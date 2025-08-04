প্রকাশিত: কীভাবে ইউটিউবাররা অভিবাসীদের বিনামূল্যে ব্রিটেনে চ্যারিটি ভিসা জয়ের সর্বোত্তম উপায়ে পরামর্শ দিচ্ছেন

ইউটিউবাররা সামান্য পরিচিত স্কিম ব্যবহার করে ব্রিটেনে ফ্রি দাতব্য ভিসা জয়ের সর্বোত্তম উপায়ে সম্ভাব্য অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, এটি প্রকাশিত হয়েছে।
টাইমস জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু নির্মাতাদের ইউটিউব এবং টিকটোক ভিডিওগুলি ইউকেতে প্রবেশের জন্য দাতব্য ভিসা সন্ধান করতে এবং যুক্তরাজ্যে নির্ভরশীলদের আনতে তাদের ‘লিভারেজ’ হিসাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিল।
দাতব্য ভিসা হ’ল এক ধরণের অনুমতি যা যুক্তরাজ্যের বাইরের লোকদের 12 মাস পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবীর অনুমতি দেয়।
অভিবাসীরা এই ভিসায় অর্থ উপার্জন করতে অক্ষম হলেও, অনলাইন প্রভাবকরা বলেছেন যে তারা এখনও যুক্তরাজ্যে নির্ভরশীলদের আনতে পারে যারা কাজ করতে পারে এবং নিষ্পত্তি করার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে।
একজন ইউটিউবার যিনি নিজেকে ‘লাইফস্টাইল এবং রিলোকেশন কন্টেন্ট স্রষ্টা’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কেলভিন ওসাই, এমন একটি ভিডিওতে বলেছিলেন যা 23,000 দেখা হয়েছিল যে নির্ভরশীলরা নিয়মগুলিতে একটি ‘ক্যাচ’ এর জন্য ধন্যবাদ কাজ করতে পারে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে দাতব্য ভিসায় লোকেরা উল্লেখযোগ্য উপবৃত্তি, পাশাপাশি অন্যান্য উত্স থেকে অর্থ পেতে পারে।
ইউটিউবার বলেছিল: ‘আপনি যদি তাদের জন্য নিখরচায় কাজ করছেন তবে আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে উপবৃত্তিও দিতে পারেন এবং আপনার পরিবহণের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারেন।
‘তারা আপনাকে নিখরচায় আবাসন সরবরাহ করতে পারে, আপনাকে খাওয়ানোর জন্য উপবৃত্তি দিতে পারে এবং সমস্ত কিছু তবে এটি বেতন হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে না।’
ব্রিটেনের কেন্ট, কেন্ট, 17 জুলাই 2025 সালে ইংলিশ চ্যানেলে ছোট্ট নৌকা ঘটনার পরে যুক্তরাজ্যের সীমান্ত বাহিনীর একটি জাহাজ থেকে ডোভার মেরিনায় অভিবাসী বলে বিশ্বাস করা একদল লোককে ডোভার মেরিনায় নিয়ে আসা হয়
আরেক ইউটিউবার, তার চ্যানেলের ১৮০,০০০ গ্রাহক রয়েছে, টোচি এস্টার, এমন এক মহিলার সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যিনি তার পরিবারকে একটি দাতব্য ভিসা দিয়ে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন: ‘এই সমস্ত দাতব্য সংস্থা, তারা আপনাকে (ক) খাওয়ানো এবং পরিবহণের জন্য উপবৃত্তি প্রদান করে। কিছু আপনাকে আবাসন সরবরাহ করবে।
‘ভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে নার্সারিতে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে, আমাকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বেতন দেওয়া হয়েছিল। আপনাকে এখনও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বেতন দেওয়া হবে, তাই আমি এখনও কোনওভাবে বেতন পেয়েছি। আমার স্বামী যে কোনও ধরণের কাজ করতে পারেন … তিনি যে কোনও জায়গায় এবং যতটা সম্ভব ঘন্টা কাজ করেন ”
সরকারের প্রায় ১,৪০০ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা রয়েছে যা ভিসা স্পনসর করে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি গীর্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন।
ভিডিওতে ওসাই: ‘যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ গীর্জা দাতব্য সংস্থা। তাদের বেশিরভাগের কাছে আপনাকে দাতব্য ভিসায় স্পনসর করার লাইসেন্স রয়েছে। আমি আপনাকে এটা বলেছি না। ‘
যদিও প্রতিটি আবেদনকারী, তাদের অংশীদার এবং যে কোনও নির্ভরশীল সহ, একটি স্বাস্থ্যসেবা সারচার্জ সহ সাধারণত £ 1,035 ডলার হিসাবে একটি £ 3119 ফি দিতে হবে এবং প্রমাণ করতে পারে যে তাদের কমপক্ষে 1,270 ডলার সঞ্চয় রয়েছে, ইউটিউবাররা উল্লেখ করেছেন যে এটি যুক্তরাজ্যের অন্যান্য রুটের চেয়ে অনেক বেশি সস্তা।
