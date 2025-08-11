You are Here
প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষেধ
News

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষেধ

শনিবার ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিয়ে বিক্ষোভের সময় কেয়ার স্টারমার শত শত লোককে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে তিনি “পোল ট্যাক্স অনুপাত” এর ভুল করছেন।

রাজনৈতিক বিভাজন জুড়ে সংসদ সদস্যরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারের উপরে রুক্ষ চড়তে থাকা পাল্টা সন্ত্রাসবাদ শক্তির অত্যধিক ব্যবহারের সতর্কতা প্রকাশ করেছিলেন, এটি প্রকাশিত হওয়ার পরে যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই 60০ বছরের বেশি বয়সী ছিলেন।

অ্যামনেস্টি এবং লিবার্টি সহ নাগরিক স্বাধীনতা গোষ্ঠীগুলি বলেছে যে গ্রেপ্তারগুলি “অযৌক্তিকতার দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়” এবং ফিলিস্তিন কর্ম নিষিদ্ধকরণ বাকস্বাধীনতার জন্য হুমকি ছিল।

শ্রম পিয়ার শামি চক্রবর্তী জানিয়েছেন স্বাধীন যে “প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের বিভাগটি পোল ট্যাক্স অনুপাতের ভুল হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে” – মার্গারেট থ্যাচারের অপ্রিয় নীতিমালার একটি উল্লেখ যা নাগরিক অবাধ্যতা এবং দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এত বয়স্ক ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি প্রকৃত অনুভূতির শক্তিটিকে তুলে ধরে। এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে অপরাধমূলক ক্ষয়ক্ষতি মামলা করা যেতে পারে তবে সংঘের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা কেবল সম্প্রদায়ের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং পুলিশের জন্য আরও বড় মাথাব্যথা তৈরি করে।”

শনিবার আটককৃত ৫৩২ জন বিক্ষোভকারীকে ৩১ শে মার্চ ১৯৯০ সালের পোল ট্যাক্স দাঙ্গার পর থেকে একক প্রতিবাদ ইভেন্টে মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক গৃহীত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রেপ্তার বলে মনে করা হয়।

স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার পুলিশকে রক্ষা করেছেন তবে স্বীকার করেছেন যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের “এই সংস্থার পুরো প্রকৃতি জানেন না”।

তার মন্তব্যে গত মাসে তারা ফিলিস্তিন অ্যাকশন কেন নিষিদ্ধ করেছিল সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে আরও “পরিষ্কার কাট” করার আহ্বান জানিয়েছিল।

এই বছরের শুরুর দিকে এই দলটি শিরোনামে আঘাত করেছিল যখন চার সদস্যের বিরুদ্ধে আরএএফ ব্রিজ নর্টনে বিমানের প্রায় million মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

গ্রেপ্তারের পরে, ডাউনিং স্ট্রিট এটিকে নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপকে রক্ষা করে বলেছিল যে এটি “হিংসাত্মক” ছিল, “উল্লেখযোগ্য আঘাত” পাশাপাশি অপরাধমূলক ক্ষতিও করেছিল এবং যৌথ সন্ত্রাসবাদ বিশ্লেষণ কেন্দ্রটি আবিষ্কার করেছে যে সংগঠনটি সন্ত্রাসবাদের তিনটি পৃথক কাজ করেছে।

তবে প্রাক্তন রক্ষণশীল মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী ডেভিড ডেভিস বলেছেন স্বাধীন গ্রেপ্তারগুলি ছিল “কাউন্টার সন্ত্রাসবাদ আইনের অতিরিক্ত ব্যবহার”, যোগ করে “তারা শীর্ষে চলে গেছে”।

তিনি বলেছিলেন: “ফিলিস্তিন অ্যাকশন বাতিল করার পিছনে যুক্তির জন্য আমাদের সত্যিকার অর্থে কোনও প্রমাণ দেওয়া হয়নি। আমি বলতে চাইছি তারা ভেঙে একটি বিমান এঁকে দিয়েছে, তারা বোমা বা কিছুই নির্ধারণ করেনি। সুতরাং এটিই প্রথম প্রশ্ন। এই প্রথম প্রশ্নটি কী ছিল? …. এবং দ্বিতীয়ত, তারা কি একটি বিশেষ পক্ষকে সমর্থন করে এবং একটি উপার্জন স্থাপন করা উচিত?”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “তারা কেন ফিলিস্তিনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে আরও স্পষ্টভাবে কাটানো উচিত।”

এদিকে, প্রবীণ ব্যাকব্যাঞ্চার ডায়ান অ্যাবট বলেছেন, সরকার নিজেকে “কঠোর এবং বোকা উভয়” দেখানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

এবং প্রাক্তন শ্রম মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী পিটার হেইন গণকে গ্রেপ্তারকে “উন্মাদনা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশন “আল কায়দা বা ইসলামিক স্টেটের মতো বাস্তব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সমতুল্য নয় কেন আমি এর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি”।

বিক্ষোভকারীরা শনিবারের বিক্ষোভ চলাকালীন সংসদ স্কয়ারে ঘাসের উপর বসেছিলেন (স্টিফান রুশিউ/পিএ)
বিক্ষোভকারীরা শনিবারের বিক্ষোভ চলাকালীন সংসদ স্কয়ারে ঘাসের উপর বসেছিলেন (স্টিফান রুশিউ/পিএ) (পিএ ওয়্যার)

