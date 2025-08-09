প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসথ যাজকদের ভিডিও রিপোস্ট করেছেন যে মহিলাদের ভোট দেওয়া উচিত নয়: এনপিআর

প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ আছে পোস্ট এবং একটি স্ব-বর্ণিত খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদী যাজকের একটি ভিডিও সাক্ষাত্কারের প্রশংসা করেছেন যার চার্চ বিশ্বাস করে না যে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
আইডাহোর ক্রাইস্ট চার্চের সিনিয়র যাজক ডগ উইলসন বলেছেন, সিএনএন এর সাথে সাক্ষাত্কার এটি, “মহিলারা এমন এক ধরণের মানুষ যা লোকেরা বেরিয়ে আসে।”
“বাড়ির প্রধান নির্বাহী স্ত্রী এবং মা, তিন বা চার বা পাঁচটি চিরন্তন আত্মার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে,” তিনি আরও বলেছিলেন।
সিএনএন সাক্ষাত্কারে, উইলসন পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলিও রক্ষা করেছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে দাস এবং তাদের মাস্টারদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ রয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে সোডমিকে পুনরায় পুনর্বিবেচনা করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট 2003 সালে সোডোমি আইনকে অকার্যকর করেছিল।
এক্স প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ তাঁর সাক্ষাত্কারের পুনরায় পোস্টে হেগসথ যোগ করেছেন, “সমস্ত জীবন জীবনের জন্য সমস্ত খ্রিস্ট।”
চিফ পেন্টাগনের মুখপাত্র শান পার্নেল শনিবার একটি ইমেল করা বিবৃতিতে এনপিআরকে বলেছেন যে হেগসথ “রিফর্মড ইভানজেলিকাল গীর্জার মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কিত একটি গির্জার গর্বিত সদস্য”, যা উইলসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
পার্নেল আরও লিখেছেন, “সচিব মিঃ উইলসনের অনেক লেখা এবং শিক্ষার প্রশংসা করেছেন।”
সিএনএন ভিডিওতে, উইলসনের গির্জার এক কংগ্র্যান্ট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার স্বামী “আমাদের পরিবারের প্রধান এবং আমি তাঁর কাছে জমা দিচ্ছি।” একজন সহকর্মী যাজক আরও বলেছিলেন যে পরিবারগুলি স্বামী এবং বাবা ভোট দেওয়ার সাথে একটি পরিবার হিসাবে ভোট দেওয়া উচিত।
অ্যান্ড্রু হোয়াইটহেডইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ানাপলিসের একজন সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের বিশেষজ্ঞ, এনপিআরকে উইলসন এবং তার অনুসারীদের জন্য লক্ষ্যটি দেশজুড়ে এই ধারণাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া – এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি প্রয়োগযোগ্য করে তুলেছেন।
হোয়াইটহেড বলেছিলেন, “পরিবারের মধ্যে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের এই ব্যক্তিগত খ্রিস্টান বিশ্বাস রয়েছে।
খ্রিস্ট চার্চ মন্তব্য করার জন্য এনপিআরের অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেয়নি।
উইলসনের চার্চ, যা সারা দেশে প্যারিশ স্থাপন করছে, সম্প্রতি দেশের রাজধানীতে একটি নতুন গির্জা খুলেছে। হেগসেথ এবং তার পরিবার সেখানে পরিষেবাগুলিতে অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছেসিএনএন অনুসারে
হোয়াইটহেড বলেছেন যে সরকারে এত উচ্চতর কেউ এই মতামত ভাগ করে নিচ্ছেন তা সমস্ত আমেরিকানদের জন্য ফলস্বরূপ।
হোয়াইটহেড বলেছিলেন, “প্রতিরক্ষা সচিব যদি মহিলাদের পক্ষে যুদ্ধের ভূমিকায় ভোট দিতে বা পরিবেশন করতে সক্ষম হবেন বা দাসত্বের পক্ষে সত্যই এতটা খারাপ না হয় তবে খুব নির্দিষ্ট মতামত নিয়ে কোনও ভিডিও পুনঃটুইট করছেন কিনা তা বিবেচ্য নয়।” “এটি কেবল একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নয় It’s এটি ক্ষমতার বেশ বিস্তৃত অবস্থানের একজন ব্যক্তি” “