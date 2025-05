প্রতিটি কালো মিরর: ব্যান্ডার্সনাচ সমাপ্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

“Black Mirror: Bandersnatch” gets pretty dark quite often throughout its combined five-plus-hour runtime, and the end result typically involves Stefan murdering his father by hitting him on the head with a glass ashtray. এটি এই যুবকের ফলাফল হতে পারে যে এটি আবিষ্কার করে যে পিটার তাকে বছরের পর বছর ধরে তার “পিএসিএস” (প্রোগ্রাম অ্যান্ড কন্ট্রোল স্টাডি) পরীক্ষাগুলির অংশ হিসাবে ব্যবহার করছেন-সেই ইস্টার-অর্গান ওয়েতে “ব্ল্যাক মিরর” এর জন্য এত বিখ্যাত, “বান্ডারসন্যাচ” এর জন্য ইউনিভার্সি অনুপ্রেরণার সাথে এই সম্পর্কের সাথে একই নাম প্যাকসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বা এটি “ব্রাঞ্চিং পাথ” গ্লাইফ প্রতীকটি বেছে নেওয়ার ফলাফল হতে পারে (যেমনটি আগে “ব্ল্যাক মিরর” পর্ব “হোয়াইট বিয়ার” তে দেখা গেছে) যখন স্টিফান জিজ্ঞাসা করেন “কে আছে?” উপরোক্ত উল্লিখিত দৃশ্যে যেখানে তিনি অনুভব করেন যে তাকে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

পিএসিএসের পরিস্থিতি অনুসরণ করে, স্টিফানকে একটি নম্বর ডায়াল করার বিকল্প দেওয়া হয় এবং পছন্দ নির্বিশেষে তিনি কারাগারে শেষ করেন, “ব্যান্ডার্সনাচ” 2.5-তারকা পর্যালোচনায় মিডলিংয়ে মুক্তি পেয়ে। এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে স্টেফান সিনেমার অন্যান্য মূল চরিত্রগুলিকে হত্যা করতে বেছে নিতে পারেন এবং যদি তিনি কলিনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন তবে এর ফলস্বরূপ “বান্দারসনাচ” কখনও কখনও দিনের আলো দেখেনি এবং টাকারসফট এর অধীনে চলেছে। আপনি যেমন তাঁর মতো একটি পাতলা চরিত্রের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন, থাকুর তার সংস্থার ভাগ্য সম্পর্কে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন যে তার শীর্ষ কর্মচারীকে সবেমাত্র খুন করা হয়েছে, যেমন হত্যাকারীর বাবা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।