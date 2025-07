প্রতিবেশী কিংবদন্তি এলেন স্মিথ সাবান রিটার্নকে কেন প্রত্যাখ্যান করেছেন তার নির্মমভাবে সৎ কারণ প্রকাশ করেছেন | সাবান

ইলাইন স্মিথ প্রকাশ করেছেন যে কেন তিনি তাকে প্রতিবেশীদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন – তবে এখন তার অতীতের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করছেন (চিত্র: পল শানরস/স্ক্রিন স্টার/ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক/মেট্রো)

র‌্যামসে স্ট্রিটে সবাই স্বাগত। অর্থাৎ আপনি যদি স্ট্রিপার না হন।

১৯৮৫ সালে যখন প্রতিবেশীরা অস্ট্রেলিয়ান পর্দায় ফেটে পড়েছিল, তখন কেউ এটিকে দেশের বৃহত্তম মিডিয়া রফতানি হয়ে ওঠার পূর্বাভাস দিতে পারে না, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ দর্শকদের মোহিত করে বা কিছুটা ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের হয়ে ওঠে।

আমরা আজ যে সাবানটি ভালোবাসি তার চেয়ে যথেষ্ট আলাদা, চ্যানেল 7 -এর মূল সিরিজটিতে মাত্র 12 প্রধান কাস্ট সদস্য রয়েছে – আপেক্ষিক স্ক্রিন নবাগত এলেন স্মিথ সবচেয়ে বিতর্কিত অভিনয় করেছেন।

প্রাক্তন অভিনেত্রী আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি প্রতিবেশীদের উপর অতিথির ভূমিকার জন্য একটি অডিশনের জন্য গিয়েছিলাম,’ প্রাক্তন অভিনেত্রী আমাকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর সিডনির বাড়িতে যে শ্রেণিকক্ষটি তৈরি করেছেন তা থেকে তিনি বিশেষ শিক্ষাগত প্রয়োজনযুক্ত শিশুদের টিউটরকে ব্যবহার করেন।

‘আমি এই অডিশনের জন্য গিয়েছিলাম এবং এর কিছুই ভাবি নি, এবং পরের সপ্তাহ, আমি গিয়ে আমার চুল খুব ছোট এবং খুব স্বর্ণকেশী কেটে ফেললাম।’

এটি সেই নতুন বুনন যা তার পরে সিরিয়ালের অন্যতম আইকনিক ভূমিকা, পাঙ্কি স্ট্রিপার ড্যাফনে লরেন্সকে অবতরণ করেছিল।

‘Ing ালাইয়ের লোকেরা আমার এজেন্টকে ডেকেছিল এবং আমাকে ড্যাফনের নিয়মিত ভূমিকার জন্য পড়তে বলেছিল এবং আমি ভেবেছিলাম: “ওহে আমার God শ্বর, আমি আমার চুল কেটে ফেলেছি। তারা কী ভাববে?!”‘ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

‘আমি ভিতরে গিয়েছিলাম এবং ক্ষমা চেয়েছি, এবং তারা আমাকে পড়তে বলেছিল এবং তারা বলেছিল: “আপনি এটি পেয়েছেন। আমরা এমন কাউকে খুঁজছি যিনি অন্য সবার চেয়ে কিছুটা আলাদা দেখাচ্ছে।”

ইলাইন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার নতুন চুল কাটা তার ভূমিকায় অবতরণ করতে সহায়তা করেছে (চিত্র: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

‘সুতরাং চুল কাটা এটি করেছে, তবে আমি চাই আমার পড়াও ভাল ছিল’ ‘

সবাই ড্যাফনে পছন্দ করেন না। একটি বাসিন্দাদের অভিযান প্রায় তাকে বুদ্ধিমান ব্যাংকার ডেস ক্লার্ক (পল কেইন) এর সাথে তার প্লাশ নতুন বাড়ি থেকে উত্সাহিত করতে দেখেছিল, যা ভাগ্যক্রমে ফলস্বরূপ প্রমাণিত হয়েছিল।

এলেন আরও যোগ করেছেন, ‘স্ট্রিপাররা কী করে তা আমি চিন্তা করি না – কোনও সমস্যা নেই – তবে ডেস বকস পার্টিতে একটি দৃশ্য ছিল এবং আমি একেবারে আতঙ্কিত ছিলাম,’ এলেন যোগ করেছেন।

‘কথাটি হ’ল, তারা সেই গল্পের সাথে খুব বেশি কিছু করতে পারেনি কারণ পরিবার দেখার সময় শোটি বেরিয়ে এসেছিল। সুতরাং সত্যিই চরিত্রটি কেবল নামেই স্ট্রিপার ছিল।

