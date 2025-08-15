You are Here
ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি হওয়ার ঘটনায় ব্রিটিশ এবং অন্যান্য মিত্র বাহিনী “প্রথম দিন থেকেই অভিনয় করতে প্রস্তুত”, প্রতিরক্ষা সচিব বলেছেন, আলাস্কার ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ক্রাঞ্চ আলোচনার আগে।

তিনি এই পরামর্শগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে যুদ্ধের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলোচনার সাথে সাথে “নজর রাখা এবং অপেক্ষা” করা, বলেছিল যে ব্রিটেনের ভূমিকা হ’ল “ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়া যাতে আমরা বর্তমান যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে শান্তিকে বিপদে ফেলতে না পারি”।

রাশিয়ান এবং আমেরিকান প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলনের আগে আলাস্কায় পৌঁছানোর সাথে সাথে তাঁর মন্তব্য এসেছে, যার মধ্যে একের পর এক বৈঠক, প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপক্ষীয় মধ্যাহ্নভোজ এবং একটি সংবাদ সম্মেলন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(কপিরাইট 2025 অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত)

যুক্তরাজ্য ইউক্রেনে একটি শান্তি চুক্তি আঘাত হানার ক্ষেত্রে একটি “আশ্বাস শক্তি” রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাইহোক, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এমন কিছু খবর পাওয়া গেছে যে এই বাহিনীটি মূলত ভাসমান 30,000 শক্তিশালী শক্তি থেকে ফিরে আসবে।

বিবিসি রেডিও 4 এর টুডে প্রোগ্রামে বক্তব্য রেখে মিঃ হিলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সেনারা কোনও আক্রমণে ইউক্রেন ছেড়ে চলে যাবে কিনা।

যদিও তিনি এই প্রশ্নটিকে একটি অনুমান হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি “গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন যে” যে কোনও ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ করা হলে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে “।

প্রতিরক্ষা সচিব যোগ করেছেন: “তবে যে কোনও ব্রিটিশ বাহিনীর উদ্দেশ্য ইচ্ছুকদের আরও বিস্তৃত জোটের অংশ।

“এবং আপনি মনে রাখবেন যে আমরা গত কয়েকমাস ধরে 30 টি দেশের 200 টিরও বেশি সামরিক পরিকল্পনাকারীদের কাছে যুদ্ধবিরতি এবং বহুজাতিক বাহিনীর সমর্থন যা নিরাপদ আকাশ, নিরাপদ সমুদ্রকে শক্তিশালী করতে পারে এবং নিজের জন্য ইউক্রেনীয় বাহিনীকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে তার সমর্থন করার জন্য বিশদ, বিশদ পরিকল্পনা করেছে।

“তারা যেতে প্রস্তুত They তারা যুদ্ধবিরতিতে প্রথম দিন থেকেই অভিনয় করতে প্রস্তুত।

“আমরা এর জন্য ফরাসিদের সাথে যৌথ সদর দফতর স্থাপন করছি, সামরিক পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ, এবং এটি আরও একটি অবদান যা লড়াইয়ের সময় ইউক্রেনের সাথে দাঁড়ানো, আলোচনার সময় সমর্থন এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি সুরক্ষিত করার জন্য একটি ইচ্ছুক, যেখানে রাশিয়া ইউক্রেনকে আবারও আক্রমণ চালানো থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করতে পারে।”

এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ব্রিটেনের ভূমিকা “নজরদারি ও অপেক্ষা” করা ছিল কিনা, প্রতিরক্ষা সচিব বিবিসি প্রাতঃরাশকে বলেছেন: “না, যুক্তরাজ্যের ভূমিকা হ’ল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং আলোচনায় ইউক্রেনের সাথে দাঁড়ানো”।

“আমাদের ভূমিকা হ’ল এই অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়া যেমন আমরা আরও নিবিড় কূটনীতিতে রয়েছি, ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যাতে আমরা বর্তমান যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে শান্তিকে বিপদে ফেলতে পারি না এবং পুতিনের উপর আলোচনাটি গুরুত্ব সহকারে নিতে রাজি না হলেও প্রস্তুত হওয়া”, তিনি যোগ করেছেন।

কিয়েভকে তার নিজস্ব ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনার হাত থেকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে এবং মার্কিন নেতা যে কোনও চুক্তিতে “জমি অদলবদল” জড়িত থাকার প্রয়োজন হতে পারে বলে পরামর্শ দেওয়ার পরে, অঞ্চলটি কেটে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে।

তবে মিঃ হিলি বলেছিলেন যে সম্মেলনটি শান্তির জন্য “গুরুতর আলোচনার দিকে প্রথম পদক্ষেপ” হতে পারে এবং যোগ করে যে যে কোনও দ্বন্দ্বের সমাপ্তি “কূটনীতি থেকে আসতে হবে”।

ইউরোপীয় নেতারা এই সভার জন্য ব্রেসড এবং এই সপ্তাহের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রাম্পের সাথে যৌথ আহ্বানের পরে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার, মিঃ ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলন সফল হলে ইউরোপীয় নেতাদের দ্বিতীয় সভায় আমন্ত্রিত করা যেতে পারে।

একই দিনে স্যার কেয়ার ইউক্রেনীয় নেতার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং এই জুটি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে গিয়ে “যতক্ষণ পুতিন তিনি গুরুতর তা প্রমাণ করার জন্য পদক্ষেপ নেন” ততক্ষণ এই যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন, ডাউনিং স্ট্রিটের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

