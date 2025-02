প্রতিটি বয়সের শুরুতে আপনার প্রথম কাজ করা উচিত

সভ্যতা 7 গেমটিতে সময় কীভাবে অগ্রসর হয় তা পুনরায় কাজ করেছে, যা এমনকি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের গেমের প্রতিটি স্বতন্ত্র বয়সে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের কী করা উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী কিস্তি সভ্যতা ফ্র্যাঞ্চাইজির তাদের গেমপ্লেতে একইরকম বিরতি ছিল না, তাই সময়ের অগ্রগতি গেমের প্রযুক্তি গাছের অগ্রগতির মতো ফোকাসের চেয়ে বড় ছিল না। প্রথমবারের সময় সিআইভি খেলোয়াড়দের এক স্টাইল থেকে অন্য স্টাইলের সাথে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হবে না, তারা সম্ভবত প্রতিটি বয়সকে কীভাবে শুরু করতে হবে তা জানতে চাইবে।

নতুন যুগের মেকানিক অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সিআইভি 7 পূর্ববর্তী শিরোনাম তৈরি করেছে। গেমের তিনটি বয়স – প্রাচীনত্ব, অনুসন্ধান এবং আধুনিক – প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োজন এবং এমনকি সেই সময়ের জন্য একচেটিয়া গেমটি জয়ের জন্য কিছু অনন্য উপায়ও সরবরাহ করে। সিআইভি 7গেমের অগ্রগতির সাথে সাথে যে ধরণের সভ্যতা থেকে বেছে নিতে পারে তার জন্য অনেক নেতারও নতুন র‌্যামিকেশন রয়েছে। প্রথম কয়েকটি টার্নে কী করা উচিত তা জেনে যে কোনও নতুন যুগ শুরু করার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বেছে নেওয়ার জন্য সঠিক সভ্যতা জানা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সিআইভি 7 এর বয়স সিস্টেম কীভাবে কাজ করে



সিআইভি 7 তিনটি স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত



সভ্যতা 7 তিনটি স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত হয়প্রাচীনত্ব বয়স দিয়ে শুরু। গেমের বর্তমান বয়সের একটির সাথে পদক্ষেপগুলি শেষ করে অগ্রসর হতে পারে সিআইভি 7এর উত্তরাধিকার পাথ, বিজ্ঞান বা সংস্কৃতি হিসাবে গেমের বিভিন্ন দিককে উত্সর্গীকৃত অনুসন্ধানগুলির একটি সিরিজ। নির্দিষ্ট মাইলফলকগুলিতে পৌঁছে যাওয়া একক সভ্যতা পুরো গেমের জন্য বয়সকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং একবারে সমস্ত খেলোয়াড়ের জন্য বয়সের রূপান্তর করবে। এর অর্থ হ’ল, যদিও কিছু সভ্যতা একটি নির্দিষ্ট বয়সে এগিয়ে যেতে পারে এবং পরবর্তীটির জন্য কিছু সুবিধা অর্জন করতে পারে, তবে কোনও সভ্যতা কখনও খুব বেশি পিছনে থাকবে না।

সম্পর্কিত কোন সময় সিআইভি 7 আপনার অঞ্চলে লাইভ হয় (প্রাথমিক অ্যাক্সেস পিসি এবং কনসোল প্রকাশের তারিখগুলি) যদিও সিআইভি 7 সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে একই দিনে চালু হচ্ছে, সঠিক সময় খেলোয়াড়রা এটি অ্যাক্সেস করতে পারে অঞ্চল, কনসোল এবং সংস্করণ অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে।

কিছু বয়সহীন ইউনিট এবং আপগ্রেড প্রতিটি বয়সের শেষে বহন করবেতবে অন্যরা সময় হারিয়ে যাবে। সভ্যতাগুলি কেবল এক বয়স থেকে অন্য বয়স পর্যন্ত ছয়টি ইউনিট বহন করতে পারে, সুতরাং যদি কোনও সিভির পরের বয়সে একটি বিশাল সেনাবাহিনী থাকে তবে এটি আকারে কেটে যাবে। যাইহোক, বয়সের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হ’ল সভ্যতার খেলার জন্য উপলব্ধ।

