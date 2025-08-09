প্রতিবন্ধী স্লুরের তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার পরে জেমি বোরথউইকের ইস্টেন্ডার্স রিটার্ন ‘নিশ্চিত’ সাবান

জেমি বোরথউইকের ইস্টেন্ডার্সে ফিরে আসা আসন্ন, প্রতিবন্ধী স্লুর ব্যবহারের জন্য তাকে স্থগিত করার তিন মাস পরে আসন্ন বলে জানা গেছে।
অভিনেতা, ৩১, জুনে শিরোনাম করেছিলেন যখন তিনি গত নভেম্বরে কঠোরভাবে কম ডান্সিংসের ব্ল্যাকপুলের বিশেষে আক্রমণাত্মক মন্তব্য ব্যাকস্টেজ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়েছিল।
জেমিকে একটি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে বিবিসি থেকে তার নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং মনিবদের একটি বিবৃতি জারি করে তার মন্তব্যকে ‘পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছিল।
তারা যোগ করেছে, ‘এর জন্য আমাদের শক্তিশালী প্রক্রিয়া রয়েছে’ মেট্রোজেমি যা বলেছিলেন তা ঘোষণা করে ‘কোনওভাবেই মান বা মান প্রতিফলিত করে না [they] বিবিসিতে ধরে রাখুন এবং আশা করুন। ‘
জে ব্রাউন তারকা ঘটনাটি প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই ‘আন্তরিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে’ ক্ষমা চেয়েছিলেন, দাবি করেছেন যে তিনি ‘আমি যে অবমাননাকর শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং এর অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি’।
‘এখন আমি সচেতন, আমি এই শব্দটি ব্যবহার করে গভীরভাবে বিব্রত বোধ করছি এবং আমি যেভাবে করেছি সেভাবে এটি পরিচালনা করেছি। এটা ভুল ছিল, ‘তিনি যোগ করেছেন।
‘আমি যখন ভিডিওটি তৈরি করি তখন আমি উত্তেজিত হয়ে মুহুর্তে ধরা পড়েছিলাম। আবার, এটি কোনও অজুহাত নয়। তবে আমার আফসোসযোগ্য ক্রিয়াগুলি আমার মতামত বা আমি কে এর সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি নয় ”
যদিও জেমি তার ইস্টেন্ডার্স নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগের পরে সপ্তাহগুলিতে কিছুটা কম প্রোফাইল রেখেছিল, তবে বলা হয়েছে যে তিনি এখন সেটে ফিরে এসেছেন।
অনুযায়ী সূর্যতিনি পরের মাসে আবার চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন।
জেমির কাজে ফিরে আসা পরিস্থিতিগুলির বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, এবং বিবিসি আরও কিছু প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল।
তবে একজন মুখপাত্র বলেছেন মেট্রো: ‘যদিও আমরা কোনও স্বতন্ত্র বিষয়ে মন্তব্য করি না, প্রতিটি কেস সর্বদা তার নিজস্ব তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
‘আমরা আমাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট যে অনুপযুক্ত আচরণ এবং ভাষা সহ্য করা হবে না।’
ইস্টেন্ডার্সে ফিরে যাওয়ার আগে জেমির সাথে কী কথোপকথন হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে প্রচারকরা তাকে অতিরিক্ত অক্ষমতা সচেতনতা প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
