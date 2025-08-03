প্রতিটি এক টুকরো তোরণ সবচেয়ে খারাপ থেকে সেরা পর্যন্ত স্থান পেয়েছে

এক টুকরা সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় মঙ্গা এবং এনিমে সিরিজ, অনেকগুলি ক্লাসিক আরকস যা শোনেন গল্প বলার ক্ষেত্রে সেরা কিছু হিসাবে র্যাঙ্ক করে। তবে এই আরকগুলি কীভাবে একে অপরের সাথে তুলনা করে? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা বৃহত্তর অংশে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার উত্তর দেওয়া কঠিন এক টুকরা হয়। যদিও এআরসিগুলি সুর, দৈর্ঘ্য এবং থিমে পরিবর্তিত হতে পারে তবে তাদের বেশিরভাগই একই স্তরের মানের ভাগ করে দেয়।
কভার করার মতো গল্পের সাথে, এটি প্রায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে সেরা আরকের কোনও দুটি ভক্তের তালিকা অন্যের মতো ঠিক একই হবে না। এক টুকরা হৃদয় বিদারক থেকে শুরু করে উত্সাহী ভয়াবহ পর্যন্ত হতে পারে। এটি দেওয়া, যে কোনও প্রদত্ত চাপের শক্তি বিচার করার অনেকগুলি উপায় রয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও, এক টুকরো তারা কীভাবে তাদের লক্ষ্যগুলিতে সফল হয় তার কারণে সর্বোচ্চ-র্যাঙ্কড আর্কগুলি এত শক্তিশালী।
33
সিরাপ ভিলেজ স্মরণীয় হতে ব্যর্থ
অধ্যায় 22 – 41 এবং এপিসোড 9 – 18
তৃতীয় গল্পের তোরণ হিসাবে এক টুকরাসিরাপ ভিলেজ আর্কটি ক্যাপ্টেন কুরো আকারে সিরিজের প্রথম ভয়ঙ্কর ভিলেনদের একটি প্রবর্তন করেছে, পাশাপাশি স্ট্র হ্যাটসের অন্যতম প্রাথমিক সদস্য ইউএসওপিপি -র পরিচিতি হিসাবেও কাজ করেছে। যাইহোক, সিরিজের দুর্দান্ত স্কিম এবং বিভিন্ন স্ট্র হ্যাট ব্যাকস্টোরি এবং পরিচিতিগুলিতে, ইউএসওপিপির চাপটি স্মরণীয় হতে ব্যর্থ হয়, বিশেষত সানজি এবং নামির তুলনায়।
তা সত্ত্বেও, সিরাপ ভিলেজ আর্কটি দ্য মেরি মেরি আকারে তাদের অন্যতম প্রিয় ক্রু সদস্যদের সাথে খড়ের টুপি সরবরাহ করে এবং কায়ায় ইউএসওপিপির মিথ্যা আকারে বেশ কিছুটা পূর্বাভাস দেয়, যা খড়ের টুপিগুলির অ্যাডভেঞ্চারের খুব ভালভাবেই আগত হতে পারে।
32
সাবাডিতে ফিরে আসুন পোস্ট-টাইমস্কিপটি বন্ধ করে দিন
অধ্যায় 598 – 602 এবং এপিসোড 517 – 522
এই সংক্ষিপ্ত তবে কার্যকর চাপ, গল্পটি সিরিজের দ্বিতীয় অংশের সূচনা চিহ্নিত করেছে এবং কার্যকরভাবে কী ঘটেছিল তার ভিত্তি তৈরি করেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ক্রু সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এবং নকল স্ট্রহ্যাটসের সাথে জড়িত একটি হাস্যকর ঠাট্টা সহ, এআরসিটি লফির শক্তিতে চিত্তাকর্ষক প্রবৃদ্ধিকেও চিত্রিত করেছিল এবং নতুন বহর অ্যাডমিরাল, সাকাজুকি আকাইনুর চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছিল।
এটি কেয়ারবৌ এবং তার ক্রুদেরও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং সাম্প্রতিক অধ্যায়গুলিতে, এই ছদ্মবেশী এবং প্রতারণামূলক জলদস্যু কিছু বৃহত্তম বিকাশের অনুঘটক হতে পারে এক টুকরা এখনও পর্যন্ত। ফিশম্যান দ্বীপের কাহিনী শুরু হয়েছিল এবং এটি নতুন ডিজাইনগুলি প্রদর্শন এবং নতুন বিশ্বের যাত্রা শুরু করার দুর্দান্ত উপায় ছিল।
অধ্যায় 514 – 524 এবং এপিসোড 408 – 421
