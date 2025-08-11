এটি সম্পর্কে রিপোর্ট সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা।
“ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার বাহিনী দখলদার রাশিয়ান সেনাদের কমান্ডিং পয়েন্টগুলি ধ্বংস করে চলেছে। পরবর্তী উদ্দেশ্যটি ছিল ডোনেটস্ক অঞ্চলের অস্থায়ীভাবে দখলকৃত অঞ্চলে রাশিয়ান ফেডারেশনের সশস্ত্র বাহিনীর 85 তম পৃথক মোটরযুক্ত রাইফেল ব্রিগেডের পরিচালন পয়েন্ট,” – বার্তায় লেখা হয়েছে।
প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, পরাজয়ের একটি উচ্চ -প্রাক্কশন উপায়ে প্রভাবের ফলস্বরূপ, ব্রিগেডের কমান্ডারকে কল সাইন “ডিএনইপিআর” এবং অপারেশনাল গুদামের পাঁচ জন ব্যক্তি এ নির্মূল করা হয়েছিল।
ক্ষতটির পরিণতি সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট করা হয়েছে।
- ইউক্রেনের যুদ্ধের শেষ দিন চলাকালীন, রাশিয়ান সেনাবাহিনী এক হাজার সার্ভিস এবং কয়েক ডজন যানবাহন ও অস্ত্র হারিয়েছে।