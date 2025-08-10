প্যালেস্টাইন পিনের উপরে ম্যান প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করার পরে রয়্যাল অ্যালবার্ট হল ক্ষমা চেয়েছে

রয়্যাল অ্যালবার্ট হল প্যালেস্তাইন ফ্ল্যাগ পিন পরা কারণ তিনি অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করা বন্ধ করার পরে একজন কনসার্টগোয়ারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
৮১ জন এবং উত্তর লন্ডন থেকে রজার ক্যাথেরি গত শুক্রবার স্ত্রী অ্যাঞ্জেলের সাথে একটি বিবিসি প্রমস কনসার্টে অংশ নিচ্ছিলেন, এতে পিয়ানোবাদক ইয়ুঞ্চাম লিম র্যাচমানিনভ পারফর্ম করা ছিল।
এই দম্পতি যখন তাদের টিকিট দেখিয়েছিলেন এবং তাদের ব্যাগগুলি ফয়েরে অনুসন্ধান করেছিলেন, তখন দু’জন ঠিকাদার কর্মচারী ল্যাপেল পিনটি চিহ্নিত করে বলেছিলেন যে মিঃ কথারিকে কনসার্টে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না কারণ তিনি এটি পরেছিলেন, অনুযায়ী অভিভাবক।
চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের মধ্যে একজন তখন প্রবেশের দরজায় অবস্থানরত একজন সহকর্মীকে মিঃ কাথেরিকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। দম্পতি 15 মিনিটের জন্য ফয়েরে দাঁড়িয়ে থাকার পরে, একজন সুপারভাইজার এসে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, এই দম্পতিকে কনসার্টে অংশ নিতে দিয়েছিলেন।
মিঃ কাথেরি বলেছিলেন যে এই দম্পতি “তাদের আচরণের দ্বারা অপমানিত না বলে, অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছেন”। তিনি প্রকাশনায় বলেছিলেন: “আমি একজন মধ্যবিত্ত প্রাক্তন পাবলিক স্কুল ছেলে বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশরা শালীন এবং আইন মেনে চলা এবং যে কেউ অবাধে জীবনযাপন করতে পারে।
“আমি কেবল ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতি প্রদর্শন করছিলাম এবং আমি যা বিশ্বাস করি তার প্রতি আমার সমর্থন প্রকাশ করছিলাম এবং উন বিশ্বাস করি, এটি একটি বৈধ রাষ্ট্র। আমার স্ত্রী এবং আমি দৃ strongly ়ভাবে অনুভব করি যে ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং সত্যই মনে হয় যে আমাদের সরকার অবশেষে তা করতে চলেছে।
“আমি লন্ডনে আমার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক জীবন যাপন করেছি এবং আমার শহরের বৈচিত্র্যের জন্য খুব গর্বিত। এই ছোট্ট পিন ব্যাজটিকে রয়্যাল অ্যালবার্ট হলের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা উচিত যা অবশ্যই আমাদের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতীক হওয়া উচিত। এই ঘটনার ফলাফলটি ছিল যে আমরা কনসার্টটি উপভোগ করতে পেরে খুব ব্যথিত হয়েছিলাম এবং ইন্টারভালটিতে চলে যেতে পেরেছিলাম।”
রয়্যাল অ্যালবার্ট হলের প্রধান নির্বাহী জেমস আইনস্কু একটি সম্পূর্ণ জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাওয়া, পাশাপাশি এই ঘটনার পরে এই দম্পতির কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি জারি করেছিলেন।
মিঃ আইনস্কু এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমি মিঃ এবং মিসেস কাথেরির কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখেছি, যারা আমাদের ঠিকাদারদের মধ্যে প্রথম দিকে দরজায় থামানো হয়েছিল।” “এটি আমাদের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এটি একটি ভুল ছিল। ডিউটি ম্যানেজার যিনি পরিস্থিতি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাদের পরবর্তী প্রবেশদ্বারটি অনুমোদনের জন্য সঠিক ছিল।
“বোধগম্যভাবে বিরক্তিকর ও অবমাননাকর এমন অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি লেখার পাশাপাশি আমরা আমাদের অতিথি হিসাবে হলের কাছে ফিরে আসার জন্য একটি সম্পূর্ণ ফেরত এবং একটি আমন্ত্রণের প্রস্তাব দিয়েছি, তাই আমরা দম্পতিকে শুক্রবারে দুঃখজনকভাবে অভাব বোধ করার উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পারি।
“আমরা আমাদের ঠিকাদারের সাথেও একই রকম পরিস্থিতি উত্থাপিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কথা বলেছি।”
মিঃ কাথেরি বলেছেন যে তিনি ফিলিস্তিনিদের জন্য দাতব্য মেডিকেল এইডকে ফেরত দেওয়া টিকিট ফি দান করবেন, বলবেন অভিভাবক: “আমি এইভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য রয়্যাল অ্যালবার্ট হলের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অবশ্যই আমরা সেখানে গিয়ে কনসার্ট উপভোগ করতে থাকব।”
এই দম্পতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটি চিঠিতে মিঃ আইনস্কু বলেছিলেন: “সংগীতকে একত্রিত করার জন্য সংগীতের একটি স্থায়ী শক্তি রয়েছে এবং আমরা চাই যে হলটি আমাদের কনসার্টগুলি উপভোগ করতে আসা সকলের জন্য একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। শুক্রবার আমাদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাটি এর একেবারে বিপরীত ছিল বলে ভাবতে পেরে খুব দুঃখের বিষয় I