যদিও এটির অবশ্যই এর কৌতুক মুহুর্ত রয়েছে, অ্যামাজন লিলি আর্কটি রয়েছে সামগ্রিকভাবে বেশ অবিস্মরণীয় এবং এইভাবে প্রায়শই অন্যান্য আরও ভাল আর্কস দ্বারা ছাপানো হয় এক টুকরা। এর স্মরণীয় মুহুর্তগুলির মধ্যে রয়েছে লফি স্যান্ডারসনিয়ার পিঠে, বোয়া হ্যানককের অতীতের প্রকাশ এবং বিজয়ের হাকি ব্যবহার করে লফির প্রথম দিকের উদাহরণগুলির মধ্যে একটি। যদিও বোয়া এবং লফির মধ্যে গতিশীলটি বেশ বিনোদনমূলক, সম্ভবত আর্কের একমাত্র লক্ষণীয় অংশটি হ’ল বোয়া এবং তার বোনদের ব্যাকস্টোরি কীভাবে আকাশের ড্রাগনগুলির নিষ্ঠুরতা তুলে ধরে।
30
বিপরীত মাউন্টেনটি অসম্মানজনক হলেও স্মরণীয়
অধ্যায় 101 – 105 এবং এপিসোড 62 – 63
রিভার্স মাউন্টেন আর্কটি কেবলমাত্র দুটি পর্ব সহ এনিমে সংক্ষিপ্ততম ক্যানন আর্কগুলির মধ্যে একটি। তবুও, খড়ের টুপিগুলির অ্যাডভেঞ্চারের শুরু হিসাবে অর্কটি অবিস্মরণীয় কাছাকাছি রয়েছে যখন তারা গ্র্যান্ড লাইনে প্রবেশ করে।
যদিও অসম্মানজনক, বিপরীত পর্বত চাপটি অনেক আকর্ষণীয় প্লট পয়েন্ট সেট আপ করেযেমন মিস বুধবারের প্রবর্তন, ওরফে ভিভি, লাবুনের পরিচয়, যিনি পরে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাকস্টোরিগুলির একটি অংশে পরিণত হন এক টুকরাএবং গ্র্যান্ড লাইন এবং লগ কীভাবে ফাংশন পোজ দেয় তার ব্যাখ্যা, যা আজ অবধি গুরুত্বপূর্ণ।
29
তীব্র পদক্ষেপের পরে পোস্ট-এনিজ লবি আর্ক একটি শ্বাস প্রশ্বাস ছিল
অধ্যায় 431 – 441 এবং এপিসোড 313 – 325
এএনআইএস লবি স্টোরি লাইনের অনুসরণ করে তাত্ক্ষণিক তোরণটি পূর্বসূরীর পরিপূর্ণতা অবধি বেঁচে থাকার দু: খজনক কাজের মুখোমুখি হয়েছিল, তবে এটি কাহিনীর কাছাকাছি রাখার ক্ষেত্রে ভাল করেছে। এই সংক্ষিপ্ত তবে প্রভাবশালী আখ্যানটি একটি নতুন ক্রু সদস্যকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, রবিনের দৃ determination ়তা দৃ ified ় করে একটি নতুন নির্ভরযোগ্য জাহাজ উন্মোচন করেছে এবং আন্তরিকভাবে বিদায়গুলির জন্য ক্রুদের জলের 7 এ সংবেদনশীল প্রত্যাবর্তনের চিত্রিত করেছে। যদিও একটি হাইলাইটটি ছিল ইউএসওপিপ্পের হৃদয়গ্রাহী রিটার্ন এবং তার অধিনায়কের প্রতি তাঁর অস্বীকারের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ক্রুদের মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটে।
এই চাপটি মার্জিতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যা অনেকে কী বলে মনে করে এক টুকরো সেরা সাগা। তদ্ব্যতীত, আর্কের ব্যতিক্রমী ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং আসন্ন সাবাওডি আর্কের জন্য মঞ্চ তৈরি করে এবং শক্তিশালী বিশ্ব সরকারের অভ্যন্তরীণ কাজগুলিতে আকর্ষণীয় ঝলক সরবরাহ করে।
28
হুইস্কি পিক আশ্চর্যজনকভাবে বিনোদনমূলক
অধ্যায় 106 – 114 এবং এপিসোড 64 – 67
আইএসটি অবিচ্ছিন্ন ভিত্তি এবং সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও, হুইস্কি পিক আর্কটি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে বিনোদন দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আর্কে বেশ কয়েকটি ভাল মারামারি রয়েছে যেমন শত অনুগ্রহ শিকারীদের বিরুদ্ধে জোরোর যুদ্ধের পাশাপাশি লফির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ। এআরসি নিকো রবিন, বারোক ওয়ার্কস এবং তাদের অশুভ নেতা কুমিরের মতো অনেক মূল চরিত্রের পরিচয় দেয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তোরণটি তার সমস্ত গ্যাগগুলি অবতরণ করে বলে মনে হয়, যা এটি দেখতে আনন্দ করে।
27
