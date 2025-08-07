প্রতিটি কোণে, একটি উত্সব, কিছু ভাল এবং অন্যরা | মতামত

উত্সবগুলি অনেকগুলি রয়েছে, যেমন ভাস্কো সান্টানা ডস টুপি ইতিমধ্যে এন ‘ক লিসবনের গান। এটি সত্য যে, মুভিতে যা ঘটে তার বিপরীতে, এমন কোনও হাতি নেই যে কোমা বা তাদের সাপেক্ষে তাদের লুণ্ঠন করে (যেমন ভাস্কো করেছে, ক্রুদ্ধ)। তবে পর্তুগালে এর গুণনা, যদিও অনস্বীকার্য লাভের সাথে (কিছু জন্য আর্থিক, অন্যের জন্য আর্থিক), স্যাচুরেশনের এক পর্যায়ে পৌঁছেছে। জানুয়ারিতে, জনসাধারণ জানিয়েছে যে, স্পেনের মতো দেশগুলির (উত্সব উপচে পড়া ভিড় নিয়ে আলোচনা করা) বা ইংল্যান্ডের (যেখানে 72২ টি উত্সব বাতিল করা হয়েছিল) এর বিপরীতে, পর্তুগালে ২০২৩ সালের মধ্যে ২০২৩ সালের মধ্যে ২০২৪ সালে বেড়ে 358 এ বেড়েছে। বছরের প্রতিটি দিনের জন্য কেবল এক উত্সবের চেয়ে কম। তবে বিমূর্ত উত্সব সম্পর্কে কথা বলা মিথ্যা হতে পারে, কারণ এই পদে হাইপারমার্কেট এবং আশেপাশের মুদি দোকান বা ব্র্যান্ড স্টোর এবং জনপ্রিয় স্টোরগুলির মতো মেগাফস্টিভালস এবং গ্রাম উত্সব ফিট করে।