‘এটি একটি নতুন, তরুণ, উদ্যমী শো ছিল এবং লোকেরা এর চেয়ে বেশি কিছু প্রতিক্রিয়া জানায় – এবং চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।’

এটি কেবল ড্যাফনে ছিল না যিনি তার নতুন পরিবেশের সাথে জেল করতে লড়াই করছেন। উদ্বেগ ছিল যে শোটি মেলবোর্নের বাইরে ভাল রেটিং দিচ্ছিল না এবং এটি 7 দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল।

‘অবশ্যই আমরা হতাশ হয়েছি, তবে এটি বিশ্বের শেষ ছিল না – এবং তারপরে চ্যানেল 10 এটি তুলে নিয়েছে।’

একটি বিশাল প্রচার ড্রাইভ অনুসরণ করেছে, পাশাপাশি কাইলি মিনোগ এবং জেসন ডোনভানের আকারে কিছু হাই-প্রোফাইল কাস্টিং, যা এলেন ‘ম্যানিয়া’ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

চ্যানেল 10 এ প্রতিবেশীদের সরানো কিছু এখন খুব পরিচিত মুখগুলি প্রবর্তন করেছে (চিত্র: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

একটি বিশাল প্রচার প্রচার শুরু হয়েছিল – এবং এটি একটি ঘোড়া এবং গাড়িতে সিডনির রাস্তাগুলি দিয়ে ডেস এবং ড্যাফনে যাত্রা প্রস্তাব করা হয়েছিল (চিত্র: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

‘আমার মনে আছে যখন ডেস এবং ড্যাফনে অবশেষে বিয়ে করেছিলেন, সিডনি প্রচার দলটি আমাদের বিবাহের গিয়ারে হারবার ব্রিজটি অতিক্রম করার জন্য একটি ঘোড়া এবং গাড়ি ভাড়া নিতে চেয়েছিল,’ তিনি হাসলেন, সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে যে এটি একসময় তার জীবন ছিল।

‘এটা পাগল ছিল। যদিও এটি ঘটতে পারে না কারণ ট্র্যাফিক কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে এটি সম্ভব ছিল না। ‘

এই চরিত্রটিও দৃ firm ়ভাবে এই মুহুর্তে এরিনসবারো জীবনে সিমেন্ট করা হয়েছিল এবং 1985 সালের মরসুমে তার নিজস্ব ক্যাফে হস্তান্তরিত হওয়ার পরে, ড্যাফনে শহরতলির গসিপ শপের দৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।

এটি তার সম্মানিত অভিনেত্রী মাইরা ডি গ্রুট এবং ভিভিয়ান গ্রে, যিনি হারিডানস আইলিন ক্লার্ক এবং মিসেস ম্যাঙ্গেল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার সাথে তার পর্দার সময়কে প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয়ী করে তুলেছিল।

দুটি দেরী তারকাদের স্মরণ করিয়ে তিনি দুলিয়ে বললেন: ‘দু’জনেরই আমার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা ছিল। তারা একেবারে দুর্দান্ত মানুষ ছিল। ‘

‘তারা শোতে যা নিয়ে এসেছিল তা হ’ল তরুণদের তদারকি করে রাখা অনেক পরিপক্কতা এবং গ্রাভিটা। আমি উভয়ের সাথেই অত্যন্ত ভাল বন্ধু হয়ে উঠলাম কারণ তারা জীবনে যা করত তা আমি প্রশংসা করেছি ”

ইলাইন সহ-অভিনেতা মাইরা ডি গ্রুট এবং ভিভিয়ান গ্রে (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক) এর সাথে অত্যন্ত কথা বলেছেন

‘আঁটসাঁট পোশাক ছিল চালু। ‘ (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

সবচেয়ে আইকনিক দৃশ্যের মধ্যে একটি-যা দীর্ঘস্থায়ী ফ্যান তত্ত্বের কারণে নিজের জীবনকে আপাতদৃষ্টিতে নিয়েছিল-তখন ড্যাফনে তার ছেলে জেমির জন্ম দিয়েছিল।

Ag গল চোখের দর্শকরা পিকনিকের সময় শ্রমে যাওয়ার সময় ড্যাফ ‘এখনও একজোড়া আঁটসাঁট পোশাক পরা বলে মনে হয়েছিল।