দাতব্য স্কোপ, যা ‘অক্ষমতার প্রতি মনোভাবকে রূপান্তর করতে, অন্যায় মোকাবেলা করতে এবং অনুপ্রেরণা কর্মকাণ্ডে’ কাজ করে, বিশেষত কণ্ঠস্বর হয়েছে, ডাঃ শানি ধান্দার বলেছিলেন: ‘এই গল্পটি সম্পর্কে আমাকে সবচেয়ে বেশি হতবাক করেছে জেমি শোতে প্রায়শই জ্যানেট নামে পরিচিত, যিনি ডাউন সিনড্রোম রয়েছে।
‘তাঁর চরিত্রটি এমনকি এক পর্যায়ে তার স্টেপডাদও ছিল।’
ইস্টেন্ডার্স অনুরাগী যোগ করেছেন, ‘তিনি কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে সরাসরি কথাটি বলেননি, তবে এখনও ভাষা এত গুরুত্বপূর্ণ।’
এদিকে, ব্ল্যাকপুল কাউন্সিলের টোরিগুলির নেতা পল গ্যালি প্রকাশ্যে জেমিকে শহরে ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ‘সদস্যদের সাথে দেখা করতে’ [their] সম্প্রদায় এবং ‘তাঁর কথাগুলি কীভাবে আঘাতের কারণ হয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে শুনুন’।
যোগ করার পরে তাঁর পক্ষে ‘ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাওয়ার’ সুযোগ রয়েছে, নেতা যুক্তি দিয়েছিলেন: ‘বিবিসি কোনও বিবৃতি ছাড়িয়ে কোনও দৃশ্যমান কাজ ছাড়াই তার স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে একটি উদ্বেগজনক বার্তা প্রেরণ করে: সেলিব্রিটিরা সত্যিকারের পরিণতি ছাড়াই আপত্তিজনক, ক্ষমা চাইতে এবং চালিয়ে যেতে পারে।’
জেমির মূল ফুটেজে স্লুর ব্যবহার করে তাকে এই কথাটি শোনা যায়: ‘ব্ল্যাকপুল, উপায়। সূর্য অনুসারে পরম এম ******** এস ‘, যিনি রেকর্ডিং পেয়েছেন।
সেই সময় উইন ইভান্সের সাথে ব্যাকস্টেজ, ওয়েলশ অপেরা গায়ক তখন বলেছিলেন: ‘ওহে আমার god শ্বর।’
২০০ 2006 সালে ইস্টেন্ডার্সে যোগদানকারী জেমি তার ক্ষমা চাওয়ার বক্তব্য জারি হওয়ার পর থেকে স্লুর ব্যবহারের বিষয়ে আর কথা বলেননি।
তবে, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি জিনিসগুলি সঠিক রাখতে চান, ঘোষণা করে: ‘কিছু খারাপ পছন্দের কারণে আমার পথে আসা কর্মফলকে আমি গ্রহণ করি।’
তিনি ‘আমার জীবনে অন্যায় লেখার চেষ্টা করছেন’, তিনি কীভাবে ‘পুরো পরিস্থিতি পরিচালনা করেছিলেন’ তা নিয়েও অনুশোচনা অনুভব করেছেন।
সিরিজটি শেষ হওয়ার পরপরই জেমির কঠোরভাবে বিতর্কে নেমে এসেছিল এবং ক্রিস ম্যাককসল্যান্ড গ্লিটার বল ট্রফি তুলে নিয়েছিল।
এপ্রিল মাসে, বার্মিংহামের লাইভ ট্যুরে যৌন খেলনা ব্যাকস্টেজের সাথে তাঁর এবং উইনির একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাদের মনিবদের দ্বারা শাস্তিযুক্ত দেখেছিল।
গোকম্পারে ফ্রন্টম্যান উইনকে অনুপযুক্ত আচরণের জন্য সফর থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগে এটি ঘটেছিল, যার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন।
এছাড়াও সেই মাসে, দাবি করা হয়েছিল যে জেমি তার বান্ধবীর সাথে কঠোরভাবে চলাকালীন প্রতারণা করেছিলেন।
জেমি, যার প্রো অংশীদার ছিলেন মিশেল তাসিয়াক্কাস, তার যৌন খেলনা কেলেঙ্কারির খবরটি ভেঙে যাওয়ার পরেই ক্লো স্ট্র্যান্ড দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
তাঁর প্রাক্তনদের নিকটবর্তী ব্যক্তিরা পরে দাবি করেছিলেন যে তিনি কঠোরভাবে চিত্রগ্রহণের সময় এবং সফরের পথে চলাকালীন তিনি উভয়ের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলেন।
জেমি প্রকাশ্যে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেননি।
