‘প্রকল্প 2026’ মেমো জিওপি দ্বারা প্রকাশিত ডেমসকে মক করে

ফক্সে প্রথম: পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে নজর রেখে, জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটি (এনআরসিসি) তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ এবং হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিসকে তাদের “প্রকল্প 2026” লক্ষ্যগুলির অংশ হিসাবে “বন্যপ্রাণ অপ্রচলিত” নীতিমালার প্রস্তাবগুলি অগ্রসর করার জন্য উপহাস করছে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটি (ডিসিসিসি) পিছনে আঘাত করছে, রিপাবলিকানদের “তাদের ব্যর্থ নেতৃত্ব থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এবং আমেরিকান জনগণের জন্য একটিও কাজ করতে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে।”
এনআরসিসি মঙ্গলবার সকালে একটি মেমো প্রকাশ করেছে যাতে এটি একটি ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত বাড়ির সাথে আমেরিকার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য একটি স্ব-চাপিয়ে দেওয়া সময়সীমা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য জেফরিসকে নক করে।
দ্য পাহাড় এপ্রিল মাসে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে জেফরিস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে “এই পরবর্তী 100 দিনের মধ্যে হাউস ডেমোক্র্যাটরা একটি উন্নত আমেরিকার জন্য একটি নীলনকশা তৈরি করতে চলেছে। এবং আপনি এই দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাবেন যা ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে নয়। এটি আপনার সম্পর্কে।”
এই 100 দিন ইতিমধ্যে কেটে গেছে, এনআরসিসি “প্রকল্প 2026” শীর্ষক একটি ব্যঙ্গাত্মক মেমো প্রকাশ করেছে, যাতে তারা ডেমোক্র্যাটদের আমেরিকান জনগণের সাথে পদক্ষেপের বাইরে থাকার অভিযোগ করেছিল।
এনআরসিসি এক বিবৃতিতে বলেছে, “হাকিম জেফরিস ৩০ শে এপ্রিলের ১০০ দিনের মধ্যে একটি ‘প্রকল্প 2026’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এটি 100 দিনেরও বেশি হয়ে গেছে। ডেমোক্র্যাটরা জানেন যে তাদের এজেন্ডা বন্যভাবে অপ্রিয়, এবং এই বিষয়গুলিতে তাদের ফোকাস তাদের আবারও হারাতে পারে,” এনআরসিসি এক বিবৃতিতে বলেছে।
মেমোতে, এনআরসিসি “ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে” “লিডার ‘জেফরিস এবং এওসি দ্বারা পরিচালিত” হিসাবে অভিযুক্ত করেছে, “জো বিডেনের আমেরিকাতে ফিরে আসতে এবং আমাদের বেসের দাবীগুলি রূপান্তরিত পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করার জন্য দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানান্তরিত করতে” চেয়েছিল।
মেমোটি আটটি নীতিমালার প্রস্তাব দেয় যা তারা ডেমোক্র্যাটদের অগ্রসর হতে ইচ্ছুক বলে অভিযুক্ত করে, “অপব্যয় সরকারী ব্যয় এবং উচ্চ অপরাধকে ফিরিয়ে আনতে” “উন্মুক্ত সীমানা। সম্পূর্ণ স্টপ” পর্যন্ত “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিশাপ।” এবং আবারও। “
নীতিগত ধারণাগুলি এনআরসিসি ডেমোক্র্যাটদের আউটল্যান্ডিশ থেকে অগ্রসরমান পরিসীমা হিসাবে অভিযুক্ত করে, যেমন “নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক ক্যাসেটেড জোহরান মমদানি” প্রবর্তনের পছন্দগুলি “রক্ষণাবেক্ষণের পছন্দগুলি” দ্বারা চালিত করা আইডিয়াসগুলিতে ট্রাক, এসইউভি বা বাড়ির উঠোনের গ্রিলগুলির মালিকানা পাওয়ার সাহস করে এমন আমেরিকানদের উপর “ফেডারেল ‘কার্বন লাইফস্টাইল ট্যাক্স’ ইনস্টিটিউট”।
অর্থনৈতিক প্রস্তাবের অধীনে, মেমো ডেমোক্র্যাটদের “ফুলে যাওয়া সরকারী কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং গ্রিন নিউ ডিলকে ব্যাংক্রোল” করতে এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যে করের কাটা কাটা হয়েছে তার বিপরীত করার জন্য অভিযুক্ত করে। এদিকে, মেমো জানিয়েছে যে ডেমোক্র্যাটরা “স্থায়ীভাবে বরফ বাতিল করতে চান,” “সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ নিষিদ্ধ করতে এবং বিদ্যমান বাধা ছিঁড়ে ফেলুন” এবং “করদাতা-অর্থায়িত স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন এবং প্রতিটি অনিবন্ধিত অভিবাসীর জন্য আইনী সহায়তা সরবরাহ করতে চান।”
এনআরসিসি ডেমোক্র্যাটদের কাছে “আরও জাগ্রত, কম যুক্তিযুক্ত,” হতে চান “প্রতিটি স্কুল এবং কর্মক্ষেত্রে ম্যান্ডেট করতে চান” এবং সিডনি সুইনি বা শেন গিলিসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত আর কোনও বিজ্ঞাপন নেই “
মেমো সম্পর্কে মন্তব্য করে এনআরসিসির মুখপাত্র মাইক মেরিনেলা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এটিই আমেরিকা ডেমোক্র্যাটরা তৈরি করতে চান।”
“উচ্চতর কর, উন্মুক্ত সীমানা, আকাশ ছোঁয়া গ্যাসের দাম, আর কোনও গ্যাস গাড়ি, রাস্তায় অপরাধ, কমনসেন্সের আগে সর্বনাম, এবং আর কোনও স্বাধীনতা নেই। হাউস রিপাবলিকানরা কেবল আপনার এবং ‘প্রকল্প 2026 এর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে একমাত্র জিনিস,” “মেরিনেলা বলেছিলেন।
জবাবে, ডিসিসিসির মুখপাত্র ভিয়েট শেল্টন পিছনে গুলি করে বলেছিলেন, “মধ্যবিত্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা দলের পক্ষে বড় কথা যাতে তারা তাদের বিলিয়নেয়ার দাতাদের সাথে স্তন্যপান করতে পারে।”
তিনি বলেন, “রিপাবলিকান এজেন্ডাটি ক্রমবর্ধমান ব্যয়, হারানো উত্পাদন চাকরি, একটি বড়, কুৎসিত আইন যা প্রত্যেকে ঘৃণা করে এবং ভাঙা প্রতিশ্রুতিগুলির একটি স্ট্রিং দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে,” তিনি আরও বলেন, “সাম্প্রতিক ভোটদানের একটি জোয়ার তরঙ্গ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে।”
“এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে হাউস রিপাবলিকানরা তাদের ব্যর্থ নেতৃত্ব থেকে বিরত থাকার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে এবং আমেরিকান জনগণের জন্য একটিও কাজ করতে অস্বীকার করেছে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য জেফরিস অফিসে পৌঁছেছিল তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।