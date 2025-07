প্রতিকূলতার মধ্যে, উন্মুক্ত -উইংড উদ্যোক্তা বিশ্বের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন | উদ্যোক্তা

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।

আপনি যখন গর্ভবতী হন, চাকরি ছাড়া এবং অন্য দেশে বাস না করে কী করবেন? কেউ কেউ মনে করেন যে প্রতিকূলতা রোধ করা প্রায় অসম্ভব, তবে তামারা কলারেসের ক্ষেত্রে এটি ছিল না, এখন ৩ 36। সাত বছর আগে, চিলির এক মৌসুমের পরে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এটি গ্রহণের সময় এসেছে। তিনি সেরিতে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে তিনি একটি পর্যটন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, টি অ্যান্ড সি উইথ ট্র্যাভেল, যা আজ আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে।

তামারা উত্সাহকে বাঁচায় না, এবং তার ব্যবসায়ের দিগন্তকে প্রসারিত করতে পর্তুগালকে বেছে নিয়েছিল। এর জন্য, তিনি জুনের এক সপ্তাহের মধ্যে পোর্তো, ভিলা নোভা ডি গাইয়া এবং লিসবন দ্বারা কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলেছেন। “আমি প্রায়শই বলি যে আমার সেরিতে একটি মূল ট্র্যাভেল এজেন্সি রয়েছে, তবে আত্মা এবং ডানা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত,” তিনি বলেছেন।

এজেন্সিটির আন্তর্জাতিকীকরণ শুরু হয়েছিল পাবলিক নোটিশ গ্লোবাল 2025ব্রাজিলিয়ান মাইক্রো এবং ছোট ব্যবসায়িক সহায়তা পরিষেবা থেকে সেরির (সেব্রে-সিই) থেকে। এটি বিদেশে ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজছেন মহিলাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির জন্য একটি সমর্থন প্রোগ্রাম। নির্বাচিত, তামারা পর্তুগিজ জমিতে একটি গ্রুপে ছিল 13 টি অন্যান্য সিআরি উদ্যোক্তা নিয়ে।

রোপণ এবং ফসল

ইউরোপীয় বাজারে বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকের পরে, উদ্যোক্তাদের সাথে কথোপকথন, প্রাতিষ্ঠানিক পরিদর্শন এবং ব্যবসায় শো, তামারা কেবল আশাবাদ। “মুহূর্তটি রোপণ করা হচ্ছে, তবে একটি ভাল ফসলের দৃষ্টিভঙ্গি সহ,” তিনি বলেছেন। তারা যে শিল্পে পরিচালনা করে তার ডেটা দেখায় যে বাজারটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারী প্রতিষ্ঠান অনুসারে, গত বছরই ১.৩ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান পর্তুগালে ছিলেন পর্তুগাল পর্যটন।

টামারায় ইতিমধ্যে কীভাবে বড় হওয়া যায় তার রেসিপি রয়েছে যা পর্যটকদের পর্তুগালে নিয়ে যায়: প্রতিটি গ্রাহক প্রোফাইলের জন্য ব্যক্তিগতকৃত প্যাকেজগুলি বিকাশ করুন। তিনি পর্তুগালে যে ভ্রমণকারীরা প্রেরণ করেন তার উদাহরণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। সাধারণত, তারা মে এবং অক্টোবরের মধ্যে দেশের সন্ধান করে এবং দুটি প্রধান আগ্রহ থাকে: গ্রীষ্মের মরসুম উপভোগ করুন এবং ধর্মীয় ভ্রমণপথগুলিও তৈরি করেছেন, যেমন ফাতিমার অভয়ারণ্যযা এই ছয় মাসে, প্রতিটি দিন 13, একটি তীর্থস্থান, মে এবং অক্টোবরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অন্যান্য পর্যটন গোষ্ঠী জুলাই এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে চিলি এবং আর্জেন্টিনার সন্ধান করে তবে তুষার মৌসুমের কারণে। বিপরীত উপায়ে, সেরির উচ্চ সময়টি আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে, বাতাসের অনুশীলনের জন্য আদর্শ হিসাবে বিবেচিত যা বাতাসের উপর নির্ভর করে, যেমন সার্ফিং, উইন্ডসার্ফিং এবং কাইটসুরফ, ব্রাজিলের কাছে পর্তুগিজদের আকর্ষণ করার সুযোগ।

অন্তর্ভুক্ত এবং টেকসই পর্যটন

তামারার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি ভ্রমণকারীর আগ্রহের সাথে ফিট করে এমন অভিজ্ঞতাটি সরবরাহ করার জন্য অফারের কাস্টমাইজেশনের উপর জোর দেয়। “আমাদের পর্যটন একাধিক, সংবেদনশীল এবং রূপান্তরকারী We

আরেকটি পদ্ধতি যা উদ্যোক্তা প্রস্তাব দেয় তা হ’ল অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই পর্যটন, যা ফোর্টালিজা থেকে 15 কিলোমিটার দূরে সাবিয়াগাবা বিচকে কেন্দ্র করে। সেখানে, প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি হ’ল অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এএসডি) শিশুদের জন্য ট্রেইল স্ক্রিপ্ট। ফ্যানটিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পরিবারের জন্য পর্যটনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে রাসায়নিক নির্ভরতা সহ সদস্য রয়েছে। “আমাদের প্রস্তাবটি হ’ল প্রকৃতি সংবেদনশীলতা, সুরক্ষা এবং মনোমুগ্ধকর এবং এই অঞ্চলের স্থানীয় গাইডের সাথে স্থায়িত্বের স্তম্ভগুলির মধ্যে সকলকে স্বাগত জানায়।”

তামারা বিবেচনা করে যে সাফল্যের পথটি বিশদ দিকে মনোযোগ দিয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির সংবেদনশীল ট্রেলগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা হোস্টিং। এবং মান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ব্যয় বজায় রাখতে, ভ্রমণকারীরা 14 থেকে 30 জনের মধ্যে।

বিশ্বস্ত পর্যটক

তামারা যে সাফল্য অর্জন করেছে তার পরিমাপ আনুগত্য। অনেক পর্যটক আবার নতুন স্ক্রিপ্ট এবং অভিজ্ঞতার সন্ধানে তাদের এজেন্সির সন্ধান করেন। “আমি সর্বদা বিশ্বাস করি যে এটি যখন সত্য হয় তখন বসন্তে ফুলগুলি বসন্ত হয়,” তিনি দার্শনিক।

পর্তুগাল ছাড়াও, সেরির কোম্পানির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়াটি দক্ষিণ আমেরিকা পেরিয়ে গেছে: একটি বিমান রুটের সাম্প্রতিক উদ্বোধনের সুযোগ নিয়ে সরাসরি ফোর্টালিজা এবং সান্টিয়াগো ডি চিলির মধ্যে তিনি দেশের রাজধানীতে একটি শাখা খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, যা তিনি খুব ভাল জানেন – তামারার বাবা চিলিয়ান।

প্রশিক্ষণের উপর বাজি – উচ্চতর বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনের কোর্সটি শেষ হচ্ছে – উদ্যোক্তা ব্রাজিলের বাইরের শিকড়ের চ্যালেঞ্জগুলি মূল্যায়ন করে। “আপনার নিজের দেশের বাইরে উদ্যোক্তা সহজ নয় It এটি অজানা সমুদ্রকে নেভিগেট করছে It এটি চ্যালেঞ্জিং তবে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করছে My আমার টিপটি হ’ল: বাজারটি অধ্যয়ন করুন, এটির জন্য কী প্রয়োজন তা দেখুন এবং আসল মূল্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন,” রেসিপি।