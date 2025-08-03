প্যালেস্টাইন প্রো-প্রোটেস্ট লাইভ আপডেট: সিডনি হারবার ব্রিজ 50,000-শক্তিশালী বিক্ষোভের আগে বন্ধ হয়ে গেছে-যেমন পুলিশ চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করে

এনএসডাব্লু এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, ক্রেগ মুরান ট্রান্সপোর্টের প্রতিবাদ চলাকালীন সেতুটি অতিক্রম করার চেষ্টা এড়াতে যাত্রীদের আহ্বান জানিয়েছেন।
বিক্ষোভ চলাকালীন বাস পরিষেবাগুলি সেতুটি অতিক্রম করবে না।
ব্রিজের দক্ষিণ পাশের বাসগুলি সিবিডি -তে সমাপ্ত হবে এবং উত্তর পাশের লোকেরা উত্তর সিডনি এবং সেন্ট লিওনার্ডসে শেষ হবে।
ট্রেনগুলি প্রতিবাদ জুড়ে ব্রিজ জুড়ে কাজ চালিয়ে যাবে তবে যাত্রীদের পরিমাণ বাড়ার কারণে উল্লেখযোগ্য বিলম্বের ক্ষতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মেট্রো পরিষেবাগুলিও অপারেশনাল সমস্যাগুলি অনুভব করছে।
ট্র্যাক কাজের কারণে মেট্রো টালওয়ং এবং সিডেনহ্যামের মধ্যে পাওয়া যাবে না।
বাসগুলি টালওয়ং এবং চ্যাটসউডের মধ্যে মেট্রো পরিষেবাগুলি প্রতিস্থাপন করবে।
মিঃ মুরান বলেছিলেন, ‘বন্ধটি কেবল সিডনি হারবার ব্রিজকেই প্রভাবিত করবে না, তবে সর্বজনীন পরিবহন এবং সড়ক নেটওয়ার্ক জুড়ে প্রভাব ফেলবে,’ মিঃ মুরান বলেছিলেন।
‘উল্লেখযোগ্য বিলম্ব এবং বিঘ্ন ঘটবে তাই যদি আপনাকে অবশ্যই ভ্রমণ করতে হয় তবে বিশেষত যে কোনও সমালোচনামূলক ভ্রমণের জন্য যেমন বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য প্রচুর অতিরিক্ত ভ্রমণের সময় দিন।
‘সিডনি হারবার টানেলের উভয় দিকেই বিস্তৃত সারি থাকবে যা পশ্চিমা পরিবেশক, আনজাক ব্রিজ, রোজেল ইন্টারচেঞ্জের পাশাপাশি দক্ষিণের পূর্ব পরিবেশক এবং গোর হিল ফ্রিওয়ে এবং লেন কোভ টানেল এবং এই প্রধান করডোরগুলিতে সংযুক্ত সমস্ত রাস্তাগুলিতে প্রসারিত হবে।
‘একটি অনুস্মারক যে নির্ধারিত ট্র্যাকওয়ার্কের কারণে মেট্রো পরিষেবাদির কারণে আজ টালওয়ং এবং সিডেনহ্যামের মধ্যে চলবে না।
‘এল 2 র্যান্ডউইক এবং এল 3 কিংসফোর্ড লাইট রেলও টাউন হলে ছাঁটাই করবে এবং টাউন হল এবং বৃত্তাকার কোয়ের মধ্যে কোনও পরিষেবা থাকবে না।’
(জুলাই মাসে সিডনি প্রো-প্যালেস্টাইন প্রোস্টের নীচে চিত্রিত হয়েছে)