হোম অফিসের এক মুখপাত্র বলেছেন: ‘পরিবর্তনের জন্য আমাদের পরিকল্পনার অধীনে, আমাদের আসন্ন ইমিগ্রেশন হোয়াইট পেপারটি আমাদের ভাঙা অভিবাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করবে, যার মধ্যে আমাদের ভিসা রুটগুলি কাজে লাগানো তাদের উপর ক্র্যাকিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
‘আমরা আমাদের ভিসা এবং আশ্রয় ব্যবস্থাগুলি ধ্রুবক পর্যালোচনার অধীনে রাখি যাতে তারা শোষণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং যেখানে আমরা আমাদের অভিবাসন বিধিগুলিকে ক্ষুন্ন করতে পারে এমন প্রবণতাগুলি সনাক্ত করি, আমরা ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না।’
জোয়ান এবং অ্যাড্রিয়ান ফেন্টনকে (চিত্রযুক্ত) মূলত হোম অফিস কর্তৃক £ 1,500 দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যখন তারা ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার সময় তাদের মোটরহোমের পিছনে আটকে থাকা একজন অভিবাসী তাদের মোটরহোমের পিছনে আটকে থাকার কথা জানিয়েছিল
অবৈধ অভিবাসী তাদের সাথে ছিটকে পড়ার পরে জনসাধারণের উত্সাহী দম্পতি তত্ক্ষণাত পুলিশকে ডেকেছিল
পুলিশ অফিসাররা শীঘ্রই এসেক্সের হেব্রিজের দম্পতির বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। মাত্র দু’মাস পরে তাদের ‘কোনও গোপনীয় প্রবেশকারী গোপন করা হয়নি’ তা পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য জরিমানা জারি করা হয়েছিল ‘
ডেইলি মেইল প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে ব্রিটিশরা দুর্ঘটনাক্রমে তাদের যানবাহনে চ্যানেল জুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরি দেওয়ার জন্য মাত্র দেড় বছরে 30 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে।
অবৈধ অভিবাসীদের দেশে স্নিগ্ধভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নকশাকৃত একটি অস্পষ্ট এবং অত্যন্ত বিতর্কিত প্রকল্পের আওতায় ভ্রমণকারীরা হাজার হাজার পাউন্ড জরিমানা দিয়ে চড় মারছেন।
এই প্রকল্পের অধীনে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার সময় তাদের গাড়ীতে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি অবৈধ অভিবাসীর জন্য ড্রাইভারদের 10,000 ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে – এমনকি তারা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন থাকলেও।
তাদের যানবাহনটি ‘পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত না করা’ না হলে তাদেরও 6,000 ডলার জরিমানাও দেওয়া যেতে পারে – এমনকি কোনও অভিবাসী না পাওয়া গেলেও।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নাগরিকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই জরিমানা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে যারা অবৈধ অভিবাসীদের তারা আবিষ্কার করে এবং বাম্পার জরিমানার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয় বলে রিপোর্ট করে।
যারা অবৈধ অভিবাসীদের প্রতিবেদন করেন না, তারা তাদের যানবাহন অবাধে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, কঠোর শাস্তির সম্ভাবনা এড়াতে পারেন।
ডেইলি মেইল এর আগে থেকে জানা গেছে যে এই বছরের 1 জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে গোপনীয় প্রবেশদ্বার সিভিল পেনাল্টি স্কিমের আওতায় হোম অফিস কর্তৃক £ 25,662,299 জরিমানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
জুনের শেষের দিকে এই চিত্রটি £ 30,983,102 পর্যন্ত বেড়েছে, তথ্যের স্বাধীনতার অনুরোধ শো থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি আরও সফল পেনাল্টি আপিল ছাড়াই।
নীতিমালার সমালোচনা সত্ত্বেও এটি সঠিক মনের নাগরিকদের দণ্ডিত করার বিষয়ে সমালোচনা সত্ত্বেও, স্যার কেয়ার স্টারমার এমনকি উল্লেখযোগ্য জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া পরে একটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করেছিলেন।
যদিও 6,825 জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি গত বছরের শুরু থেকেই তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করতে সফল হয়েছেন। 140 টি ব্যর্থ আপিল হয়েছে।