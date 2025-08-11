প্রতিটি ভূমিকার জন্য আদর্শ অভিনেতা

কেপপ ডেমোন শিকারি সত্যিকারের পপ সংস্কৃতি সংবেদন হয়ে উঠেছে, এবং আইপি সম্প্রসারণের পরবর্তী পদক্ষেপে প্রিয় অ্যানিমেটেড চরিত্রগুলির লাইভ-অ্যাকশন সংস্করণগুলি ing ালাই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। 20 জুন এর প্রকাশের পর থেকে কেপপ ডেমোন শিকারি বিশ্বজুড়ে নেটফ্লিক্স ভিউয়ারশিপ এবং সংগীত স্ট্রিমিং নম্বর উভয় ক্ষেত্রেই রেকর্ডকে ঝড় দিয়ে বিশ্বকে নিয়েছে।
ইতিমধ্যে, একটি সিক্যুয়াল এবং এমনকি একটি লাইভ-অ্যাকশন কথা বলে কেপপ ডেমোন শিকারি ফিল্মের সাফল্যের পিছনে সৃজনশীল দলের সাথে সাক্ষাত্কারে বুদবুদ হয়ে উঠছেন, যদিও এখনও কোনও নির্দিষ্ট কিছু নিশ্চিত করা যায়নি। সিরিজটি যদি সত্যই traditional তিহ্যবাহী চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রসারিত হয়, এটি সিনেমার চরিত্রগুলির ক্যারিশমা ক্যাপচারের অযোগ্য কাজের মুখোমুখি হবে বাস্তব মানুষের সাথে।
লাইভ-অ্যাকশন কাস্টিংয়ের একক বৃহত্তম বাধা কেপপ ডেমোন শিকারি মুভিটি প্রকৃত সুপারস্টার-স্তরের কে-পপ পারফর্মারদের সন্ধান করবে যারা এখনও ভাল পারফরম্যান্সে পরিণত হওয়ার ব্যবস্থা করার সময় ফিল্মের অযৌক্তিকভাবে জনপ্রিয় সাউন্ডট্র্যাকের সাথে ন্যায়বিচার করতে পারে। এটি একটি বিরল প্রতিভা যা হান্টার/এক্স বা সাজা বয়েজের সদস্যদের একজনকে চিত্রিত করতে যথেষ্ট অভিনয় করতে, গান করতে এবং নাচতে পারে।
যাইহোক, এই সীমাবদ্ধতাগুলি বিপরীতভাবে বাছাই করা সহজ করে তোলে কে সমালোচনামূলকভাবে প্রশংসিত চরিত্রগুলি খেলার যোগ্য হবে কেপপ ডেমোন শিকারি। ফ্যান-কাস্টিংটি ইচ্ছা পূরণে একটি অনুশীলন হতে পারে, কারণ ব্যস্ত তারকারা যারা সমস্ত সঠিক নোটকে আঘাত করেন তাদের লাইভ-অ্যাকশন মুভিতে অভিনয় করার মতো সময় থাকতে পারে না, তবে এর অর্থ এই নয় যে এটি চেষ্টা করার মতো নয়।
10
রুমী হিসাবে জেনি
প্রাথমিক নায়ক হিসাবে, রুমি হলেন একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কেপপ ডেমোন শিকারি লাইভ-অ্যাকশন মুভিটির জন্য সঠিক পেতে কাস্ট করুন। বাস্তব জীবনের অন্যতম জনপ্রিয় কে-পপ গার্ল গ্রুপের সদস্যের একজন সদস্যের চেয়ে বেশি সম্মানের দাবিদার নয়, জেনি। জেনি ব্ল্যাকপিংকের প্রধান কণ্ঠশিল্পীবাস্তব বিশ্বের কে-পপের একটি প্রকৃত পরাশক্তি যাকে হান্টার/এক্স থেকে ভারী অনুপ্রেরণা নিয়েছিল।
জেনি যেমন রুমির মতো নিখুঁত হবে তিনি তার নিজের পোশাকের শীর্ষস্থানীয় ভূমিকায় থাকতে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, জেনি আসলে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিভাবান অন-স্ক্রিন পারফরম্যান্স রয়েছে, এইচবিও’র আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতিমা ডায়ান হিসাবে। রুমির জটিল সংবেদনশীল পটভূমি মূর্ত করার জন্য অবশ্যই তার দৃ strong ় অভিনয় চপ রয়েছে এবং তিনি প্রকল্পটিতে যে তারকা শক্তি আনবেন তা অনিচ্ছাকৃত হবে।
