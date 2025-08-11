প্রতিবাদ লোগোস বিমানবন্দরের আশেপাশে ট্র্যাফিক গ্রিডলক সৃষ্টি করে

দ্য ফেডারেল বিমানবন্দর নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষ (এফএএএন) একটি ভ্রমণ পরামর্শদাতা জারি করেছে, যাত্রী এবং যাত্রীদের মুর্তালা মুহাম্মদ বিমানবন্দর (এমএমএ), লাগোসের দিকে যাওয়ার রুটে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাফিক যানজটের প্রত্যাশা করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে।
সংস্থাটি বলেছে যে এই উন্নয়নটি অন্ধদের জন্য ফার্মক্রাফ্ট সেন্টার দ্বারা চলমান প্রতিবাদের কারণে হয়েছিল।
সোমবারের আগে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভটি বিমানবন্দরে অ্যাক্সেস রাস্তাগুলিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে, মিস করা বিমান এবং বিলম্ব সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে।
তবে বিক্ষোভকারীদের দাবি সম্পর্কে বিশদ অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দলটি তাদের অভিযোগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্ল্যাকার্ডগুলি বহন করে এবং স্লোগান দেয়।
এফএএন ভ্রমণকারীদের ট্র্যাফিক আপডেটগুলি পরীক্ষা করার আগে, কোনও সময়সূচী পরিবর্তনের জন্য বিমান সংস্থাগুলির সাথে তাদের বিমানের স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং ভারী যানজট অঞ্চলগুলি এড়াতে বিকল্প রুটগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে বিবেচনা করুন।
সোমবার জারি করা এক বিবৃতিতে ফান বলেছেন, “আমরা আপনার ধৈর্য ও বোঝার কারণে যে কোনও অসুবিধার জন্য এবং প্রশংসা করার জন্য ক্ষমা চাইছি।”
সংস্থাটি যাত্রীদের বিমানবন্দরে অতিরিক্ত ভ্রমণের সময় পরিকল্পনা করার এবং আরও আপডেটের জন্য অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে অবহিত থাকার পরামর্শ দিয়েছিল।