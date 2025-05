প্রতিবেদন: রেড সোক্স খেলোয়াড়রা রাফায়েল ডিভার্সের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট

বোস্টনের রাফায়েল ডিভার্স পরিস্থিতি দিন দিন আরও বিষাক্ত হয়ে উঠছে বলে মনে হয়।

ম্যাস লাইভের ক্রিস্টোফার স্মিথ শুক্রবার “ফাউল টেরিটরি” পডকাস্টে হাজির। পর্বের সময়, স্মিথ জানিয়েছেন যে রেড সোক্সের কিছু প্রবীণ খেলোয়াড় দল সম্পর্কে তিনবারের অল-স্টার দেভারের সাম্প্রতিক মন্তব্যে সন্তুষ্ট হন না।

“একজন প্রতিবেদক আমাকে বলেছিলেন যে একজন [Devers’ teammates] ড [for him to] ‘শুধু কথা বলা বন্ধ করুন,’ ” স্মিথ বলেছেন। “আমরা ম্যাস লাইভেও শিখেছি যে কয়েকজন খেলোয়াড় – প্রবীণ খেলোয়াড়, খেলোয়াড় যারা দীর্ঘদিন লিগের আশেপাশে রয়েছেন – তিনি পরিস্থিতি নিয়ে, তার জটিলতা নিয়েও সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং এছাড়াও [with] যেভাবে তিনি প্রকাশ্যে এনে দিয়েছিলেন। ”