9
চ্যাম্প
শো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার দাবি করা আরেকটি চরিত্র হলেন সাজা বয়েজ এবং রুমির চঞ্চল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রধান সদস্য জিনু। তার নকল প্রকৃতি, অনায়াস কবজ এবং সম্মোহিত গাওয়া ভয়েসের চেয়েও বেশি কিছু ভাল উপযুক্ত হবে জিনুর জন্য একটি মৃত রিঞ্জার অ্যাস্ট্রো খ্যাতির চা ইউন-উ একের চেয়েও বেশি উপায়ে।
যদিও চা তার ছেলে ব্যান্ডের নেতা না হলেও জিনু সাজা বয়েজের তারকা, তার একটি দুর্দান্ত অভিনয় জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে, যেমন আশ্চর্যজনক কে-নাটকগুলিতে উপস্থিত হয়েছিলেন আমার উজ্জ্বল জীবন এবং অ্যাকশন থ্রিলার পছন্দ ডেসিবেল। চা এর অ্যাঞ্জেলিক গাওয়ার কণ্ঠস্বর, ইংরেজিতে সাবলীলতা রয়েছে এবং জিনুকে মূর্ত করার জন্য তাঁর বালক কবজ রয়েছে।
8
চিড়িয়াখানা এবং জোয়
হান্টার/এক্স এর হৃদয় এবং আত্মা, জোয়ির একটি সুখী-ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে তারা রাক্ষসদের হত্যা করার গুরুতর ব্যবসায়কে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং আন্তর্জাতিক স্টারডমের চাপ। জোয়ের জন্য নিখুঁত ফিট খুঁজে পেতে, একজনকে অবশ্যই চুউ, একজন গায়ক, অভিনেতা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গার্ল গ্রুপ লুনার প্রাক্তন সদস্য ছাড়া আর দেখতে পাবেন না।
চুরের সু-প্রকৃতির দানশীলতা এবং তার নিজের স্ব-উত্পাদিত ওয়েব সিরিজে বিশ্বব্যাপী বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা আশাবাদী স্পিরিট জোয়ের সূচক এর জন্য পরিচিত। এটিও সহায়তা করে যে তিনি একজন দক্ষ অভিনেতাও, রোমান্টিক কমেডি সিরিজে বিশ্বজুড়ে মনোমুগ্ধকর শ্রোতারা আমার বান্ধবী মানুষ!।
7
মীরা হিসাবে sinb
হান্টার/এক্স ত্রয়ীর মারাত্মক, স্টোইক ব্যাকবোন, মীরা হলেন একজন সজ্জিত যোদ্ধা এবং অনবদ্য অভিনয়শিল্পী যার একাধিক অঙ্গনে অবিচল দৃ determination ় সংকল্প চিত্রিত করা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হবে। ভাগ্যক্রমে, সিএনবি, একজন গায়ক, নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেতা যিনি দুটি কে-পপ প্রতিমা গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, জিফ্রেন্ড এবং ভিভিজের আকারে নিখুঁত উত্তরটি বিদ্যমান।
সিএনবি যে ধরণের বরফ মুখের অভিব্যক্তি মীরা সক্ষম তার জন্য কুখ্যাতএমনকি যদি তার নীচে তার সত্য ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি অন্য গল্প। যদিও তার অভিনয়ের কম অভিজ্ঞতা রয়েছে, কেবল একটি শিশুদের শোতে উপস্থিত হয়েছিল আমার বাহুতে পরীরাসিএনবি অবশ্যই মিরার ত্বকের নিচে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল এবং অতীতে একই রকম লাল চুলের স্টাইলটি দুলতে দেখা গেছে।
