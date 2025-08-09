You are Here
প্রতিবন্ধী স্লুরের তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার পরে জেমি বোরথউইকের ইস্টেন্ডার্স রিটার্ন ‘নিশ্চিত’ সাবান
News

প্রতিবন্ধী স্লুরের তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার পরে জেমি বোরথউইকের ইস্টেন্ডার্স রিটার্ন ‘নিশ্চিত’ সাবান

টিএক্স তারিখ: 15-07-2025, টিএক্স সপ্তাহ: 28, অবরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত: 08-07-2025 00: 00: 00, বিবরণ: *** মঙ্গলবার 8 জুলাই 2025 *** অবধি নিষেধ
জেমি বোরথউইক ইস্টেন্ডার্সের সেটে ফিরে আসছেন (ছবি: বিবিসি)

জেমি বোরথউইকের ইস্টেন্ডার্সে ফিরে আসা আসন্ন, প্রতিবন্ধী স্লুর ব্যবহারের জন্য তাকে স্থগিত করার তিন মাস পরে আসন্ন বলে জানা গেছে।

অভিনেতা, ৩১, জুনে শিরোনাম করেছিলেন যখন তিনি গত নভেম্বরে কঠোরভাবে কম ডান্সিংসের ব্ল্যাকপুলের বিশেষে আক্রমণাত্মক মন্তব্য ব্যাকস্টেজ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়েছিল।

জেমিকে একটি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে বিবিসি থেকে তার নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং মনিবদের একটি বিবৃতি জারি করে তার মন্তব্যকে ‘পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

তারা যোগ করেছে, ‘এর জন্য আমাদের শক্তিশালী প্রক্রিয়া রয়েছে’ মেট্রোজেমি যা বলেছিলেন তা ঘোষণা করে ‘কোনওভাবেই মান বা মান প্রতিফলিত করে না [they] বিবিসিতে ধরে রাখুন এবং আশা করুন। ‘

জে ব্রাউন তারকা ঘটনাটি প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই ‘আন্তরিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে’ ক্ষমা চেয়েছিলেন, দাবি করেছেন যে তিনি ‘আমি যে অবমাননাকর শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং এর অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি’।

‘এখন আমি সচেতন, আমি এই শব্দটি ব্যবহার করে গভীরভাবে বিব্রত বোধ করছি এবং আমি যেভাবে করেছি সেভাবে এটি পরিচালনা করেছি। এটা ভুল ছিল, ‘তিনি যোগ করেছেন।

শিরোনাম: ইস্টেন্ডার্স, ইপি নম্বর:, টিএক্স তারিখ: 12-10-2022, টিএক্স সপ্তাহ :, অবরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত:, মানুষ: জে মিচেল (জেমি বোরথউইক), বর্ণনা:, কপিরাইট: বিবিসি, ক্রেডিট লাইন: বিবিসি/জ্যাক বার্নেস/কিয়েরন ম্যাককারন
অভিনেতা জুনে এটি প্রকাশের পরে স্থগিত করা হয়েছিল তিনি একটি স্লুর ব্যবহার করেছিলেন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

‘আমি যখন ভিডিওটি তৈরি করি তখন আমি উত্তেজিত হয়ে মুহুর্তে ধরা পড়েছিলাম। আবার, এটি কোনও অজুহাত নয়। তবে আমার আফসোসযোগ্য ক্রিয়াগুলি আমার মতামত বা আমি কে এর সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি নয় ”

যদিও জেমি তার ইস্টেন্ডার্স নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগের পরে সপ্তাহগুলিতে কিছুটা কম প্রোফাইল রেখেছিল, তবে বলা হয়েছে যে তিনি এখন সেটে ফিরে এসেছেন।

অনুযায়ী সূর্যতিনি পরের মাসে আবার চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন।

জেমির কাজে ফিরে আসা পরিস্থিতিগুলির বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, এবং বিবিসি আরও কিছু প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল।

তবে একজন মুখপাত্র বলেছেন মেট্রো: ‘যদিও আমরা কোনও স্বতন্ত্র বিষয়ে মন্তব্য করি না, প্রতিটি কেস সর্বদা তার নিজস্ব তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

‘আমরা আমাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট যে অনুপযুক্ত আচরণ এবং ভাষা সহ্য করা হবে না।’