লোগুটাউন পূর্ববর্তী গল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যায় 96 – 100 এবং এপিসোড 45, 48 – 53
যদিও লোগুটাউন অর্কটি প্রথম ঘড়িতে খুব বেশি বিশেষ বলে মনে হয় না, তবে এটি যে চরিত্রগুলি এবং থিমগুলি প্রবর্তন করে তা যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এক টুকরা। রজার এবং লফির মধ্যে সমান্তরাল থেকে শুরু করে ড্রাগন, তাশিগি এবং ধূমপায়ী জাতীয় পুনরাবৃত্ত চরিত্রগুলির প্রবর্তন পর্যন্ত গল্পটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে লোগুটাউন আর্কটি গুরুত্বের সাথে বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, একটি জনপ্রিয় নতুন ফ্যান তত্ত্ব এমনকি অনুমান করে যে লোগুটাউন হাসির গল্প এবং চূড়ান্ত ধনতে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকতে পারে।
26
দীর্ঘ রিং দীর্ঘ জমি প্রাপ্য চেয়ে বেশি ঘৃণা করে
অধ্যায় 303 – 321 এবং এপিসোড 207 – 219
লং রিং লং ল্যান্ড আরও বিতর্কিত আর্কগুলির মধ্যে একটি এক টুকরাসেরা দুটি আর্কের মধ্যে স্যান্ডউইচ করা হচ্ছে এক টুকরাতবে এটি এখনও উল্লেখের দাবিদার। আর্কটি সিরিজের অন্যতম বোকা, খড়ের টুপিগুলি জলদস্যুদের দুর্বল ক্রুদের বিরুদ্ধে একটি নির্বোধ প্রতিযোগিতায় জড়িত, যা কিছু অনুরাগীদের এটিকে বিশুদ্ধভাবে ফিলার হিসাবে দেখার জন্য পরিচালিত করেছে।
তবে এই মনোভাবটি উপেক্ষা করে কীভাবে এর হালকা হৃদয়ের অংশগুলি এক টুকরা গল্পটিকে এত অনন্য এবং মজাদার করে তোলে এমন কয়েকটি। এছাড়াও, অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী অ্যাডমিরাল কুজানের পরিচিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যা এককভাবে এই চাপের অন্তর্ভুক্তিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায়সঙ্গত করে এক টুকরো সেরা।
25
ছোট্ট বাগানটি বর্ণনামূলকভাবে এতটা বিশাল বোধ করে না
অধ্যায় 115 – 129 এবং এপিসোড 70 – 77
লিটল গার্ডেন র্যাঙ্কিংয়ে কম হতে পারে এক টুকরো অনেক ভক্তের চেয়ে সেরা আর্কস আশা করতে পারে। চাপটি অনেক মজাদার এবং দৈত্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এক টুকরাএর ওয়ার্ল্ড, যা ইউএসওপ্পের চরিত্রের চাপ এবং পুরো ভবিষ্যতের গল্প উভয়ের একটি প্রধান অংশ হয়ে উঠবে একবার খড়ের টুপিগুলি আসন্ন আর্কসে এলবাফ দ্বীপে পৌঁছে।
লিটল গার্ডেন সিরিজের অন্যতম চূড়ান্ত দ্বীপগুলিকে টিজ করে এবং এর দিকে একটি প্রধান ইঙ্গিত এক টুকরাবেশ কয়েকটি করুণ গণহত্যা।
যাইহোক, ডরি এবং ব্রজির পরিচয় দেওয়া এবং বারোক কাজের সাথে একটি মজাদার লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, চাপটি অনেকের মতো কার্যকর নয় এক টুকরো অন্যান্য সেরা আর্কসলিটল গার্ডেন একটি নিম্ন র্যাঙ্ক উপার্জন।
24
জয়া’র মহিমা এটি যা পূর্বাভাস দেয় তা থেকে আসে
অধ্যায় 218 – 236 এবং পর্ব 144 – 152
জেয়া স্কিপিয়াতে অবিশ্বাস্য ইভেন্টগুলির জন্য মূলত একটি সেটআপ আর্ক, তবে এটি এখনও ভক্তদের জন্য অফার করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। লফি এবং ব্ল্যাকবার্ডের প্রথম ইন্টারঅ্যাকশন সিরিজের অন্যতম আইকনিক দৃশ্য এবং তাদের দ্বন্দ্বগুলি আসার জন্য সুরটি সেট করে। তোরণটি প্রথমে কিছু বড় পরিসংখ্যান দেখিয়েছিল এক টুকরাডোফ্লামিংগো এবং পাঁচ জন প্রবীণদের মতো বিশ্ব। জয়ের সবচেয়ে সন্তোষজনক মুহূর্তটি যদিও লফি সিরিজের সবচেয়ে ক্যাথারিক বিটডাউনগুলির মধ্যে একটিতে কুকি জলদস্যু বেল্লামিকে পরাস্ত করে।