6
অ্যাবি হিসাবে সান
সাজা ছেলেদের সহায়ক সদস্যদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যারা তাদের নেতার তুলনায় স্পটলাইটে অনেক কম বৈশিষ্ট্য এবং সময় পান, বিস্তৃত অভিনয়ের অভিজ্ঞতা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি তাদের ব্যক্তিত্ব যা একটি সংক্ষিপ্ত স্ন্যাপশটে ধরা পড়তে হবে, তবে অ্যাবি সাজার ক্ষেত্রে চই সান এর অভিনয় দক্ষতা এবং আইডল অভিজ্ঞতা উভয়ই প্রয়োজনীয়।
ছেলে গ্রুপ আতিজের বিশেষত নির্মিত লিড কণ্ঠশিল্পী হিসাবে, সান প্রমাণ করেছে। তাইকোয়ান্ডোতে তৃতীয় ড্যান ব্ল্যাকবেল্ট হিসাবে তাঁর বাস্তব জীবনের দক্ষতা লাইভ-অ্যাকশনের জন্য দুর্দান্ত হবে কেপপ ডেমোন শিকারি সিনেমার লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি, এবং তিনি অ্যাবির উজ্জ্বল লালচে-গোলাপী চুলের জন্য একটি সখ্যতা প্রমাণ করেছেন।
5
রোম্যান্স হিসাবে ফেলিক্স
সাজা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে চটকদার, রোম্যান্স একটি স্ট্যান্ডআউট চরিত্র যা প্রলোভনের প্রতি তাঁর অটল প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত। আইডল শিল্পটি এই প্রত্নতাত্ত্বিক দিয়ে পাকা হলেও, রোম্যান্স তার রোমান্টিক প্রকৃতিটিকে প্রাণবন্ত করার জন্য বিপথগামী বাচ্চাদের খ্যাতির ফেলিক্সের মতো ভারী হিটারের দাবিদার। ফেলিক্স হ’ল বিরল ধরণের ফ্যাশন স্টার যা আসলে রোম্যান্সের অতিরঞ্জিত সোয়াগারকে লাইভ-অ্যাকশনে আনার আশা থাকতে পারে।
ফেলিক্সের স্বাক্ষর প্ল্যাটিনাম-স্বর্ণকেশী মুললেটটি রোম্যান্সের ভয়াবহ কার্টুন হেয়ারডোর খুব সাহসী এবং তিনি বিশ্বের কয়েকজন পুরুষের মধ্যে একজন হতে পারেন যারা প্রকৃত জীবনে এটি সরিয়ে ফেলতে পারে। এছাড়াও একটি তাইকোয়ান্দো প্র্যাকটিশনার, ফেলিক্স সিনেমার অ্যাকশন কোরিওগ্রাফিতে কোনও ঝোঁক রাখবেন না এবং তার র্যাপিং দক্ষতাগুলির জন্য একটি ঘনিষ্ঠ ম্যাচ কেপপ ডেমোন শিকারি‘সংগীত।
4
রহস্য হিসাবে জুনজি
তাঁর নামের সাথে সত্য, রহস্যটি সাজা বয়েজের সবচেয়ে মায়াময় সদস্য এবং পুরো কাস্ট কেপপ ডেমোন শিকারি সাধারণভাবে, এমনকি তার বেশিরভাগ মুখ লুকিয়ে রয়েছে। সমস্ত সততার সাথে, এটি রহস্যটি সঠিকভাবে চিত্রিত করার মতো অভিনয় করার ক্ষমতা গ্রহণ করবে না এবং কাঁচা ভাইবসের দিক থেকে, একমাত্র খ্যাতির জুনজির চেয়ে আরও ভাল ফিট কল্পনা করা শক্ত।
তাঁর দলের প্রধান কণ্ঠশিল্পী, জুনজির অবশ্যই রাক্ষসী প্রতিমা হিসাবে অভিনয় করার প্রয়োজনীয় সংগীত ক্ষমতা রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি এর আগে রহস্যের ট্রেডমার্কের চোখের আচ্ছাদন ব্যাংগুলির সাথে একটি দুর্দান্তভাবে অনুরূপ চেহারা তৈরি করেছেন, সম্ভবত প্রথম স্থানে রহস্যের চেহারা পিছনে অনুপ্রেরণা হচ্ছে। জুনজিকে কেবল এই সত্যের প্রতি নিখুঁত শ্রদ্ধার বাইরে রহস্য খেলতে হবে, অন্য কিছু না হলে।