ইউকে, আয়ারল্যান্ড বা বেনেলাক্স দেশগুলিতে ব্যবহারের জন্য কেবল বিবিসি হ্যান্ডআউট ফটো উইন ইভান্স (বাম) এবং জেমি বোরথউইকের এই সন্ধ্যার এই পর্বে কঠোরভাবে - এটি দুটি লাগে। ইস্যু তারিখ: সোমবার 18 নভেম্বর, 2024। পিএ ফটো। পিএ স্টোরি শোবিজ কঠোরভাবে দেখুন। ফটো ক্রেডিটটি পড়া উচিত: সম্পাদকদের কাছে বিবিসি/পিএ ওয়্যার নোট: ইস্যু পরে 21 দিনের বেশি ব্যবহারের জন্য নয়। আপনি বর্তমান বিবিসি প্রোগ্রামিং, কর্মী বা অন্যান্য বিবিসি আউটপুট বা ইস্যুর 21 দিনের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ প্রচার বা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি চার্জ ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন। সেই সময়ের পরে যে কোনও ব্যবহার অবশ্যই বিবিসি চিত্র প্রচারের মাধ্যমে সাফ করা উচিত। ক্যাপশনে বর্ণিত হিসাবে বিবিসি এবং যে কোনও নামী ফটোগ্রাফার বা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকের কাছে চিত্রটি ক্রেডিট করুন।
জেমিকে উইন ইভান্সের সংস্থায় অবমাননাকর শব্দটি বলে ধরা হয়েছিল (ছবি: বিবিসি/পিএ ওয়্যার)
বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: অ্যান্টনি ডেভলিন/হোগান মিডিয়া/শাটারস্টক (15102129au) জেমি বোরথউইক, তশা ঘৌরি, উইন ইভান্স, সারা হ্যাডল্যান্ড, জেবি গিল, মন্টেল ডগলাস এবং শায়েন ওয়ার্ড কঠোরভাবে লাইভ ট্যুর লঞ্চ, ফোটোকল, বার্মিংহাম, বার্মিংহাম, ইউকে -
টিভি তারকারা একসাথে কঠোরভাবে 2024 এ প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং লাইভ ট্যুরেও গিয়েছিলেন (ছবি: অ্যান্টনি ডেভলিন/হোগান মিডিয়া/শাট)

ইস্টেন্ডার্সে ফিরে যাওয়ার আগে জেমির সাথে কী কথোপকথন হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে প্রচারকরা তাকে অতিরিক্ত অক্ষমতা সচেতনতা প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

দাতব্য স্কোপ, যা ‘অক্ষমতার প্রতি মনোভাবকে রূপান্তর করতে, অন্যায় মোকাবেলা করতে এবং অনুপ্রেরণা কর্মকাণ্ডে’ কাজ করে, বিশেষত কণ্ঠস্বর হয়েছে, ডাঃ শানি ধান্দার বলেছিলেন: ‘এই গল্পটি সম্পর্কে আমাকে সবচেয়ে বেশি হতবাক করেছে জেমি শোতে প্রায়শই জ্যানেট নামে পরিচিত, যিনি ডাউন সিনড্রোম রয়েছে।

‘তাঁর চরিত্রটি এমনকি এক পর্যায়ে তার স্টেপডাদও ছিল।’

ইস্টেন্ডার্স অনুরাগী যোগ করেছেন, ‘তিনি কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে সরাসরি কথাটি বলেননি, তবে এখনও ভাষা এত গুরুত্বপূর্ণ।’

এদিকে, ব্ল্যাকপুল কাউন্সিলের টোরিগুলির নেতা পল গ্যালি প্রকাশ্যে জেমিকে শহরে ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ‘সদস্যদের সাথে দেখা করতে’ [their] সম্প্রদায় এবং ‘তাঁর কথাগুলি কীভাবে আঘাতের কারণ হয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে শুনুন’।

যোগ করার পরে তাঁর পক্ষে ‘ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাওয়ার’ সুযোগ রয়েছে, নেতা যুক্তি দিয়েছিলেন: ‘বিবিসি কোনও বিবৃতি ছাড়িয়ে কোনও দৃশ্যমান কাজ ছাড়াই তার স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে একটি উদ্বেগজনক বার্তা প্রেরণ করে: সেলিব্রিটিরা সত্যিকারের পরিণতি ছাড়াই আপত্তিজনক, ক্ষমা চাইতে এবং চালিয়ে যেতে পারে।’

যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড বা বেনেলাক্স দেশগুলিতে কেবলমাত্র বিবিসি হ্যান্ডআউট ফটো (বাম থেকে ডান) টেস ডেলি, জেমি বোরথউইক এবং মিশেল সিসিয়াকাস, বিবিসি 1 -তে কঠোরভাবে নাচের ফলাফলের সময় দেখানোর সময় 24 নভেম্বর রবিবার 24 নভেম্বর বন্ধ করে দিয়েছে। ইস্যু তারিখ: রবিবার 24 নভেম্বর, 2024। পিএ ফটো। কঠোরভাবে পিএ স্টোরি শোবিজ দেখুন। ছবির ক্রেডিটটি পড়া উচিত: সম্পাদকদের কাছে গাই লেভি/বিবিসি/পিএ ওয়্যার নোট: ইস্যু পরে 21 দিনের বেশি ব্যবহারের জন্য নয়। আপনি বর্তমান বিবিসি প্রোগ্রামিং, কর্মী বা অন্যান্য বিবিসি আউটপুট বা ইস্যুর 21 দিনের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ প্রচার বা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি চার্জ ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন। সেই সময়ের পরে যে কোনও ব্যবহার অবশ্যই বিবিসি চিত্র প্রচারের মাধ্যমে সাফ করা উচিত। ক্যাপশনে বর্ণিত হিসাবে বিবিসি এবং যে কোনও নামী ফটোগ্রাফার বা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকের কাছে চিত্রটি ক্রেডিট করুন।
দ্য ডান্স শোতে তাঁর বক্তব্যটির মধ্যে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তার জন্য জেমি ক্ষমা চেয়েছিলেন (ছবি: গাই লেভি/বিবিসি/পিএ ওয়্যার)

জেমির মূল ফুটেজে স্লুর ব্যবহার করে তাকে এই কথাটি শোনা যায়: ‘ব্ল্যাকপুল, উপায়। সূর্য অনুসারে পরম এম ******** এস ‘, যিনি রেকর্ডিং পেয়েছেন।

সেই সময় উইন ইভান্সের সাথে ব্যাকস্টেজ, ওয়েলশ অপেরা গায়ক তখন বলেছিলেন: ‘ওহে আমার god শ্বর।’

২০০ 2006 সালে ইস্টেন্ডার্সে যোগদানকারী জেমি তার ক্ষমা চাওয়ার বক্তব্য জারি হওয়ার পর থেকে স্লুর ব্যবহারের বিষয়ে আর কথা বলেননি।

তবে, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি জিনিসগুলি সঠিক রাখতে চান, ঘোষণা করে: ‘কিছু খারাপ পছন্দের কারণে আমার পথে আসা কর্মফলকে আমি গ্রহণ করি।’

তিনি ‘আমার জীবনে অন্যায় লেখার চেষ্টা করছেন’, তিনি কীভাবে ‘পুরো পরিস্থিতি পরিচালনা করেছিলেন’ তা নিয়েও অনুশোচনা অনুভব করেছেন।

সিরিজটি শেষ হওয়ার পরপরই জেমির কঠোরভাবে বিতর্কে নেমে এসেছিল এবং ক্রিস ম্যাককসল্যান্ড গ্লিটার বল ট্রফি তুলে নিয়েছিল।

শিরোনাম: ইস্টেন্ডার্স 40 তম বার্ষিকী, ইপি নম্বর :, টিএক্স তারিখ :, টিএক্স সপ্তাহ: 7 (8), অবরুদ্ধ হওয়া অবধি: 11-02-2025, লোক: লোলা পিয়ার্স (ড্যানিয়েল হ্যারল্ড); জে মিচেল (জেমি বোরথউইক), বিবরণ: 31 মে 2023-লোলা 2023-লোলা ডাইজস, কপিরাইট ডাইজ
দাবি করা হয়েছে যে তিনি সেপ্টেম্বরে চিত্রগ্রহণে ফিরে আসবেন (ছবি: বিবিসি)

এপ্রিল মাসে, বার্মিংহামের লাইভ ট্যুরে যৌন খেলনা ব্যাকস্টেজের সাথে তাঁর এবং উইনির একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাদের মনিবদের দ্বারা শাস্তিযুক্ত দেখেছিল।

গোকম্পারে ফ্রন্টম্যান উইনকে অনুপযুক্ত আচরণের জন্য সফর থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগে এটি ঘটেছিল, যার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন।

এছাড়াও সেই মাসে, দাবি করা হয়েছিল যে জেমি তার বান্ধবীর সাথে কঠোরভাবে চলাকালীন প্রতারণা করেছিলেন।

জেমি, যার প্রো অংশীদার ছিলেন মিশেল তাসিয়াক্কাস, তার যৌন খেলনা কেলেঙ্কারির খবরটি ভেঙে যাওয়ার পরেই ক্লো স্ট্র্যান্ড দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর প্রাক্তনদের নিকটবর্তী ব্যক্তিরা পরে দাবি করেছিলেন যে তিনি কঠোরভাবে চিত্রগ্রহণের সময় এবং সফরের পথে চলাকালীন তিনি উভয়ের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলেন।

জেমি প্রকাশ্যে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেননি।