‘আমার এটির কোনও স্মৃতি নেই। লোকেরা আমাকে বলে আমি ছিলাম, ‘এলেন ছাগল।

‘আমি মনে করি এটি মেলবোর্নে দৃশ্যের চিত্রায়িত হওয়ার দিনটি অবিশ্বাস্যভাবে শীতল সকাল। আঁটসাঁট পোশাক ছিল চালু

‘আমি মনে করি আমি এটি প্রশ্ন করেছি এবং কেউ বলেছিলেন: “ডাক্তার তাদের কেটে ফেলতেন।” বিস্ময়কর বিবরণে না গিয়ে স্পষ্টতই, এটিই ঘটত। তবে সেই ঠান্ডায় আমার পা বাড়ানোর কোনও উপায় ছিল না! ‘

১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে চরিত্রটি নিহত হওয়ার জন্য আরও একজন অভিনেত্রীকে বোর্ডে আনা হয়েছিল এমন গুজব বন্ধে তিনিও আগ্রহী ছিলেন।

ইলাইন 1987 সালে সিরিয়াল ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

তিনি পরের বছর মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্যের জন্য ফিরে এসেছিলেন (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

আগের নভেম্বরে যখন তিনি তার মরে যাওয়া বাবার সাথে পুনরায় সংযোগ করতে গিয়েছিলেন, তখন শ্রোতারা ড্যাফনকে ছাড়িয়েছিলেন, যখন বাস্তবে, এলেন তার জন্মস্থান স্কটল্যান্ডে ভ্রমণ করার জন্য শোটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তিনি প্রকাশ করেছেন, ‘শোতে আমার আড়াই বছর ছিল এবং আমি অনুভব করেছি যে ড্যাফনের গল্পগুলি বার বার হয়ে উঠছে,’ তিনি প্রকাশ করেছেন।

‘আমি আমার মন তৈরি করেছিলাম, আমার বাবা ভেবেছিলেন আমি একজন সম্পূর্ণ বোকা, এবং আমার সাথে না বলে তারা চরিত্রটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। আমি ফিরে গিয়েছিলাম এবং বিছানায় শুয়ে একটি সুন্দর দু’দিন শুয়ে আছে ভান করে আমি কোমায় ছিলাম। ‘

তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমি মনে করি যে পল কেইন ডেস খেলেন তিনি চাইতেন যে আমি সেখানে থাকুক [had they used another actress]।

‘আমাদের একে অপরের প্রতি দুর্দান্ত বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ইমোট করতে সক্ষম হত না। ‘

১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড জুড়ে ব্লাড ব্রাদার্সের সফর সহ বেশ কয়েকটি ভূমিকা অনুসরণ করা হয়েছিল।

‘এটি ভয়াবহ শোনায় তবে প্রতিবেশীদের আমার জীবনের প্রতিটি অংশে প্রবেশের একটি উপায় ছিল’ (চিত্র: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

ইলাইন এখন তার সিডনি হোম থেকে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে কাজ করেন (ছবি: পল শানরস/স্ক্রিন স্টার)

তিনি খুব কমই বুঝতে পেরেছিলেন, যখন তাদের শিক্ষক তাকে তাদের বছরের শেষের স্কুলের পারফরম্যান্সে সহায়তা করতে বলেছিল তখন এটি একেবারে নতুন ক্যারিয়ারের পথে দরজা খুলেছিল।

‘প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমি পড়াতে চাইছি না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছি এবং তারপরে বেশ কয়েক বছর ধরে পড়াতাম। ‘

২০১৩ সালে তার মায়ের অসুস্থ স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার জীবনটি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল, যখন তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি ‘আবেগময় যাত্রার পরে’ ক্লাসরুমে ফিরে যেতে প্রস্তুত নন ‘।

‘আমি পাশে টিউটরিং করা শুরু করেছি, কোভিড হিট করেছি এবং জুম ছিল বিশ্বের সেরা জিনিস।

‘এই সমস্ত বাবা -মা যাদের বাড়িতে তাদের বাচ্চাদের সাথে কী করবেন সে সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি সাহায্য করতে পারি কিনা।

‘সেখান থেকে তুষারপাত হয়েছে।’

তিনি এই মাসে বার্মিংহাম এবং লন্ডনের ইভেন্টগুলিতে বিরল জনসাধারণের উপস্থিতি তৈরি করতে প্রস্তুত (ছবি: পল শানরস/স্ক্রিন স্টার)

ইলাইন ভূত হিসাবে, বা ড্যাফনের যমজ হিসাবে ফিরে আসতে অস্বীকার করেছেন (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

ইলাইন এখন আবেগের সাথে নিউরোড্যাভারজেন্ট বাচ্চাদের সাথে কাজ করে এবং যারা অন্যথায় তার বাড়ি থেকে স্কুল ব্যবস্থায় ‘হারিয়ে’ থাকবে – এবং সে কোনও জিনিস পরিবর্তন করবে না।

‘আমি যা করছি তা আমি ভালবাসি।’

তার স্টারডমকে একপাশে ফেলে দেওয়ার পরে, তিনি প্রায় চল্লিশ বছর পরে ড্যাফনে পুনর্বিবেচনা করতে চান বলে প্রত্যাশা করেননি। এটি ছিল, যতক্ষণ না, ইভেন্টস কোম্পানির স্ক্রিন স্টার পৌঁছেছিল এবং ভাবছিল যে সে ব্যক্তিগত উপস্থিতি করতে আগ্রহী কিনা।

‘এটি ভয়াবহ শোনায় তবে প্রতিবেশীদের আমার জীবনের প্রতিটি অংশে প্রবেশের একটি উপায় ছিল,’ তিনি দৃ ole ়ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

‘এটি কাঁপতে অনেক সময় লেগেছে। সেখানে একটি লাইন রয়েছে, যেখানে লোকেরা মনে করে যে তারা ড্যাফনে চেনে, তবে তারা এলেনকে চেনে না।

‘স্ক্রিন স্টার কয়েক বছর আগে জড়িত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম এটি সুন্দর। আমার পক্ষে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার অজুহাত। ‘

ইলাইন বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী প্রিয়দের পাশাপাশি উপস্থিত হবে (চিত্র: স্ক্রিন স্টার)

এই মাসের শেষের দিকে, আইকনটি বার্মিংহাম এবং লন্ডনে অনুষ্ঠিত অসি টিভি কনভেনশনগুলিতে দুটি উপস্থিতি স্থাপন করবে, পাশাপাশি সহকর্মী প্রতিবেশী অ্যালান ফ্লেচার, কিম ভ্যালেন্টাইন, বেনজি ম্যাকনেয়ার, মেলিসা বেল এবং জ্যাকিন্টা স্ট্যাপল্টনের পাশাপাশি।

‘আমি এটির অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা সকলেই আমাদের নিজের জীবনে মুহূর্তটি ভাগ করি তবে সকলেই এই ইভেন্টে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসব ”

তবে তিনি কি কখনও কাল-ডি-স্যাকের কাছে ফিরে আসবেন যা তাকে একটি ঘরের নাম হিসাবে পরিণত করেছিল, ডিসেম্বরের শো শেষ হওয়ার আগে একটি শেষ হুরির জন্য?

সর্বোপরি, কেউ সত্যিই রামসে স্ট্রিটে মারা যায়।

‘এটি একবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এবং আমি বললাম না, ‘সে ঝাপসা করে বলল।

‘কর্তারা আমাকে বলেছিলেন: “আপনি যমজ হিসাবে ফিরে আসতে পারেন, আপনি ভূত হিসাবে ফিরে আসতে পারেন, কিছু।” তবে ড্যাফনে বিশ্রামে আছেন, এবং সেখানে তিনি থাকবেন।

‘আমি কখনই ফিরে যেতে প্ররোচিত হইনি। এটি সময়ের একটি মুহূর্ত ছিল, এবং আমি এটি উপভোগ করেছি। তবে আমি পিছনে ফিরে তাকালে এখন পরাবাস্তব মনে হচ্ছে। এটি একটি অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ছিল, যেভাবে এটি এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল যে কোনওভাবেই যুক্তরাজ্যে বিশাল প্রতিক্রিয়া নিয়ে কেউ প্রত্যাশা করেছিল। ‘

এলেন স্মিথ এবং তার প্রতিবেশীদের সহশিল্পীদের সাথে দেখা করুন এবং এই জুলাইয়ে বার্মিংহাম এবং লন্ডনে তাদের গল্পগুলি শুনুন। টিকিট কেনা যায় স্ক্রিন স্টার ওয়েবসাইট।

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।

তীর আরও: 80 এর দশকের সংগীত আইকন প্রায় দীর্ঘ-ওভারডু গ্লাস্টনবারি শোনার আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ বাতিল করেছে

তীর আরও: প্রেমের ত্রিভুজটি ‘সলভড’ হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত প্রতিবেশী স্পোলাররা

তীর আরও: 54 বছরের গ্রাউন্ডব্রেকিং এলজিবিটি টিভি যা আমরা আজ যা দেখি তা আকার দেয়