে তার অস্বীকারের মূল কারণ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।
“আপনারও গুরুতর অন্তরঙ্গ অংশীদার সহিংসতার পূর্বের ইতিহাস রয়েছে এবং আপনার সামগ্রিক অপরাধমূলক ইতিহাস দীর্ঘ, বৈচিত্র্যময় এবং হিংস্র,” প্যারোল বোর্ডের সিদ্ধান্তটি পড়ুন, টরন্টো সান।
“তদ্ব্যতীত, আপনার তদারকি ইতিহাস, উন্নত অ্যাকুয়ারিয়াল ঝুঁকি স্কোর, স্ব-নিয়ন্ত্রণের সাথে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি, স্ব-পরিচালনার ঘাটতি সম্পর্কিত চলমান প্রাতিষ্ঠানিক আচরণের বিষয়গুলি, প্রোগ্রামের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোনও বুদ্ধিমান লাভ করতে পারেনি এবং ইতিবাচক ব্যক্তিগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত হয়নি, এবং একটি নবীন প্রকাশের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেনি।”
ভ্যালে-কুইন্টারো (, ১) কিউবার জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠেন-যেখানে সিদ্ধান্ত নোটে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি রেকর্ড তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে ব্রেকিং-এন্ডিং, চুরি এবং নারীদের ঝাঁকুনি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।
1997 সালে, তিনি একটি কানাডিয়ান পর্যটককে বিয়ে করেছিলেন যার সাথে তিনি একটি রিসর্টে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তিনি কানাডায় প্রবেশের স্পনসর করেছিলেন।
কানাডায় আসার প্রায় এক মাস পরে ভ্যালে-কুইন্টারো তার স্ত্রীর সাথে প্রতারণা শুরু করেছিলেন, “অস্থির সম্পর্ক” এবং তার অপব্যবহারের লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন-১৯৯৯ সালে তিনি তার প্যারামুরকে হত্যা করার চেষ্টা করার পরে হত্যার চেষ্টা ও জোরপূর্বক কারাবাসের অভিযোগের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।
আদালতের রেকর্ডগুলি ইঙ্গিত দেয় ভ্যালি-কুইন্টারো-ঘরোয়া হামলার জন্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার একদিন পরে- তার গাড়িতে শিকারটিকে আক্রমণ করে তাকে বেঁধে, মুখ এবং নাক টেপ করে, তার মাথাটি একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে covered েকে তার গাড়ির কাণ্ডে ফেলে দেয়।
তিনি পালাতে সক্ষম হন, এবং ভ্যালে-কুইন্টারোকে 11 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
আদালতের রেকর্ডে বলা হয়েছে, ভ্যালে-কুইন্টারোর দ্বিতীয় শিকার, 47 বছর বয়সী বার ম্যানেজার, তার অপব্যবহারের রেকর্ড রেখেছিলেন “যাতে তিনি তাকে হত্যা করে পালাতে না পারেন,” আদালতের রেকর্ডগুলি বলে।
2015 সালে ভ্যালি-কুইন্টারোকে একটি বিপজ্জনক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি একটি অনির্দিষ্ট সাজা প্রদান করছেন।
প্যারোলে সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত ভ্যালি-কুইন্টারো নির্বাসন বা আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের মাধ্যমে কিউবাতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন।
সিদ্ধান্তটি বলেছে এবং কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির হাতে যথাযথ প্রক্রিয়া মুলতুবি রেখে দেড়ওয়ে বাড়িতে জমা দিন।
এই প্রক্রিয়াটি যদি এগিয়ে যায় তবে প্যারোল বোর্ড তাকে ইমিগ্রেশন জামিন দেওয়ার সম্ভাবনাও বাতিল করে দেয়নি।
– স্যাম প্যাজানো, টরন্টো সান ফাইলের ফাইল সহ