3
শিশু হিসাবে পার্ক জি-হুন
বেবি সাজা শিশুদের মতো হিমসি এবং বালক কবজকে একটি অযৌক্তিক ডিগ্রীতে ধারণাটি মূর্ত করে তোলে, নিজেকে প্রপস, পাউটিং এবং আক্ষরিক অর্থে বলার মাধ্যমে আক্ষরিক শিশু হিসাবে বিপণন করে “”গু গু গাগা“একটি ক্যাচফ্রেজ হিসাবে। যদিও পার্ক জি-হুন লাইভ-অ্যাকশনের জন্য সম্ভাব্য কাস্টের মধ্যে অন্যতম সজ্জিত অভিনেতা কেপপ ডেমোন শিকারিতিনি যে ভূমিকাটির জন্য নিখুঁত হতে চান তা অস্বীকার করা শক্ত।
পার্ক প্রথমে কে-পপ বয় গ্রুপের সদস্য হিসাবে খ্যাতিতে উঠেছিল, তবে শিশু অভিনেতা হিসাবে শো ব্যবসায়ে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। পপ আইডল মঞ্চে একটি শিশুসুলভ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবশ্যই তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাঁর ক্লিন-শেভেন আপিল কেবল তার চিত্তাকর্ষক অভিনয় কেরিয়ারকে অগ্রাহ্য করতে পারে যখন আসে যখন তিনি লাইভ-অ্যাকশনে অভিনয় করা উচিত কেপপ ডেমোন শিকারি।
2
সেলিন হিসাবে হান হায়ো-জু
বর্ণালীটির পোলার বিপরীত প্রান্তে, সেলিন সবচেয়ে পরিপক্ক, গুরুতর সদস্য কেপপ ডেমোন শিকারি কাস্ট, রুমির মা ব্যক্তিত্ব এবং রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরামর্শদাতা হিসাবে অভিনয় করা। যদিও তিনি পূর্বে নিজেই একটি মেয়ে গ্রুপের অংশ ছিলেন, সেলিন খুব বেশি গান করেন না, যার অর্থ লাইভ-অ্যাকশন চলচ্চিত্রের কাস্টিং বিভাগ একটি শক্তিশালী অভিনেতার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।
সেলিনের বয়সসীমার সম্মানিত কোরিয়ান অভিনেতাদের ক্ষেত্রে, হান হায়ো-জু নিখুঁত ক্যাচ হতে পারে। পিরিয়ড এপিকগুলিতে তার উপস্থিতির জন্য সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করা ডং ইয়ে এবং মত শো উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, হান সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল অ্যাঙ্করকে একটি সত্য ওজন ধার দিতে পারেঅতীতের দৈত্য শিকারীদের উস্কে দিচ্ছে।
1
ববি চরিত্রে জুন সিওক-হো
হান্টার/এক্স এর ঝাপটানো এবং স্নেহময় পরিচালক, ববি আরও হাস্যকর চরিত্র, যার জন্য গুরুতর কৌতুক প্রতিভা সহ একজন অভিনেতার প্রয়োজন হবে। চেহারা এবং কৌতুকপূর্ণ দক্ষতার উভয় ক্ষেত্রে, জুন সিওক-হো ববির জন্য একটি মৃত রিঞ্জার।
Historical তিহাসিক নাটক সিরিজে অযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেটের মতো ভূমিকায় প্রদর্শিত হয়েছে কিংডম, জুন ধরণের ব্যালিং ব্যাকগ্রাউন্ড চরিত্র হিসাবে আশ্চর্যজনক এটি তার হাসিখুশি অ্যান্টিক্স সহ ইতিমধ্যে একটি সুদৃ .় কাস্টকে সমর্থন করে। অতি সম্প্রতি, জুন চই উ-সিক ইন হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তারকা শক্তি অর্জন করেছে স্কুইড গেমএকটি লাইভ-অ্যাকশনে একটি প্রয়োজনীয় উত্সাহ কেপপ ডেমোন শিকারি‘পশ্চিমে মার্কি ভ্যালু।