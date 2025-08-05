প্রতা গিলের ছেলে ফ্রান্সিসকো রিওতে একটি রোম্যান্সে উপস্থিত হয়; বিখ্যাত দেখুন

প্রতা গিলের গায়ক এবং পুত্র, ফ্রান্সিসকো গিলকে তার মায়ের ক্ষতির শোকের সাথে মোকাবিলা করার সময় অ্যালেন ডায়াসের সাথে রোম্যান্সে দেখা গিয়েছিল
ফ্রান্সিসকো গিলগায়কের পুত্র কালো গিলতার বান্ধবী, অভিনেত্রী এবং প্রাক্তন বিবিবির সাথে রিওর রাত উপভোগ করে ছবি তোলা হয়েছিল অ্যালেন ডায়াস। গত শনিবার (২) এই দম্পতিটি ধরা পড়েছিল, রিও ডি জেনিরোর দক্ষিণে সাও কনরাডোর প্রান্তে একটি কিওস্কে ঘনিষ্ঠতার আবহাওয়ায় রাতের খাবার উপভোগ করে।
30 -বছর বয়সী সংগীতশিল্পী হাতের সাথে হাঁটার সময় স্নেহ এবং শৌখিনতা প্রদর্শন করেছিলেন নিম্ন এবং সঙ্গীর জন্য গাড়ির দরজা খুলুন। দৃশ্যটি ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যারা এর জীবনযাপন করে ফ্রান্সিসকো বিশেষত আপনার মায়ের সাম্প্রতিক ক্ষতির পরে, কালো গিলজুলাই মাসে যিনি মারা গিয়েছিলেন, অন্ত্রের ক্যান্সারের শিকার।
পরিপ্রেক্ষিতে কালো, ফ্রান্সিসকো ইতিমধ্যে পাশে উপস্থিত ছিল নিম্নযার সাথে এটি একটি বিচক্ষণ কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের সম্পর্ক বেঁচে আছে। দু’জন একসাথে রিও ডি জেনিরো পৌরসভা থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং অভিনেত্রীও শ্মশান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে উপস্থিতি নিম্ন জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হিসাবে দেখা হয়েছে ফ্রান্সিসকো আপনার ব্যক্তিগত জীবনের এই সূক্ষ্ম মুহুর্তে।
সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে, গায়ক সম্প্রতি তার মায়ের সম্পর্কে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পাঠ্য ভাগ করেছেন, তার ক্ষতির প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করে, তবে প্রেমও যা তার গতিপথকে গাইড করে চলেছে। যদিও শোক উপস্থিত রয়েছে, সাম্প্রতিক পাবলিক আউটপুট ইঙ্গিত দেয় যে ফ্রান্সিস ব্যথা এবং জীবন প্রস্তাব করে এমন নতুন অধ্যায়গুলির মধ্যে ভারসাম্য চাইছে।
ফ্রান্সিসকো গিল কীভাবে তার মায়ের ক্ষতি নিয়ে কাজ করেছে?
ক্ষতির ব্যথা সত্ত্বেও, ফ্রান্সিসকো তার বান্ধবীর সমর্থনে শক্তি খুঁজে পেয়েছে অ্যালেন ডায়াস এবং ধীরে ধীরে তার রুটিনটি আবার শুরু করে, সাম্প্রতিক পাবলিক মুহুর্তগুলিতে স্থিতিস্থাপকতা এবং স্নেহ দেখায়।