প্রতিটি বয়স সিআইভি 7 চয়ন করার জন্য উপলব্ধ সভ্যতার নিজস্ব রোস্টার রয়েছে। In the past, players would simply pick one civilization and play it for the entire game, but now players will play three different civilizations throughout a single game. প্রতিটি সভ্যতার নিজস্ব অনন্য বোনাস, ইউনিট এবং আপগ্রেড রয়েছে, তাই নির্বাচিত সভ্যতা বাকি গেমের উপর বড় প্রভাব ফেলবে।

প্রাচীনত্ব বয়সের শুরুতে কী করবেন



কাছের প্রতিবেশীদের সাথে একটি মূলধন এবং সম্পর্ক স্থাপন করুন



প্রতিটি সভ্যতা কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠাতা ইউনিটের সাথে প্রাচীনত্বের বয়স শুরু করবে, যা তাদের প্রথম শহর তৈরি করতে ব্যবহৃত হবে। এখনই একটি রাজধানী শহর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবত সেরা পদক্ষেপ প্রাচীনত্ব বয়সের শুরুতে। এমনকি যদি কোনও প্রতিষ্ঠাতা নিখুঁত স্থানে শুরু না করে তবে এটি খুব দ্রুত প্রসারিত হবে এবং উত্পাদন এবং শহরের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে খুব বেশি পিছিয়ে যাওয়ার চেয়ে এটি আরও ভাল। এটি বিশেষত কঠোর অসুবিধার ক্ষেত্রে সত্য যেখানে অন্যান্য সভ্যতা তাদের সম্পদ উত্পাদনকে উত্সাহ দেবে।

প্রথম শহর প্রতিষ্ঠার পরে, একটি ভাল প্রথম উত্পাদন একটি স্কাউট। জমিটির একটি স্তর পাওয়া, পরবর্তী বন্দোবস্তটি কোথায় যাওয়া উচিত এবং এই অঞ্চলে উপলভ্য সংস্থানগুলি জানতে পেরে ভাল লাগল। অন্যান্য সভ্যতা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সাথে প্রথমদিকে সাক্ষাত করাও দৃ culture ় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন শুরু করার একটি ভাল উপায়। স্বতন্ত্র শহরগুলির সাথে বন্ধুত্ব করা তাদের ক্রমাগত আক্রমণ থেকে রোধ করতে সহায়তা করতে পারে, যা তাড়াতাড়ি সেট আপ করা কঠিন করে তুলতে পারে। অন্যান্য সভ্যতার সাথে সুন্দর করা বোনাস সরবরাহ করতে পারে এবং আরও দ্রুত প্রাথমিক গেমের মাধ্যমে অগ্রসর হতে সহায়তা করতে পারে।

উত্তরাধিকারের পথগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করার জন্য এটিও ভাল সময়যেহেতু নির্বাচিত সভ্যতা এবং নেতার সংমিশ্রণের জন্য কোন পথটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে তা দেখে বিজয়ের সম্ভাব্য রাস্তা নির্ধারণ করা আরও সহজ করে তুলবে। প্রয়োজনে পরে কৌশলটিতে কিছুটা নমনীয়তা থাকতে পারে, তবে প্রাচীনত্ব যুগে প্রদত্ত উত্তরাধিকারের পথটি সর্বাধিক করে তোলা বিজয়ের রাস্তা প্রতিষ্ঠায় খুব সহায়ক হতে পারে।

অনুসন্ধান বয়সের শুরুতে কী করবেন



বিস্তৃত বিশ্বের জন্য একটি অনুভূতি পান এবং একটি কৌশল বিকাশ শুরু করুন



অনুসন্ধানের বয়স প্রথমবারের মতো খেলোয়াড়দের ভ্রমণ করতে পারে সিআইভি 7এর দূরবর্তী জমি। এটি বিশ্বের যে অংশগুলির প্রাচীনত্ব যুগে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল তার নাম কারণ তারা গভীর সমুদ্রের টাইলস দ্বারা প্লেয়ারের সূচনা পয়েন্ট থেকে পৃথক করা হয়েছিল। অনুসন্ধানের বয়স এই টাইলগুলি অতিক্রম করার ক্ষমতা উন্মুক্ত করে এবং তাই, বিশ্বের অন্যান্য অংশ।

এই বয়সের অনুসন্ধানের দিকটির দিকে ঝুঁকানো শুরু করার একটি ভাল উপায় হতে পারে। প্রযুক্তি গাছের উপর কার্টোগ্রাফি গবেষণা করা আরও বেশি ইউনিটকে বসতি স্থাপনকারী সহ গভীর সমুদ্রের অঞ্চল জুড়ে ভ্রমণ করতে দেবে। এটি সভ্যতাগুলিকে একটি নতুন মহাদেশে একটি পা রাখতে সহায়তা করতে পারে বা কমপক্ষে বিশ্বের অন্যান্য অংশগুলি অন্বেষণ করা এবং নতুন সভ্যতার সাথে সম্পর্ক এবং বাণিজ্য রুট স্থাপন করা আরও সহজ করে তুলতে পারে।

সম্পর্কিত সিআইভি 7 -এ 10 টি বৈশিষ্ট্য যা মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট হ্রাস করবে এই 10 সভ্যতার 7 টি বৈশিষ্ট্যগুলি মাইক্রো ম্যানেজমেন্টকে হ্রাস করবে, যা সিআইভি 6 থেকে ফায়ারাক্সিস এবং সিআইভি খেলোয়াড়দের জন্য একইভাবে উদ্বেগের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেত্র।

বিকল্পভাবে, যদি খেলোয়াড়রা আধিপত্যের মাধ্যমে তাদের প্রারম্ভিক মহাদেশের নিয়ন্ত্রণ লক করতে চায়, তারা পারে যন্ত্রপাতি গবেষণা করে শুরু করুন। এটি তাদের প্রথম অবরোধ ইউনিট দেবে এবং তাদের বসতিগুলি সুরক্ষার জন্য দুর্গ তৈরির দিকে এগিয়ে যাবে। এটি বলেছিল, কেবলমাত্র নতুন সভ্যতার সাথে দেখা করতে এবং বিস্তৃত বিশ্বের জন্য অনুভূতি পেতে কমপক্ষে কয়েকটি অনুসন্ধানী জাহাজ প্রেরণ করা এখনও ভাল।

প্রাচীনত্বের বয়সের মতো, উত্তরাধিকারের পথগুলি বোঝা আবার অনুসন্ধানের যুগে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং সেখানে পরীক্ষা করা একটি ভাল প্রাথমিক পদক্ষেপ রয়েছে। প্রতিটি পথ এবং এর প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকানো একটি ভাল ধারণা, এমনকি যদি তারা আপনার প্রাথমিক প্রাচীনত্ব বয়সের ফোকাস না হয়। নতুন যুগে সাফল্যের জন্য কী বিকল্প রয়েছে এবং অন্যান্য সভ্যতা অর্জনের দিকে কী কাজ করতে পারে তা উভয়ই বোঝা ভাল।

আধুনিক যুগের শুরুতে কী করবেন



আপনি কীভাবে গেমটি জিততে চান তা চয়ন করুন



সিআইভি 7এর আধুনিক যুগের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া সবচেয়ে কঠিন কারণ এটি খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক পরিবর্তিত হবে। এই বয়সের শুরুতে সবচেয়ে ভাল কাজটি হ’ল এই বিন্দু অবধি আপনার কৌশলটির উপর নির্ভরশীল। এটি বলেছিল, আধুনিক যুগের শুরুতে সমস্ত খেলোয়াড়ের একটি জিনিস করা উচিত এবং এটি কোনটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সিআইভি 7অনুসরণ করার জন্য নতুন বিজয় শর্ত।

এমনকি যদি কোনও সভ্যতা এই বিন্দু পর্যন্ত একাধিক উত্তরাধিকারের পথগুলির মধ্যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে সম্ভবত আধুনিক যুগের শুরুতে একটি শেষ লক্ষ্য হিসাবে একটিকে বেছে নেওয়া ভাল সভ্যতা 7এই চূড়ান্ত যুগে বিজয়ের পরিস্থিতি উপলব্ধ হয়ে যায়। একক-মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আরও দ্রুত নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং একটি বিজয় শর্তটি উন্মুক্ত করা আরও সহজ করে তুলবে। অন্যান্য সমস্ত সভ্যতা এখন তাদের বিজয়ের পথে কাজ করার সাথে সাথে, চেষ্টা করার এবং কিছুটা করার জন্য কম সময় রয়েছে।