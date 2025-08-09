প্যালেস্টাইন অ্যাকশন টি-শার্ট পরা মহিলা বেলফাস্টে গ্রেপ্তার

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন টি-শার্ট পরা এক মহিলাকে বেলফাস্ট সিটি সেন্টারে বর্ণবাদবিরোধী প্রতিবাদে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
জুলাইয়ে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সদস্যকে সন্ত্রাসবাদ আইন অনুসারে ফৌজদারি অপরাধের জন্য সমর্থন বা সমর্থন করার পরে এটি আসে।
লন্ডনে শনিবার সংসদ স্কয়ারে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হওয়ার পরে নিষিদ্ধ দলকে সমর্থন করে প্রায় ৪66 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
বেলফাস্টে, অনলাইনে ভাগ করা ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে যে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা ফিলিস্তিন অ্যাকশন টি-শার্ট পরা একজন মহিলা তাকে “একটি নিবন্ধের অধিকারী, যেমন একটি চিহ্ন বা টি-শার্ট, যা ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সমর্থন নির্দেশ করে” সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
বেলফাস্ট বিধায়ক গেরি ক্যারল প্যালেস্টাইনপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন।
তিনি কার্যনির্বাহী মন্ত্রীদের “প্রতিবাদ করার অধিকারের পক্ষে কথা বলতে” আহ্বান জানান এবং লোকেরা যে কোনও অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারে তা বরখাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
মিঃ ক্যারল বলেছিলেন, “পুরো বিশ্ব ইস্রায়েলের দ্বারা পরিচালিত গণ -অনাহার এবং প্রতিদিনের মৃত্যুদণ্ড দেখতে পাবে, তবুও বেলফাস্টে লোকেরা হয়রানি করা লোকেরা যারা ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন,” মিঃ ক্যারল বলেছিলেন।
“একই দিনে আমরা ইস্রায়েলপন্থী আইটেমগুলি সহ আক্রমণাত্মক এবং উস্কানিমূলক স্বাক্ষরযুক্ত সুদূর-ডান প্রতিবাদকারীদের দেখেছি, পুলিশ সংহতি ক্রিয়ায় পোশাকের আইটেম পরার জন্য নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য তাদের নিজেরাই গ্রহণ করেছিল।
“ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় বিধানসভায় একক ভোট না দিয়ে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে তাদের ভোট দিয়ে একটি রিগ্রসিটিভ ক্ল্যাম্পডাউন বাস্তবায়ন করেছে।”
পশ্চিম বেলফাস্ট প্যাট শিহানের পক্ষে সিন সিন ফিন বিধায়ক বলেছেন, ব্রিটিশ সরকার এবং পিএসএনআইয়ের পদক্ষেপগুলি “অবজ্ঞাপূর্ণ” ছিল।
“যদিও কেয়ার স্টারমার চলমান ইস্রায়েলি গণহত্যা এবং গাজানদের অনাহারে সক্ষম করে চলেছেন, তিনি কথা বলার জন্য সাধারণ, শালীন মানুষকে নীরবতায়ও এগিয়ে যাচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন।
“গতকাল, (ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন) নেতানিয়াহু গাজা শহর দখল করার ইচ্ছা ঘোষণা করেছিলেন।
“তবুও, স্টারমার এই দুর্বৃত্ত সরকারের জন্য কভার সরবরাহ করে, পরিবর্তে কর্মীদের সর্বজনীন নৈতিক ক্ষোভের কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরে লক্ষ্য করে।
“ব্রিটিশ সরকারের পূর্ববর্তী সমস্ত সেন্সরশিপ প্রচেষ্টার মতো, যা বিস্তৃত জনগণের সাথে পুরোপুরি পদক্ষেপের বাইরে রয়েছে, এটিও ব্যর্থ হবে।
“গাজায় চলমান ধ্বংসাত্মকতা তুলে ধরা কোনও অপরাধ নয়। আসল অপরাধ হ’ল ইস্রায়েলের জাতিগত নির্মূলকরণ এবং গণহত্যার নীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন কর্তৃক সহায়তাকারী এবং অবলম্বন করা।”
পিএসএনআইয়ের সাথে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।