মন্ত্রীরা তবে জোর দিয়েছিলেন যে সমর্থকরা “আইনের পুরো শক্তি অনুভব করবেন”।

রবিবার মেট্রোপলিটন পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে একটি নিষিদ্ধ সংস্থার সমর্থনে একটি আইটেম প্রদর্শনের জন্য ৫২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি বলেছে যে গ্রেপ্তার হওয়া (348) এর বেশিরভাগ অংশ 50 বা তার বেশি বয়সের ছিল, প্রায় অর্ধেক ছিল 60০ এর বেশি।

আমাদের জুরিদের ডিফেন্ড করে আয়োজিত সংসদ স্কোয়ারে শনিবারের প্রতিবাদের আগে এই বাহিনী সতর্ক করে দিয়েছিল যে, এটি ফিলিস্তিনের পদক্ষেপের জন্য সমর্থন প্রকাশকারী যে কাউকে আটক করবে।

ভুক্তভোগী মন্ত্রী অ্যালেক্স ডেভিস-জোনস বলেছিলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার ছিল “আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং অবশ্যই আমরা এটি সম্মান করি”।

তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশন “আরএএফ বিমানের (এবং) সহিংসভাবে অপরাধমূলক ক্ষতি করেছে (এবং) আমাদের এখানে যুক্তরাজ্যে ইহুদি-মালিকানাধীন ব্যবসায়গুলিকে লক্ষ্য করে তাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন রয়েছে এবং এর অন্যান্য কারণ রয়েছে, যা জাতীয় সুরক্ষার কারণে আমরা প্রকাশ করতে পারি না।

“তবে তারা একটি নির্ধারিত সন্ত্রাসী সংগঠন এবং যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থার পক্ষে সমর্থন দেখানো যে কেউ আইনের পুরো শক্তি অনুভব করবে।”

তবে প্রাক্তন শীর্ষ প্রসিকিউটর নাজির আফজাল আদালতের ব্যাকলোগের প্রভাবের কারণে বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করে বলছে স্বাধীন গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা করা একটি “সময়ের ভয়ঙ্কর অপচয়” হবে।

তিনি বলেন, “এগুলি সম্ভবত জুরি ট্রায়াল হবে কারণ তাদের প্রত্যেককেই দোষী না করার এবং ২০২27 সালে প্রথম দিকে একটি বিচারের প্রত্যাশা করার পরামর্শ দেওয়া হবে”, তিনি বলেছিলেন। “আমি আরও সন্দেহ করি যে কোনও জুরি কোনওভাবেই দোষী সাব্যস্ত করবে না।”

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে যে সরকারের প্রতিক্রিয়া “অযৌক্তিকতার দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়”।

প্রধান নির্বাহী সাচা দেশমুখ বলেছেন: “শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ একটি মৌলিক অধিকার। গাজায় চলমান গণহত্যা দ্বারা লোকেরা বোধগম্যভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং তাদের ভয়াবহতা প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে অধিকারী।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদ আইনের সমালোচনা করেছি যা অত্যধিক বিস্তৃত এবং অস্পষ্টভাবে শব্দযুক্ত এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকির জন্য। এই গ্রেপ্তারগুলি প্রমাণ করে যে আমাদের উদ্বেগগুলি ন্যায়সঙ্গত ছিল।”

লিবার্টির বহিরাগত সম্পর্কের পরিচালক স্যাম গ্রান্ট বলেছেন: “জনসাধারণের বিক্ষোভের সময়কালে আমরা জনগণের গ্রেপ্তারের সপ্তাহান্তে আমরা যে দৃশ্যগুলি দেখেছি তা গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই ক্ষমতাগুলির অধীনে শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী আইনগুলির বিপজ্জনক প্রস্থ এবং অস্পষ্টতা আরও তুলে ধরে। সন্ত্রাসবাদকে ডানদিকের সাথে প্রোটেস্ট কার্যকলাপগুলি তাদের শিরোনাম রয়েছে।”

ফিলিস্তিন অ্যাকশন এর সদস্যপদ বা সমর্থন, সন্ত্রাসবাদ আইন 2000 এর অধীনে 14 বছরের কারাদণ্ডের দ্বারা শাস্তিযোগ্য একটি ফৌজদারি অপরাধ।

সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে কোনও অপরাধের জন্য অভিযোগ সুরক্ষিত করার জন্য, কিছু ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং অ্যাটর্নি জেনারেল লর্ড হার্মার উভয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, পুলিশ জানিয়েছে।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন সহ-প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি বলেছেন, সংসদ স্কোয়ার বিক্ষোভ “আমাদের মৌলিক স্বাধীনতার উপর অভূতপূর্ব হামলার সম্মিলিত অস্বীকারের এক মুহূর্তের কাজ হিসাবে আমাদের দেশের ইতিহাসে নেমে যাবে”।

তিনি ব্যবহৃত পুলিশিং পদ্ধতিগুলিরও সমালোচনা করেছিলেন, দাবি করেছেন যে এই প্রতিবাদে গ্রেপ্তার হওয়া বেশিরভাগ লোককে “রাস্তার জামিন দেওয়া হয়েছে এবং বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়েছে” প্রমাণিত হয়েছে যে বর্তমান নিষেধাজ্ঞা “অযোগ্য প্রয়োগযোগ্য” ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts