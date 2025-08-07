প্রতিরক্ষা সচিব ড্রিল সার্জেন্ট ‘শার্ক অ্যাটাক’ অনুশীলন পুনরুদ্ধার করতে পারেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ “হাঙ্গর আক্রমণ” নিষিদ্ধ করার কথা বিবেচনা করছেন, ডাল-সম্মানিত আক্রমণাত্মক অনুশীলনটি ড্রিল সার্জেন্টদের দ্বারা মার্কিন সেনা নিয়োগকারীদের বেসিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
অনুশীলনটি সাধারণত প্রশিক্ষণের শুরুতে বেশ কয়েকটি ড্রিল সার্জেন্টদের জলাবদ্ধ প্রশিক্ষণার্থী এবং তাদের ফুসফুসের শীর্ষে তাদের মুখে চিৎকার করে নিযুক্ত করা হত।
“এটি বেসিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু হয়। এটি আমাদের সামরিক একাডেমিতে শুরু হয়,” হেগসথ বৃহস্পতিবার “দ্য উইল কেইন শো” তে উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন।
“আমরা বেসিকগুলিতে ফিরে যাচ্ছি। ড্রিল সার্জেন্টরা ছুরি হাতের সাথে ড্রিল সার্জেন্ট হবেন যারা নিশ্চিত করেন, যারা ভাল অর্ডার এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং দুর্দান্ত রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দেন যারা দুর্দান্ত গঠনগুলি তৈরি করবেন। ঠিক যেমন আমাদের সেই একই কঠোর শৃঙ্খলা এবং পটভূমির সাথে সামরিক অফিসারদের প্রয়োজন। সুতরাং, আমরা বেসিকগুলিতে ফিরে যাচ্ছি, এবং এটি বহনকারী ফলের।”
হেগসথ যোদ্ধা মানসিকতা পুনরুদ্ধার এবং সামরিক রূপান্তরকে সাপেক্ষে মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি
সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হাঙ্গর আক্রমণটি পর্যায়ক্রমে শুরু করেছিল এবং এটি মূলত ২০২০ সালে শেষ হয়েছিল। এটি ‘প্রথম 100 গজ’ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, এটি ক্যামেরাদারি তৈরি করতে এবং স্ট্রেসের অধীনে দলবদ্ধভাবে উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা আরও কাঠামোগত প্রশিক্ষণ অনুশীলন।
“‘দ্য ফার্স্ট 100 গজস’ হ’ল মার্কিন সেনা প্রশিক্ষণার্থীর তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ (বিসিটি), ড্রিল সার্জেন্টস এবং তাদের প্রথম সুযোগের প্রথম সুযোগ যা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রাণঘাতী লড়াইয়ের সদস্য হিসাবে তাদের রূপান্তর শুরু করার প্রথম সুযোগ,” ইউএস আর্মি সেন্টার অফ প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পোস্ট করা হয়েছে ফেসবুক। “‘প্রথম 100 গজ,’ লড়াইয়ের শেষ 100 গজ বন্ধ করার তাদের বংশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, টিম ওয়ার্ককে এমন একটি প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তারা তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ সংস্থায় পৌঁছানোর দিন মানসিক এবং শারীরিক চ্যালেঞ্জগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।”
হেগসথ সেনেট ডেমোক্র্যাটদের সাথে সামুদ্রিক মোতায়েনের বিষয়ে এলএ বিরোধী আইস দাঙ্গার প্রতি স্পারস: ‘প্রাণঘাতীতা সম্পর্কে নয়’
জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিংয়ের আর্মি ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে হাঙ্গর আক্রমণকে প্রতিস্থাপনের কাজটি বেড়েছে। প্রবীণ নেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে অনুশীলনটি পুরানো ছিল কিন্তু সেই সময়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল যে আপনার মুখের পাইল-অন প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপস্থিতির পরেও সেনাবাহিনী নরম হয় না।
দ্য হাঙ্গর হামলার সমর্থকরা বলেছেন যে এটি প্রশিক্ষণার্থীদের বেসামরিক থেকে সামরিক জীবনে রূপান্তর করতে সহায়তা করে এবং তাদেরকে বিশৃঙ্খল পরিবেশের জন্য প্রস্তুত করে কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রেস সেক্রেটারি কিংসলে উইলসন বৃহস্পতিবার বলেছেন, “সচিব বেসিক প্রশিক্ষণকে দুর্দান্ত করে তুলতে পেরে খুব উচ্ছ্বসিত।” “আবারও, আমি নিশ্চিত করতে পারি যে তিনি বেসিক প্রশিক্ষণের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছেন এবং মানগুলি কোথায় তাদের হওয়া উচিত তা নিশ্চিত করতে চলেছেন।
“আমরা চাই আমাদের যুদ্ধযুদ্ধকারীরা শক্তিশালী হোক, এবং এটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণে শুরু হয় এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা সত্যিই আবারও বেসিকগুলিতে ফিরে যাই। এবং হাঙ্গর আক্রমণগুলি এমন কিছু হতে চলেছে যা তিনি পুনঃস্থাপনের দিকে তাকিয়ে আছেন।”
একটি আর্মি ইউনিট সম্প্রতি “টসিং বে” এর উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি উল্টে দিয়েছে, অন্য একটি traditional তিহ্যবাহী অনুশীলন যেখানে ড্রিল সার্জেন্টরা ওভার্টেন্ট বাঙ্কস এবং গদি, প্রাচীরের লকার, আবর্জনা ক্যান এবং অন্যান্য আইটেম যেখানে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীরা ঘুমায়, তাদের অঞ্চলটি পরিষ্কার করতে বাধ্য করে।
কর্নেল ক্রিস্টোফার জেসি হ্যালোসের 31 জুলাই মেমো, কমান্ডার 197 তম পদাতিক ব্রিগেডযা পদাতিক সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়, ঘোষণা করেছিল যে বে টসিং “কঠোরভাবে নিষিদ্ধ”।
মেমোতে বলা হয়েছে, “ড্রিল সার্জেন্টরা ফ্লিপিং গদিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, প্রাচীরের লকারগুলিতে ছিটকে, স্পর্শ করা এবং/অথবা ক্ষতিগ্রস্থ প্রশিক্ষণার্থী ব্যক্তিগত আইটেম বা সরঞ্জামকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপসাগরটি ‘টস’ করবে না,” মেমোতে বলা হয়েছে। “ড্রিল সার্জেন্টরা সংশোধনমূলক পদক্ষেপের পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার কোনও কারণে বে ‘টসিং’ ব্যবহার করবে না।”
রবিবার, হ্যালোস নিষেধাজ্ঞাকে উল্টে আরও একটি মেমো জারি করেছে।
বৃহস্পতিবার, হেগসেথ উল্লেখ করেছেন যে বে টসিং এবং হাঙ্গর আক্রমণ কয়েক দশক ধরে বেসিক প্রশিক্ষণের অংশ ছিল।
তিনি বলেন, “কয়েক দশক ধরে যে কোনও ধরণের বেসিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাওয়া যে কেউ নিয়োগের জন্য বোঝা যাচ্ছিল, আপনি এটি ক্রুশিবলতে যাচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি জাল হয়ে যাচ্ছিলেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে। আপনি ভয় পেয়ে যাবেন, নার্ভাস এবং উদ্বিগ্ন হবেন।
“এবং এর মধ্য দিয়ে এসে আপনি একজন আমেরিকান যোদ্ধা জাল হয়ে যাবেন। ড্রিল সার্জেন্টরা যখন একটি বিশেষ তালিকাভুক্তিকে ঘিরে রাখেন তখন একটি হাঙ্গর আক্রমণ হয়, তাই না?” তিনি যোগ করেছেন। “একটি চাপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করা যা তাদের কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে Bade আপনি দীর্ঘদিনের জন্য দীর্ঘ দিন মানচিত্রের মধ্যে বেঁধে বা টহলগুলিতে হাঁটতে যাওয়ার পরে ব্যারাকের ভিতরে বিছানা টস করা – এটি প্রাথমিক জিনিস This এটি যা করা হয়েছে তার বাইরে নয় This এটি একটি পুনরুদ্ধার।”